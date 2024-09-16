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Как прошло «Преодоление» — на Левашовском Хлебозаводе открылась выставка Алексея Гана

Культурное пространство распахнуло двери экспозиции резидента Marina Gisich Gallery. В Котельной разместилась инсталляция «Преодоление», состоящая из 312 работ и представляющая состояние человека, переживающего меланхолию. Кроме того,  в гостинной можно будет увидеть работы из серии «Limen», состоящие из произведений между абстракцией и пейзажем. Первыми посмотреть на выставку художника в новой локации пришли Марина Гисич, Полина Бондарева, Анна Ялова и другие представители арт-сообщества Петербурга. 

Марина Гисич, Полина Бондарева. Алексей Ган
Пресс-служба
Марина Гисич, Полина Бондарева, Алексей Ган
Анна Ялова
Пресс-служба
Анна Ялова
Мария Элькина, Полина Бондарева
Пресс-служба
Полина Бондарева, Мария Элькина
Екатерина Попова
Пресс-служба
Екатерина Попова
Полина Бондарева, Илья Рашкин
Пресс-служба
Полина Бондарева, Илья Рашкин
Арина, Екатерина Дударенок
Пресс-служба

Арина, Екатерина Дударенок

Перед посетителями вернисажа выступил сам Алексей Ган. Художник рассказал, что стало вдохновением для создания работ, а также поблагодарил Левашовский Хлебозавод за оказанную честь быть выставленным в его стенах.

Надежда Анчугова
Пресс-служба

Надежда Анчугова

Полина Бондарева. Алиса Суслова
Пресс-служба
Полина Бондарева, Алиса Суслова
Виктория Савченко
Пресс-служба

Виктория Савченко

Соня
Пресс-служба

Соня

Иоанн Плетнев
Пресс-служба

Иоанн Плетнев

Пресс-служба
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Люди:
Екатерина Попова, Илья Рашкин, Анна Ялова Полина Бондарева, Мария Элькина, Марина Гисич

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