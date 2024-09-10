Ольга Свичинская, Ксения Пожиткова, Даша Кос и Есоль Ким на светской семейной субботе

7 сентября сеть салонов премиального шоппинга для детей и мам «Кенгуру» и культурное пространство «Палаты на Льва Толстого» провели светский семейный день. Мероприятие было приурочено к запуску совместного курса «Кенгуру» и «Палат» по этикету для детей. Курс, предназначенный для детей от 7 до 10 лет, стартует осенью. Программа поможет освоить систему правил этикета в общественных местах, во время семейных торжеств, походов в театры и музеи, путешествий.
На светской семейной субботе родители и дети прослушали лекции «Этикет в одежде» (для детей выступали Татьяна Сенюкова и София Максимова, а для взрослых — Анна Фокина) и «Театральный этикет» (спикерами стали София Максимова, Татьяна Сенюкова, Ярослав Зенин). Общую дискуссию «Семейные традиции и ритуалы» модерировали Оксана Мороз и основательница «Палат на Льва Толстого» Майя Сантимирова.
Особым развлечением дня стали игры с бумажными куклами художницы Кристины Манучарян, которых можно было нарядить в бумажные копии вещей из последних коллекций «Кенгуру». Вечером гости увидели камерный театральный перформанс: прозаико-поэтический музыкальный коллаж из произведений известных авторов был посвящен центральной теме всего мероприятия — семье и фамильным традициям.
Семейный день «Кенгуру» и «Палат на Льва Толстого» посетили Ольга Свичинская, Ксения Пожиткова, Дарья Кос с семьей, Есоль Ким, Ольга Бонд и Егор Селянко, Катя Шуйкина и Никита Квасник, Екатерина Земская, Мария Козырева, Карина Давтян, Сюзанна Мусаева, Софья Рауф, Кристина Чичерина, Маша Троя, Динара Шарлапаева, Ольга Монастырская, Анна Рыбкина, Лена и Марина Бессоновы, Анриетта Цискаришвили, Кристина Манучарян, Катя Минкевич, Настя Корн, Дарья Рябчикова, Влада Костина, Мария Матецкая, Теона Табатадзе, Евгения Махота и другие светские адепты семейных ценностей.
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