На ковровой дорожке фестиваля Антонио Бандерас появился не один, а в сопровождении возлюбленной Николь Кемпел — все время, позируя перед фотографами, пара держалась за руки. Кроме испанского актера на премьере были замечены Ева Грин, Лили Рейнхарт, Камила Мендес, Леони Ханне и другие.

После показа фильма присутствующие в зале создатели картины были осыпаны аплодисментами — критики пришла в восторг от новой ленты с Николь Кидман. Сама же актриса призналась, что боялась смотреть эротический триллер из-за обилия откровенных сцен со своим участием, а также отметила, что эта работа не похожа ни на одну из тех, что были в ее послужном списке за все время карьеры.