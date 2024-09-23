Ксения Собчак, Владимир Познер, Виктория Шелягова, Ирина Оганова и другие на благотворительном ужине Ильдара Абдразакова в Петербурге

Завершился вечер в главном зале благотворительным аукционом, ведущей которого стала Ксения Собчак. Самые жаркие баталии прошли за уникальные лоты, среди которых была и работа фотографа Дмитрия Маркова, чья выставка с невероятным успехом сейчас проходит в галерее Anna Nova, и приглашение на открытие сезона в La Scala, и брошь от ювелирного дома Яны Расковаловой Yana Jewellery. Среди более личных лотов — сразу несколько фотопортретов Ильдара Абдразакова, которые сделал друг хозяина вечера, бизнесмен Вадим Расковалов.