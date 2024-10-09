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Репортажи

Создание новых брендов Петербурга: как прошла дискуссия фестиваля «Друзья Петербурга» и Собака.ru в «Лахта Центре»

27 сентября формирование и развитие стратегии продвижения культурных институций обсуждали Ольга Таратынова, Владимир Княгинин, Алиса Преснецова, Митя Харшак, Юлия Мартинкенайте и Роман Левшин. Локацией для обсуждения брендинга культурных институций впервые (и не случайно!) стал «Лахта Центр»: на фестивале стало известно о создании в нем общественно-образовательного центра.

Ольга Таратынова. со студентами творческой лаборатории «Друзья Петербурга»
Ольга Таратынова, со студентами творческой лаборатории «Друзья Петербурга»
Владимир Княгинин

Владимир Княгинин

Александр Малич
Александр Малич
Алиса Преснецова, Вероника Арутюнян, Ангелина Карпухина
Вероника Арутюнян, Ангелина Карпухина, Алиса Преснецова, Варвара Баранова
Митя Харшак. с дочерью, Сергей Салкуцан
Митя Харшак, с дочерью, Сергей Салкуцан
Зоя Чалова. Елена Ахти
Зоя Чалова, Елена Ахти
Юлия Вяткина
Юлия Вяткина
Мария Элькина
Мария Элькина
Инесса Гаевская, Елена Давыдова
Елена Давыдова, Инесса Гаевская
Маргарита Перькова, Татьяна Диодорова, Марина Петроченко

Маргарита Перькова, Татьяна Диодорова, Марина Петроченко

Елизавета Замарина
Елизавета Замарина

Одной из центральных тем дискуссии стала ревитализация бренда «Янтарная комната», поэтому перед входом в зал гости фестиваля смогли увидеть прототипы новых коллекций сувениров, вдохновленных ее историческими кодами: шахматы из янтаря, ювелирные украшения. Молодежные и демократичные пины, значки и брошки, мерч создали участники студенческой лаборатории по разработке сувенирной продукции, которая была организована проектом ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга» совместно с представителями ГМЗ «Царское Село». В лаборатории участвовали 13 студентов-дизайнеров из профильных петербургских вузов: НИУ ВШЭ, СПбГИК, ВХУТЕИН, СПБГУ, СПбГУПТД, СПбПУ, СПбГЛТУ, Горного университета.

Ольга Таратынова
Ольга Таратынова
Владимир Княгинин

Владимир Княгинин

Роман Левшин
Роман Левшин
Юлия Мартинкенайте

Юлия Мартинкенайте

Зоя Чалова
Зоя Чалова

Модератором дискуссии стала издатель Собака.ru Инесса Гаевская, а спикеры — хэдлайнеры культурной индустрии: вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова, директор Ярмарки искусства 1703 и заместитель генерального директора по проектам культуры и искусств Фонда поддержки культурных инициатив Газпрома Алиса Преснецова, руководитель Школы дизайна НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург и практикующий дизайнер в сфере брендинга Митя Харшак, консультант по стратегии B.Bright Communications, управляющий партнер платформы арт-мерчендайзинга «КоллабоАрт» и консультант проектного офиса «Туризм» АНО «Национальные приоритеты» Роман Левшин и руководитель библиотеки имени Н.В. Гоголя Юлия Мартинкенайте.

Спикеры обсудили стратегии развития локальных брендов, методы продвижения культурных институций и успешно реализованные кейсы, вопросы сохранения и интеграции накопленного культурно-исторического наследия в современность. Подробнее о темах, поднятых на дискуссии, вы можете прочитать здесь

 

 

 

Фото: Анастасия Большакова

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Александр Малич, Елена Давыдова, Варвара Баранова Ангелина Карпухина, Вероника Арутюнян, Алиса Преснецова, Елизавета Замарина, Зоя Чалова, Юлия Вяткина, Мария Элькина, Ольга Таратынова, Митя Харшак, Инесса Гаевская, Роман Левшин

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