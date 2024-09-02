Ева Лонгория, Ричард Гир, Кейт Бекинсейл, Антонио Бандерас и другие звезды на гала-вечере amfAR

Главной звездой стал Ричард Гир, который буквально несколько дней назад отпраздновал свой 75-й юбилей. Во время гала-вечера, куда актер пришел с супругой Алехандрой Силва, он был удостоен награды amfAR «Вдохновение», вручаемой за активную борьбу с распространением СПИДа. Кроме того, на ужине появилась дочь Брюса Уиллиса, который, напомним, сейчас борется с лобно-височной деменцией, Румер, а также известные модели – их визиты стали неотъемлемой частью благотворительных вечеров, проводимых этой организацией – Стелла Максвелл, Тони Гаррн и другие.