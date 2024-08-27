Прощание с летом: Алёна Долецкая, Анна Нова, Кристина Березовская, Маша Федорова и другие на ужине ландшафтного бюро «МОХ»

В прошедшие выходные в питомник ландшафтного бюро «МОХ» в Ленинградской области съехались представители московского и петербургского истеблишмента, чтобы проститься с летом. Там, под открытым небом, шеф-повар Константин Виткалов создавал для собравшихся сет из свежих овощей. Среди тех, кто собрался за столом среди грядок и теплиц, были архитекторы, художники и галеристы – гостями вечера стали Алёна Долецкая, Анна Нова, Кристина Березовская, Ксения Гощицкая и другие.