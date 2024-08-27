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Прощание с летом: Алёна Долецкая, Анна Нова, Кристина Березовская, Маша Федорова и другие на ужине ландшафтного бюро «МОХ»

В прошедшие выходные в питомник ландшафтного бюро «МОХ» в Ленинградской области съехались представители московского и петербургского истеблишмента, чтобы проститься с летом. Там, под открытым небом, шеф-повар Константин Виткалов создавал для собравшихся сет из свежих овощей. Среди тех, кто собрался за столом среди грядок и теплиц, были архитекторы, художники и галеристы – гостями вечера стали Алёна Долецкая, Анна Нова, Кристина Березовская, Ксения Гощицкая и другие.

Кристина Березовская
Пресс-служба
Кристина Березовская
Анна Нова
Пресс-служба
Анна Нова
Денис Прасолов
Пресс-служба
Денис Прасолов
Алена Долецкая
Пресс-служба
Алена Долецкая
Пресс-служба
Дмитрий Голубев
Пресс-служба
Дмитрий Голубев
Ксения Гощицкая. Алина Полежаева
Пресс-служба
Ксения Гощицкая, Алина Полежаева
Эдуард Мурадян
Пресс-служба
Эдуард Мурадян

Гости вечера под девизом «Как я провел лето» собирали августовские букеты из цветов, растущих на лугу, слушали фолк-джаз в исполнении Сандры Фракенберг и ее квартета, а также, вдохновившись темой ужина, обсуждали, как они провели последние три месяца.

Александр Первак
Пресс-служба

Александр Первак

Мария Федорова
Пресс-служба
Мария Федорова
Илья Егоров
Пресс-служба

Илья Егоров

Квартет Сандры Фракенберг
Пресс-служба

Квартет Сандры Фракенберг

Константин Виткалов, Наталия Кюнер
Пресс-служба

Константин Виткалов, Наталия Кюнер

Пресс-служба
Наталья Пивко
Пресс-служба

Наталья Пивко 

Полина Поплетенная
Пресс-служба

Полина Поплетенная

Евгения Жданова
Пресс-служба

Евгения Жданова

Полина Ченцова
Пресс-служба

Полина Ченцова

Виктор Поляков
Пресс-служба

Виктор Поляков

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Люди:
Денис Прасолов, Кристина Березовская, Ксения Гощицкая Анна Нова, Алена Долецкая, Эдуард Мурадян, Дмитрий Голубев, Мария Федорова

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