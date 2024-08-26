18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Елизавета Боярская, Любовь Аксенова, Ирина Горбачева, Сабина Ахмедова и другие на закрытии фестиваля «Короче»

В Калининграде подошел к концу 12-й фестиваль короткометражного и дебютного кино. По традиции, завершающий вечер конкурсанты, участники и зрители провели в Центральном парке города, где и объявили имена победителей  смотра. По ковровой дорожке прошлись Елизавета Боярская, Любовь Аксенова, Алексей Учитель, Сабина Ахмедова и другие звезды кино. 

Елизавета Боярская
Пресс-служба
Елизавета Боярская
Любовь Аксенова. Павел Аксенов
Пресс-служба
Любовь Аксенова, Павел Аксенов
Сабина Ахмедова
Пресс-служба
Сабина Ахмедова
Ирина Горбачева
Пресс-служба

Ирина Горбачева

Светлана Бондарчук. Сергей Харченко
Пресс-служба
Светлана Бондарчук, Сергей Харченко
Лянка Грыу
Пресс-служба

Лянка Грыу

Алексей Учитель
Пресс-служба
Алексей Учитель
Александр Робак
Пресс-служба

Александр Робак

Артём Ткаченко
Пресс-служба

Артём Ткаченко

Ведущей закрывающего вечера стала Ирина Розанова. Именно она вызывала на сцену представителей жюри, которые и объявили победителей фестиваля этого года. Сначала имена обладателей заветных статуэток назвали отвечавшие за полнометражное дебютное кино лауреатка премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Елизавета Боярская, актер Александр Робак, сценарист Александр Котт и режиссер Алексей Учитель, а затем на сцену поднялись судьи программы короткометражных фильмов, которыми в этом раз стали главная героиня майского номера Собака.ru Любовь Аксенова, актер Артем Ткаченко, продюсер Петр Тодоровский и шоураннер Сергей Кальварский. 

В самом же зрительном зале были замечены Светлана Бондарчук, прилетевшая поддержать супруга Сергея Харченко, чья картина «Идеальная пара» с Агатой Муцениеце и Дарьей Мороз участвовала в программе «Короче. Звезды», Ирина Горбачева, исполнившая главную роль в фильме-участнике «Говорит Земля!», Лянка Грыу, Сабина Ахмедова и другие. 

Ирина Розанова
Пресс-служба

Ирина Розанова

Софья Каштанова
Пресс-служба

Софья Каштанова

Александра Киселева
Пресс-служба

Александра Киселева

Святослав Рогожан
Пресс-служба

Святослав Рогожан

Марина Доможирова
Пресс-служба

Марина Доможирова

Анна Бегунова
Пресс-служба

Анна Бегунова

Полный список победителей фестиваля «Короче»

  • Лучший фильм – «Яблоки» (реж. Варя Маценова)
  • Лучший сценарий – «Последний фильм о любви» (реж. Сергей Малкин)
  • Лучшая режиссура – Никита Троценко («Мусор»)
  • Лучшая операторская работа – Ева Пржевальская («Земля»)
  • Лучшая анимационная работа – «Один путь» (реж. Егор Харламов)
  • Специальный приз жюри – «Куда ты уходишь?» (реж. Мария Салюкова)
  • Диплом «За оригинальность замысла и изобретательность в воплощении» – «Уроды» (реж. Александр Самсонов)
  • Специальный приз журнала «Искусство кино – «Девушка Роза» (реж. Полина Капантина).

Как прошло открытие киносмотра в Калининграде, можно посмотреть здесь

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Сабина Ахмедова, Елизавета Боярская, Алексей Учитель Любовь Аксенова, Светлана Бондарчук

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: