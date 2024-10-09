Создание новых брендов Петербурга: как прошла дискуссия фестиваля «Друзья Петербурга» и Собака.ru в «Лахта Центре»

Одной из центральных тем дискуссии стала ревитализация бренда «Янтарная комната», поэтому перед входом в зал гости фестиваля смогли увидеть прототипы новых коллекций сувениров, вдохновленных ее историческими кодами: шахматы из янтаря, ювелирные украшения. Молодежные и демократичные пины, значки и брошки, мерч создали участники студенческой лаборатории по разработке сувенирной продукции, которая была организована проектом ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга» совместно с представителями ГМЗ «Царское Село». В лаборатории участвовали 13 студентов-дизайнеров из профильных петербургских вузов: НИУ ВШЭ, СПбГИК, ВХУТЕИН, СПБГУ, СПбГУПТД, СПбПУ, СПбГЛТУ, Горного университета.