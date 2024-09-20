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Репортажи

Бизнес-завтрак Собака.ru в ресторане Marche

О своем урбанистическом проекте «Петербург будущего» и планах на ближайший год редакция Собака.ru рассказала на встрече с бизнес-партнерами бренда: представителями крупнейших девелоперских компаний.

Первой приветствовала гостей издатель Инесса Гаевская. Она рассказала о работе Издательского дома над собственным брендингом и его основной идее: истеблишмент города, создающий локально тренды, красоту и смыслы. Вслед за ней главный редактор Яна Милорадовская поделилась редакционными принципами работы с первыми лицами и эксклюзивами, а также как город становится «Петербургом будущего» за счет героев, и сохраняющих, и меняющих его ДНК: лидерах мнений в петербургской урбанистике, культурных институциях, экологии и инклюзии, архитектуре и искусстве.

Статистику просмотров сайта (1 400 000 посетителей и от 8 миллионов посетителей в месяц!) и самые востребованные темы у читателей за год показал главный редактор сайта Михаил Стацюк

 

Яна Милорадовская
Яна Милорадовская
Инесса Гаевская
Инесса Гаевская
Михаил Стацюк
Михаил Стацюк

Руководитель отдела нативных проектов Юлия Суслова раскрыла, как Собака.ru делает рекламу наиболее эффективно (нативно - супер!), и о том, что герои у нас не скромничают, ведь примеры успеха всегда вдохновляют. От коммерческого директора Анастасии Контарович бизнес-партнеры узнали больше о коммерческих ресурсах Собака.ru для премиального позиционирования и PR-продвижения: материалы разных форматов и сложности адаптируются для сайта, журнала и соцсетей и разрабатываются в зависимости от концепции и задач заказчика. А директор по офлайн-маркетингу Елизавета Замарина познакомила гостей бизнес-завтрака с концепциями и брендингом топовых премий и рассказала про PR-сопровождении и другие опции партнеров в рамках премий.

 

Юлия Суслова

Юлия Суслова

Анастасия Контарович
Анастасия Контарович
Елизавета Замарина
Елизавета Замарина
Мария Элькина
Мария Элькина
Ксения Демричева

Ксения Демричева

Анжелика Котова
Анжелика Котова
Галина Линник

Галина Линник

Даниил Ширяев

Даниил Ширяев

Татьяна Любимова

Татьяна Любимова

Сергей Тарасов, Александра Решетникова

Сергей Тарасов, Александра Решетникова

Кристина Щербакова

Кристина Щербакова

Марат Богдалов. Али Мамедов
Марат Богдалов, Али Мамедов
Светлана Денисова

Светлана Денисова

Евгения Ружицкая, Анжелика Альшаева

Евгения Ружицкая, Анжелика Альшаева

Юлия Апалькова

Юлия Апалькова

Ирина Веселова

Ирина Веселова

Вадим Кудайбердинов

Вадим Кудайбердинов

Влада Каткова

Влада Каткова

Мария Шмакова

Мария Шмакова

Наталья Дымова, Наталья Голубева

Наталья Дымова, Наталья Голубева

Ольга Полуэктова

Ольга Полуэктова

Анжелика Альшаева

Анжелика Альшаева

Юрий Каряка

Юрий Каряка

Оксана Тимофеева

Оксана Тимофеева

Юлия Суслова

Юлия Суслова

Мария Ситник, Саша Секержицкая
Саша Секержицкая, Мария Ситник

Фото: Анастасия Большакова

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Люди:
Саша Секержицкая, Анжелика Котова, Марат Богдалов Елизавета Замарина, Михаил Стацюк, Мария Элькина, Инесса Гаевская, Яна Милорадовская, Анастасия Контарович

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