Как прошло открытие бутика ELJACKET

Российский бренд одежды премиум-класса ELJACKET открыл свои двери офлайн — в первом фирменном бутике на Фурштатской улице. Открытие и презентацию новой коллекции FW’24/25 «Be your own queen» посетили Ирина Оганова, Ксения Дубяго, Мария Чеблакова и другие представители петербургского истеблишмента.
Елена Баранова
Елена Романова
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3 кита, на которых стоит ELJACKET — актуальные силуэты, эффектные детали и премиальное качество тканей и пошива. Ткани — вне времени: шерсть, шелк, кашемир, хлопок, кожа. Выбор бренда — долгие тренды: уже не первый сезон в топе лаковые фактуры и серебряная фурнитура, которые ELJACKET активно использует в своих коллекциях.
Поддерживали открытие фирменного бутика профессиональное сопровождение гостей от стилиста Александры Федо, визажиста Василисы Сорокиной из дружественного салона Saint Pierre и фуршет от Royal Catering. За музыкальное настроение отвечал DJ Якуб.
Фото: Ася Минеева
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