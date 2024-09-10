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Репортажи

Ольга Свичинская, Ксения Пожиткова, Даша Кос и Есоль Ким на светской семейной субботе

7 сентября сеть салонов премиального шоппинга для детей и мам «Кенгуру» и культурное пространство «Палаты на Льва Толстого» провели светский семейный день. Мероприятие было приурочено к запуску совместного курса «Кенгуру» и «Палат» по этикету для детей. Курс, предназначенный для детей от 7 до 10 лет, стартует осенью. Программа поможет освоить систему правил этикета в общественных местах, во время семейных торжеств, походов в театры и музеи, путешествий.

Дарья Кос с семьей

Дарья Кос с семьей

Ольга Свичинская

Ольга Свичинская

Ксения Пожиткова

Ксения Пожиткова

Есоль Ким

Есоль Ким

Майя Сантимирова

Майя Сантимирова

Анриетта Цискаришвили

Анриетта Цискаришвили

Влада Костина

Влада Костина

Дарья Рябчикова

Дарья Рябчикова

Динара Шарлапаева

Динара Шарлапаева

Екатерина Земская

Екатерина Земская

На светской семейной субботе родители и дети прослушали лекции «Этикет в одежде» (для детей выступали Татьяна Сенюкова и София Максимова, а для взрослых — Анна Фокина) и «Театральный этикет» (спикерами стали София Максимова, Татьяна Сенюкова, Ярослав Зенин). Общую дискуссию «Семейные традиции и ритуалы» модерировали Оксана Мороз и основательница «Палат на Льва Толстого» Майя Сантимирова.

Катя Минкевич

Катя Минкевич

Марина Бессонова

Марина Бессонова

Маша Троя

Маша Троя

Настя Корн

Настя Корн

Елена Бессонова и Елена Чичина

Елена Бессонова и Елена Чичина

Карина Давтян

Карина Давтян

Кристина Чичерина

Кристина Чичерина

Софья Рауф

Софья Рауф

Екатерина Шуйкина и Никита Квасник

Екатерина Шуйкина и Никита Квасник

Анна Рыбкина

Анна Рыбкина

Особым развлечением дня стали игры с бумажными куклами художницы Кристины Манучарян, которых можно было нарядить в бумажные копии вещей из последних коллекций «Кенгуру».  Вечером гости увидели камерный театральный перформанс: прозаико-поэтический музыкальный коллаж из произведений известных авторов был посвящен центральной теме всего мероприятия — семье и фамильным традициям.

Мария Козырева

Мария Козырева

Мария Матецкая

Мария Матецкая

Лена Бессонова

Лена Бессонова

Ольга Бонд и Егор Селянко

Ольга Бонд и Егор Селянко

Ольга Монастырская

Ольга Монастырская

Саша Каминер

Саша Каминер

Сюзанна Мусаева

Сюзанна Мусаева

Теона Табатадзе

Теона Табатадзе

Семейный день «Кенгуру» и «Палат на Льва Толстого» посетили Ольга Свичинская, Ксения Пожиткова, Дарья Кос с семьей, Есоль Ким, Ольга Бонд и Егор Селянко, Катя Шуйкина и Никита Квасник, Екатерина Земская, Мария Козырева, Карина Давтян, Сюзанна Мусаева, Софья Рауф, Кристина Чичерина, Маша Троя, Динара Шарлапаева, Ольга Монастырская, Анна Рыбкина, Лена и Марина Бессоновы, Анриетта Цискаришвили, Кристина Манучарян, Катя Минкевич, Настя Корн, Дарья Рябчикова, Влада Костина, Мария Матецкая, Теона Табатадзе, Евгения Махота и другие светские адепты семейных ценностей.

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