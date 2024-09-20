Регина Тодоренко, Полина Киценко, Светлана Захарова, Виктория Давыдова и другие на презентации ароматов-талисманов

На этой неделе в Москве состоялась, кажется, самая загадочная презентация – Natura Siberica объявила о запуске эксклюзивных ароматов-талисманов Shaman Secrets. Вечер, на котором собрались друзья бренда, был оформлен с уважением к древним традициям и обычаям жителей Сибири. В атмосферу таинства и магии под музыкальный перфомансами от DJ Danabek, DJ Salta и певицы Plutayа погрузились звезды шоу-бизнеса, представители мира fashion и балета.
Регина Тодоренко
Светлана Захарова
DJ Danabek
Инна Маликова
Певица Plutaya и DJ Salta
Сергей Быковских
Во время ужина гостей угостили авторским меню, вдохновленным природными стихиями, а также сет коктейлем, названным в честь парфюмерных композиций: Flying Water, Mystery Fire, Voice of Wind, Historical Earth. Кульминацией вечера стала презентация ароматов Shaman Secrets: «Бренд Natura Siberica вдохновляется силой, красотой и масштабом сибирской природы. Мы рады представить вам нашу новую коллекцию Shaman Secrets, в которой 4 стихии, 4 аромата: воздух, земля, вода и огонь. Философия этой коллекции, философия этих ароматов связана с традициями, обрядами древних народов Сибири. Мы постарались уловить взаимосвязь, умение гармонично жить со всеми четырьмя стихиями, подпитываться от них энергией. Эти четыре стихии символизируют преемственность, связь времен, и я надеюсь, что нам удалось передать эту философию в наших новых продуктах», – рассказал генеральный директор косметической компании Сергей Быковских.
Среди гостей вечера были телеведущая Регина Тодоренко, певица Инна Маликова, бизнесвумен Полина Киценко, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, журналист Виктория Давыдова, стилист Егор Рябчик, актриса Ксения Суркова и многие другие.