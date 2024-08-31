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Николь Кидман, Ева Грин, Антонио Бандерас, Лили Рейнхарт и другие на премьере фильма «Плохая девочка» в Венеции

На киносмотре, проходящем сейчас на венецианском острове Лидо, прошел первый показ эротического триллера Халина Рейна. На ковровой дорожке премьеры появились исполнители главных ролей — Николь Кидман и Антонио Бандерас.

Николь Кидман
Getty

Николь Кидман

Антонио Бандерас и Николь Кемпел
Getty

Антонио Бандерас и Николь Кемпел

Лили Рейнхарт
Getty

Лили Рейнхарт

Ева Грин
Getty

Ева Грин

На ковровой дорожке фестиваля Антонио Бандерас появился не один, а в сопровождении возлюбленной Николь Кемпел — все время, позируя перед фотографами, пара держалась за руки. Кроме испанского актера на премьере были замечены Ева Грин, Лили Рейнхарт, Камила Мендес, Леони Ханне и другие. 

После показа фильма присутствующие в зале создатели картины были осыпаны аплодисментами — критики пришла в восторг от новой ленты с Николь Кидман. Сама же актриса призналась, что боялась смотреть эротический триллер из-за обилия откровенных сцен со своим участием, а также отметила, что эта работа не похожа ни на одну из тех, что были в ее послужном списке за все время карьеры. 

Шути Гатва
Getty

Шути Гатва

Леони Ханне
Getty

Леони Ханне

Камила Мендес
Getty

Камила Мендес

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