Как прошло открытие бутика ELJACKET

3 кита, на которых стоит ELJACKET — актуальные силуэты, эффектные детали и премиальное качество тканей и пошива. Ткани — вне времени: шерсть, шелк, кашемир, хлопок, кожа. Выбор бренда — долгие тренды: уже не первый сезон в топе лаковые фактуры и серебряная фурнитура, которые ELJACKET активно использует в своих коллекциях.