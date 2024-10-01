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Ксения Собчак, Алена Михайлова, Алексей Жидковский, Сабина Ахмедова и другие на премьере драмы «Амура»

Вчера в «Октябре» собрались представители московского и петербургского истеблишмента — в киноцентре состоялся показ результата совместной работы российских и японских деятелей кино. Хозяйкой показа международной экшн-драмы стала Алёна Михайлова, сыгравшая в сериале главную роль. 

Алена Михайлова
Алена Михайлова
Ксения Собчак
Ксения Собчак
Сабина Ахмедова
Сабина Ахмедова
Алексей Жидковский
Алексей Жидковский
Тося Чайкина. Глеб Викторов
Тося Чайкина, Глеб Викторов
Саша Сулим

Саша Сулим

Денис Прытков. Галина Денисенко
Денис Прытков, Галина Денисенко
Амбарцум Кабанян
Амбарцум Кабанян
Сергей Комаров

Сергей Комаров

Звезда драмы Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» появилась на дорожке в наряде, который она сама охарактеризовала как доспехи. Алена решила отдать дань уважения своему персонажу — актриса в сериале играет бойца ММА. Еще одной звездой вечера стала Екатерина Вилкова, чья героиня, по сюжету, является сестрой персонажа Михайловой. Исполнитель еще оной главной роли Юрий Колокольников в кинотеатре так и не появился. 

Помимо просмотра первых серий нового проекта гости собрались в главном зале кинотеатра «Октября», чтобы узнать о грядущих проектах онлайн-кинотеатра KION — стриминговая платформа обещает в следующем году показать проекты, в которых приняли участие Юрий Борисов, Дмитрий Нагиев и многие другие. 

Алена Водонаева
Алена Водонаева
Екатерина Вилкова

Екатерина Вилкова

Антон Желнов

Антон Желнов

Юлия Хлынина

Юлия Хлынина

Даниил Воробьёв

Даниил Воробьёв

Елена Летучая

Елена Летучая

Виктория Корлякова

Виктория Корлякова

Игорь Мишин

Игорь Мишин

Фото: Аня Темерина, Максим Кашин, Ира Полярная

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Сабина Ахмедова, Денис Прытков, Алексей Жидковский Алена Михайлова, Тося Чайкина, Амбарцум Кабанян, Ксения Собчак, Алена Водонаева

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