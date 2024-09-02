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Ева Лонгория, Ричард Гир, Кейт Бекинсейл, Антонио Бандерас и другие звезды на гала-вечере amfAR

В Венеции прошел традиционный кинофестивальный благотворительный вечер amfAR, главная цель которого – сбор средств для борьбы со СПИДом. Среди гостей ужина оказались многие известные актеры, модели, а также деятели мира моды – Ева Лонгория, Кейт Бекинсейл, Антонио Бандерас и другие звезды посетили мероприятие. 

Антонио Бандерас и Николь Кемпел
Getty

Антонио Бандерас и Николь Кемпел

Ричард Гир, Алехандра Силва
Getty

Ричард Гир, Алехандра Силва

Ева Лонгория
Getty

Ева Лонгория

Кейт Бекинсейл
Getty

Кейт Бекинсейл

Румер Уиллис
Getty

Румер Уиллис

Стелла Максвелл
Getty

Стелла Максвелл

Главной звездой стал Ричард Гир, который буквально несколько дней назад отпраздновал свой 75-й юбилей. Во время гала-вечера, куда актер пришел с супругой Алехандрой Силва, он был удостоен награды amfAR «Вдохновение», вручаемой за активную борьбу с распространением СПИДа. Кроме того, на ужине появилась дочь Брюса Уиллиса, который, напомним, сейчас борется с лобно-височной деменцией, Румер, а также известные модели – их визиты стали неотъемлемой частью благотворительных вечеров, проводимых этой организацией – Стелла Максвелл, Тони Гаррн и другие. 

Тони Гаррн
Getty

Тони Гаррн

Fedez
Getty

Fedez

Джон Кортахарена
Getty

Джон Кортахарена

Келли Роуленд
Getty

Келли Роуленд

Эдвард Эннинфул, Андрей Гиллотт
Getty

Эдвард Эннинфул, Андрей Гиллотт

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