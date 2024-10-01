Ксения Собчак, Алена Михайлова, Алексей Жидковский, Сабина Ахмедова и другие на премьере драмы «Амура»

Звезда драмы Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» появилась на дорожке в наряде, который она сама охарактеризовала как доспехи. Алена решила отдать дань уважения своему персонажу — актриса в сериале играет бойца ММА. Еще одной звездой вечера стала Екатерина Вилкова, чья героиня, по сюжету, является сестрой персонажа Михайловой. Исполнитель еще оной главной роли Юрий Колокольников в кинотеатре так и не появился.

Помимо просмотра первых серий нового проекта гости собрались в главном зале кинотеатра «Октября», чтобы узнать о грядущих проектах онлайн-кинотеатра KION — стриминговая платформа обещает в следующем году показать проекты, в которых приняли участие Юрий Борисов, Дмитрий Нагиев и многие другие.