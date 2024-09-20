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Репортажи

Регина Тодоренко, Полина Киценко, Светлана Захарова, Виктория Давыдова и другие на презентации ароматов-талисманов

На этой неделе в Москве состоялась, кажется, самая загадочная презентация –  Natura Siberica объявила о запуске эксклюзивных ароматов-талисманов Shaman Secrets. Вечер, на котором собрались друзья бренда, был оформлен с уважением к древним традициям и обычаям жителей Сибири. В атмосферу таинства и магии под музыкальный перфомансами от DJ Danabek, DJ Salta и певицы Plutayа погрузились звезды шоу-бизнеса, представители мира fashion и балета. 

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко

Полина Киценко
Полина Киценко
Светлана Захарова

Светлана Захарова

Виктория Давыдова
Виктория Давыдова
DJ Danabek

DJ Danabek

Инна Маликова

Инна Маликова

Певица Plutaya и DJ Salta

Певица Plutaya и DJ Salta

Сергей Быковских

Сергей Быковских

Во время ужина гостей угостили авторским меню, вдохновленным природными стихиями, а также сет коктейлем, названным в честь парфюмерных композиций: Flying Water, Mystery Fire, Voice of Wind, Historical Earth. Кульминацией вечера стала презентация  ароматов Shaman Secrets: «Бренд Natura Siberica вдохновляется силой, красотой и масштабом сибирской природы. Мы рады представить вам нашу новую коллекцию Shaman Secrets, в которой 4 стихии, 4 аромата: воздух, земля, вода и огонь. Философия этой коллекции, философия этих ароматов связана с традициями, обрядами древних народов Сибири. Мы постарались уловить взаимосвязь, умение гармонично жить со всеми четырьмя стихиями, подпитываться от них энергией. Эти четыре стихии символизируют преемственность, связь времен, и я надеюсь, что нам удалось передать эту философию в наших новых продуктах», – рассказал генеральный директор косметической компании Сергей Быковских.

Среди гостей вечера были телеведущая Регина Тодоренко, певица Инна Маликова, бизнесвумен Полина Киценко, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, журналист Виктория Давыдова, стилист Егор Рябчик, актриса Ксения Суркова и многие другие.

Илья Давыдов

Илья Давыдов

Александр Иванов

Александр Иванов

Вероника Левенец

Вероника Левенец

Наталья Ракоч

Наталья Ракоч

Егор Рябчик

Егор Рябчик

Екатерина Портнягина

Екатерина Портнягина

Карина Давтян

Карина Давтян

Ксения Суркова

Ксения Суркова

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Виктория Давыдова, Полина Киценко

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