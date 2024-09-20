Бизнес-завтрак Собака.ru в ресторане Marche

О своем урбанистическом проекте «Петербург будущего» и планах на ближайший год редакция Собака.ru рассказала на встрече с бизнес-партнерами бренда: представителями крупнейших девелоперских компаний.
Первой приветствовала гостей издатель Инесса Гаевская. Она рассказала о работе Издательского дома над собственным брендингом и его основной идее: истеблишмент города, создающий локально тренды, красоту и смыслы. Вслед за ней главный редактор Яна Милорадовская поделилась редакционными принципами работы с первыми лицами и эксклюзивами, а также как город становится «Петербургом будущего» за счет героев, и сохраняющих, и меняющих его ДНК: лидерах мнений в петербургской урбанистике, культурных институциях, экологии и инклюзии, архитектуре и искусстве.
Статистику просмотров сайта (1 400 000 посетителей и от 8 миллионов посетителей в месяц!) и самые востребованные темы у читателей за год показал главный редактор сайта Михаил Стацюк.
Руководитель отдела нативных проектов Юлия Суслова раскрыла, как Собака.ru делает рекламу наиболее эффективно (нативно - супер!), и о том, что герои у нас не скромничают, ведь примеры успеха всегда вдохновляют. От коммерческого директора Анастасии Контарович бизнес-партнеры узнали больше о коммерческих ресурсах Собака.ru для премиального позиционирования и PR-продвижения: материалы разных форматов и сложности адаптируются для сайта, журнала и соцсетей и разрабатываются в зависимости от концепции и задач заказчика. А директор по офлайн-маркетингу Елизавета Замарина познакомила гостей бизнес-завтрака с концепциями и брендингом топовых премий и рассказала про PR-сопровождении и другие опции партнеров в рамках премий.
Юлия Суслова
Ксения Демричева
Галина Линник
Даниил Ширяев
Татьяна Любимова
Сергей Тарасов, Александра Решетникова
Кристина Щербакова
Наталья Дымова, Наталья Голубева
Ольга Полуэктова
Анжелика Альшаева
Юрий Каряка
Оксана Тимофеева
Юлия Суслова
Фото: Анастасия Большакова
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