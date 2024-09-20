Бизнес-завтрак Собака.ru в ресторане Marche

О своем урбанистическом проекте «Петербург будущего» и планах на ближайший год редакция Собака.ru рассказала на встрече с бизнес-партнерами бренда: представителями крупнейших девелоперских компаний.

Первой приветствовала гостей издатель Инесса Гаевская. Она рассказала о работе Издательского дома над собственным брендингом и его основной идее: истеблишмент города, создающий локально тренды, красоту и смыслы. Вслед за ней главный редактор Яна Милорадовская поделилась редакционными принципами работы с первыми лицами и эксклюзивами, а также как город становится «Петербургом будущего» за счет героев, и сохраняющих, и меняющих его ДНК: лидерах мнений в петербургской урбанистике, культурных институциях, экологии и инклюзии, архитектуре и искусстве.

Статистику просмотров сайта (1 400 000 посетителей и от 8 миллионов посетителей в месяц!) и самые востребованные темы у читателей за год показал главный редактор сайта Михаил Стацюк.