Елизавета Боярская, Любовь Аксенова, Ирина Горбачева, Сабина Ахмедова и другие на закрытии фестиваля «Короче»

В Калининграде подошел к концу 12-й фестиваль короткометражного и дебютного кино. По традиции, завершающий вечер конкурсанты, участники и зрители провели в Центральном парке города, где и объявили имена победителей смотра. По ковровой дорожке прошлись Елизавета Боярская, Любовь Аксенова, Алексей Учитель, Сабина Ахмедова и другие звезды кино.
Ирина Горбачева
Лянка Грыу
Александр Робак
Артём Ткаченко
Ведущей закрывающего вечера стала Ирина Розанова. Именно она вызывала на сцену представителей жюри, которые и объявили победителей фестиваля этого года. Сначала имена обладателей заветных статуэток назвали отвечавшие за полнометражное дебютное кино лауреатка премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Елизавета Боярская, актер Александр Робак, сценарист Александр Котт и режиссер Алексей Учитель, а затем на сцену поднялись судьи программы короткометражных фильмов, которыми в этом раз стали главная героиня майского номера Собака.ru Любовь Аксенова, актер Артем Ткаченко, продюсер Петр Тодоровский и шоураннер Сергей Кальварский.
В самом же зрительном зале были замечены Светлана Бондарчук, прилетевшая поддержать супруга Сергея Харченко, чья картина «Идеальная пара» с Агатой Муцениеце и Дарьей Мороз участвовала в программе «Короче. Звезды», Ирина Горбачева, исполнившая главную роль в фильме-участнике «Говорит Земля!», Лянка Грыу, Сабина Ахмедова и другие.
Полный список победителей фестиваля «Короче»
- Лучший фильм – «Яблоки» (реж. Варя Маценова)
- Лучший сценарий – «Последний фильм о любви» (реж. Сергей Малкин)
- Лучшая режиссура – Никита Троценко («Мусор»)
- Лучшая операторская работа – Ева Пржевальская («Земля»)
- Лучшая анимационная работа – «Один путь» (реж. Егор Харламов)
- Специальный приз жюри – «Куда ты уходишь?» (реж. Мария Салюкова)
- Диплом «За оригинальность замысла и изобретательность в воплощении» – «Уроды» (реж. Александр Самсонов)
- Специальный приз журнала «Искусство кино – «Девушка Роза» (реж. Полина Капантина).
Как прошло открытие киносмотра в Калининграде, можно посмотреть здесь.
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