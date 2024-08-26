Елизавета Боярская, Любовь Аксенова, Ирина Горбачева, Сабина Ахмедова и другие на закрытии фестиваля «Короче»

Ведущей закрывающего вечера стала Ирина Розанова. Именно она вызывала на сцену представителей жюри, которые и объявили победителей фестиваля этого года. Сначала имена обладателей заветных статуэток назвали отвечавшие за полнометражное дебютное кино лауреатка премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Елизавета Боярская, актер Александр Робак, сценарист Александр Котт и режиссер Алексей Учитель, а затем на сцену поднялись судьи программы короткометражных фильмов, которыми в этом раз стали главная героиня майского номера Собака.ru Любовь Аксенова, актер Артем Ткаченко, продюсер Петр Тодоровский и шоураннер Сергей Кальварский.

В самом же зрительном зале были замечены Светлана Бондарчук, прилетевшая поддержать супруга Сергея Харченко, чья картина «Идеальная пара» с Агатой Муцениеце и Дарьей Мороз участвовала в программе «Короче. Звезды», Ирина Горбачева, исполнившая главную роль в фильме-участнике «Говорит Земля!», Лянка Грыу, Сабина Ахмедова и другие.