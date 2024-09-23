Ксения Собчак, Владимир Познер, Виктория Шелягова, Ирина Оганова и другие на благотворительном ужине Ильдара Абдразакова в Петербурге

В резиденции Великого Князя прошел ежегодный ужин Ильдара и Марики Абдразаковых. Супружеская чета собрала истеблишмент двух столиц на благотворительном аукционе Фонда поддержки молодых талантов и развития международных культурных связей.
Людмила Нарусова
Марика Абдразакова
Виктория Шелягова, Варвара Яковлева
Вечер начался с выступления учеников и молодых артистов из Летней школы Ильдара Абдразакова, артисты исполнили романсы Пушкина в особняке 19 века. После творческой части собравшиеся проследовали на ужин: мишленовскийй шеф-повар Андрей Шмаков (Savva) на один вечер переосмыслил любимые блюда главного русского поэта.
Анна Бутман
Екатерина Янкович
Вероника Расковалова
Людмила Нарусова
Олег Шелягов
Завершился вечер в главном зале благотворительным аукционом, ведущей которого стала Ксения Собчак. Самые жаркие баталии прошли за уникальные лоты, среди которых была и работа фотографа Дмитрия Маркова, чья выставка с невероятным успехом сейчас проходит в галерее Anna Nova, и приглашение на открытие сезона в La Scala, и брошь от ювелирного дома Яны Расковаловой Yana Jewellery. Среди более личных лотов — сразу несколько фотопортретов Ильдара Абдразакова, которые сделал друг хозяина вечера, бизнесмен Вадим Расковалов.
Фото: Денис Денисов, Дмитрий Колесов, Глеб Широков
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