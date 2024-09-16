Как прошло «Преодоление» — на Левашовском Хлебозаводе открылась выставка Алексея Гана

Культурное пространство распахнуло двери экспозиции резидента Marina Gisich Gallery. В Котельной разместилась инсталляция «Преодоление», состоящая из 312 работ и представляющая состояние человека, переживающего меланхолию. Кроме того, в гостинной можно будет увидеть работы из серии «Limen», состоящие из произведений между абстракцией и пейзажем. Первыми посмотреть на выставку художника в новой локации пришли Марина Гисич, Полина Бондарева, Анна Ялова и другие представители арт-сообщества Петербурга.
Арина, Екатерина Дударенок
Перед посетителями вернисажа выступил сам Алексей Ган. Художник рассказал, что стало вдохновением для создания работ, а также поблагодарил Левашовский Хлебозавод за оказанную честь быть выставленным в его стенах.
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