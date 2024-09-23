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Ксения Собчак, Владимир Познер, Виктория Шелягова, Ирина Оганова и другие на благотворительном ужине Ильдара Абдразакова в Петербурге

В резиденции Великого Князя прошел ежегодный ужин Ильдара и Марики Абдразаковых. Супружеская чета собрала истеблишмент двух столиц на благотворительном аукционе Фонда поддержки молодых талантов и развития международных культурных связей. 

Ксения Собчак
Ксения Собчак
Людмила Нарусова

Людмила Нарусова

Ильдар Абдразаков, Владимир Познер
Ильдар Абдразаков, Владимир Познер
Ирина Оганова
Ирина Оганова
Марика Абдразакова

Марика Абдразакова

Яна Расковалова. Вадим Расковалов
Яна Расковалова, Вадим Расковалов
Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова
Владимир Познер. Надежда Соловьева
Владимир Познер, Надежда Соловьева
Виктория Шелягова, Варвара Яковлева

Виктория Шелягова, Варвара Яковлева

Вечер начался с выступления учеников и молодых артистов из Летней школы Ильдара Абдразакова, артисты исполнили романсы Пушкина в особняке 19 века. После творческой части собравшиеся проследовали на ужин: мишленовскийй шеф-повар Андрей Шмаков (Savva) на один вечер переосмыслил любимые блюда главного русского поэта. 

Ильдар Абдразаков
Ильдар Абдразаков
Анна Бутман

Анна Бутман

Екатерина Янкович

Екатерина Янкович

Ксения Соловьева
Ксения Соловьева
Владимир Познер
Владимир Познер
Вероника Расковалова

Вероника Расковалова

Людмила Нарусова

Людмила Нарусова

Олег Шелягов

Олег Шелягов

Завершился вечер в главном зале благотворительным аукционом, ведущей которого стала Ксения Собчак. Самые жаркие баталии прошли за уникальные лоты, среди которых была и работа фотографа Дмитрия Маркова, чья выставка с невероятным успехом сейчас проходит в галерее Anna Nova, и приглашение на открытие сезона в La Scala, и брошь от ювелирного дома Яны Расковаловой Yana Jewellery. Среди более личных лотов — сразу несколько фотопортретов Ильдара Абдразакова, которые сделал друг хозяина вечера, бизнесмен Вадим Расковалов. 

Марина Руднева
Марина Руднева
Рустам Габбасов

Рустам Габбасов

Марина Долидзе

Марина Долидзе

Ирина Вольская

Ирина Вольская

Алена Бердова

Алена Бердова

Фото: Денис Денисов, Дмитрий Колесов, Глеб Широков

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Марина Руднева, Ирина Оганова, Ильдар Абдразаков Владимир Познер, Ксения Соловьева, Ксения Собчак, Яна Расковалова, Светлана Кузнецова

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