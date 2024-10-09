Создание новых брендов Петербурга: как прошла дискуссия фестиваля «Друзья Петербурга» и Собака.ru в «Лахта Центре»

27 сентября формирование и развитие стратегии продвижения культурных институций обсуждали Ольга Таратынова, Владимир Княгинин, Алиса Преснецова, Митя Харшак, Юлия Мартинкенайте и Роман Левшин. Локацией для обсуждения брендинга культурных институций впервые (и не случайно!) стал «Лахта Центр»: на фестивале стало известно о создании в нем общественно-образовательного центра.
Владимир Княгинин
Маргарита Перькова, Татьяна Диодорова, Марина Петроченко
Одной из центральных тем дискуссии стала ревитализация бренда «Янтарная комната», поэтому перед входом в зал гости фестиваля смогли увидеть прототипы новых коллекций сувениров, вдохновленных ее историческими кодами: шахматы из янтаря, ювелирные украшения. Молодежные и демократичные пины, значки и брошки, мерч создали участники студенческой лаборатории по разработке сувенирной продукции, которая была организована проектом ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга» совместно с представителями ГМЗ «Царское Село». В лаборатории участвовали 13 студентов-дизайнеров из профильных петербургских вузов: НИУ ВШЭ, СПбГИК, ВХУТЕИН, СПБГУ, СПбГУПТД, СПбПУ, СПбГЛТУ, Горного университета.
Модератором дискуссии стала издатель Собака.ru Инесса Гаевская, а спикеры — хэдлайнеры культурной индустрии: вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова, директор Ярмарки искусства 1703 и заместитель генерального директора по проектам культуры и искусств Фонда поддержки культурных инициатив Газпрома Алиса Преснецова, руководитель Школы дизайна НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург и практикующий дизайнер в сфере брендинга Митя Харшак, консультант по стратегии B.Bright Communications, управляющий партнер платформы арт-мерчендайзинга «КоллабоАрт» и консультант проектного офиса «Туризм» АНО «Национальные приоритеты» Роман Левшин и руководитель библиотеки имени Н.В. Гоголя Юлия Мартинкенайте.
Спикеры обсудили стратегии развития локальных брендов, методы продвижения культурных институций и успешно реализованные кейсы, вопросы сохранения и интеграции накопленного культурно-исторического наследия в современность. Подробнее о темах, поднятых на дискуссии, вы можете прочитать здесь.
Фото: Анастасия Большакова
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