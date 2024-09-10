Ольга Свичинская, Ксения Пожиткова, Даша Кос и Есоль Ким на светской семейной субботе

7 сентября сеть салонов премиального шоппинга для детей и мам «Кенгуру» и культурное пространство «Палаты на Льва Толстого» провели светский семейный день. Мероприятие было приурочено к запуску совместного курса «Кенгуру» и «Палат» по этикету для детей. Курс, предназначенный для детей от 7 до 10 лет, стартует осенью. Программа поможет освоить систему правил этикета в общественных местах, во время семейных торжеств, походов в театры и музеи, путешествий.