Ксения Собчак, Алена Михайлова, Алексей Жидковский, Сабина Ахмедова и другие на премьере драмы «Амура»

Вчера в «Октябре» собрались представители московского и петербургского истеблишмента — в киноцентре состоялся показ результата совместной работы российских и японских деятелей кино. Хозяйкой показа международной экшн-драмы стала Алёна Михайлова, сыгравшая в сериале главную роль.
Саша Сулим
Сергей Комаров
Звезда драмы Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» появилась на дорожке в наряде, который она сама охарактеризовала как доспехи. Алена решила отдать дань уважения своему персонажу — актриса в сериале играет бойца ММА. Еще одной звездой вечера стала Екатерина Вилкова, чья героиня, по сюжету, является сестрой персонажа Михайловой. Исполнитель еще оной главной роли Юрий Колокольников в кинотеатре так и не появился.
Помимо просмотра первых серий нового проекта гости собрались в главном зале кинотеатра «Октября», чтобы узнать о грядущих проектах онлайн-кинотеатра KION — стриминговая платформа обещает в следующем году показать проекты, в которых приняли участие Юрий Борисов, Дмитрий Нагиев и многие другие.
Екатерина Вилкова
Антон Желнов
Юлия Хлынина
Даниил Воробьёв
Елена Летучая
Виктория Корлякова
Игорь Мишин
Фото: Аня Темерина, Максим Кашин, Ира Полярная
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