Регина Тодоренко, Полина Киценко, Светлана Захарова, Виктория Давыдова и другие на презентации ароматов-талисманов

Во время ужина гостей угостили авторским меню, вдохновленным природными стихиями, а также сет коктейлем, названным в честь парфюмерных композиций: Flying Water, Mystery Fire, Voice of Wind, Historical Earth. Кульминацией вечера стала презентация ароматов Shaman Secrets: «Бренд Natura Siberica вдохновляется силой, красотой и масштабом сибирской природы. Мы рады представить вам нашу новую коллекцию Shaman Secrets, в которой 4 стихии, 4 аромата: воздух, земля, вода и огонь. Философия этой коллекции, философия этих ароматов связана с традициями, обрядами древних народов Сибири. Мы постарались уловить взаимосвязь, умение гармонично жить со всеми четырьмя стихиями, подпитываться от них энергией. Эти четыре стихии символизируют преемственность, связь времен, и я надеюсь, что нам удалось передать эту философию в наших новых продуктах», – рассказал генеральный директор косметической компании Сергей Быковских.