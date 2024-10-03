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Репортажи

Как прошло открытие бутика ELJACKET

Российский бренд одежды премиум-класса ELJACKET открыл свои двери офлайн — в первом фирменном бутике на Фурштатской улице. Открытие и презентацию новой коллекции FW’24/25 «Be your own queen» посетили Ирина Оганова, Ксения Дубяго, Мария Чеблакова и другие представители петербургского истеблишмента.

Елена Баранова

Елена Баранова

Ирина Оганова
Ирина Оганова
Ксения Дубяго
Ксения Дубяго
Мария Чеблакова
Мария Чеблакова
Дарья Рудая
Дарья Рудая
Татьяна Неклюдова
Татьяна Неклюдова
Татьяна Тангирова. Александра Федо
Татьяна Тангирова, Александра Федо
Елена Романова

Елена Романова

Кристина Кальмус

Кристина Кальмус

Диана Козаева

Диана Козаева

3 кита, на которых стоит ELJACKET — актуальные силуэты, эффектные детали и премиальное качество тканей и пошива. Ткани — вне времени: шерсть, шелк, кашемир, хлопок, кожа. Выбор бренда — долгие тренды: уже не первый сезон в топе лаковые фактуры и серебряная фурнитура, которые ELJACKET активно использует в своих коллекциях.

Анастасия Дьякова

Анастасия Дьякова

Дарья Яценко

Дарья Яценко

Станислав и Кристина Вайман

Станислав и Кристина Вайман

Ольга Хасанова

Ольга Хасанова

Катрин Никитина

Катрин Никитина

Екатерина Ерохина

Екатерина Ерохина

Екатерина Мио

Екатерина Мио

Анна Озерова

Анна Озерова

Поддерживали открытие фирменного бутика профессиональное сопровождение гостей от стилиста Александры Федо, визажиста Василисы Сорокиной из дружественного салона Saint Pierre и фуршет от Royal Catering. За музыкальное настроение отвечал DJ Якуб.

DJ Якуб

DJ Якуб

Александра Федо

Александра Федо

Фото: Ася Минеева

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Люди:
Мария Чеблакова, Дарья Рудая, Ирина Оганова Ксения Дубяго, Татьяна Тангирова, Татьяна Неклюдова

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