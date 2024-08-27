Прощание с летом: Алёна Долецкая, Анна Нова, Кристина Березовская, Маша Федорова и другие на ужине ландшафтного бюро «МОХ»

В прошедшие выходные в питомник ландшафтного бюро «МОХ» в Ленинградской области съехались представители московского и петербургского истеблишмента, чтобы проститься с летом. Там, под открытым небом, шеф-повар Константин Виткалов создавал для собравшихся сет из свежих овощей. Среди тех, кто собрался за столом среди грядок и теплиц, были архитекторы, художники и галеристы – гостями вечера стали Алёна Долецкая, Анна Нова, Кристина Березовская, Ксения Гощицкая и другие.
Гости вечера под девизом «Как я провел лето» собирали августовские букеты из цветов, растущих на лугу, слушали фолк-джаз в исполнении Сандры Фракенберг и ее квартета, а также, вдохновившись темой ужина, обсуждали, как они провели последние три месяца.
Александр Первак
Илья Егоров
Квартет Сандры Фракенберг
Константин Виткалов, Наталия Кюнер
Наталья Пивко
Полина Поплетенная
Евгения Жданова
Полина Ченцова
Виктор Поляков
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