Назад в прошлое: как прошла вечеринка ÇAVA MTV HITS

В прошедшую пятницу концертная площадка Roof Place на одним вечер превратилась в машину времени и отправила всех желающих в 90-е, где звучали хиты 50 Cent, Beyoncé и Shakira. В этот вечер за атмосферу на танцплощадках (а их было сразу 3: Super Hits с треками золотой эпохи MTV, «Первый танцевальный» с электронной музыкой и Jukebox для ценителей винила) отвечали звезды хит-парадов: Nikita Buch, Stoliarova, Evgeny Vikentev & Hamlet, Sasha Beyoncé , Dietlove, Ксения Гощицкая, бывший виджей MTV-Россия Александр Анатольевич и другие.
Александр Анатольевич
Александра Столярова
Валерий Дятлов
Евгения Элькина
Среди гостей вечера были многие представители городского истеблишмента: под треки шеф-повара Евгения Викентьева, сеты креативного директора «Собака.ru» Ксении Гощицкой и других диджеев отплясывали дизайнер Ольга Маки, ресторатор Антон Нечипоренко, fashion-блогер Тима Шоки, соосновательница рюмочной «У Ларисы» и бара «Адище города» Мария Федулина.
Секретным гостем вечера – каждую свою вечеринку команда ÇAVA подкрепляет ярким представителем шоу-бизнеса – стал Jane Air во главе с Антоном Лиссовым. Петербургская рок-группа выступила в сопровождении струнного квартета.
За напитки вечером отвечали сразу несколько известных заведений – на площадке можно было попробовать рецепты бара «ВЫХОД», Meow, «Бар Витя», ¡Por favor!, ÓCKAM и других.
Артем Рогозин, Евгения Элькина, Ольга Крошкина, Борис Трахман, Софья Сердюк
Алексей Судариков
Nikita Buch
Полина Исакова
Александра Столярова и Валерий Дятлов
О вечеринке ÇAVA MTV HITS
Это наша первая большая вечеринка под открытым небом. Но, несмотря на то, что это была, можно сказать, премьера, все прошло гладко: мы работали с настоящими профи — Roof Place делают сотни мероприятий на крыше в сезон. Главное наше достижение — мы упросили небеса повременить с дождем (смеются). Фан факт — первые капли упали в 6 утра, после того как выключили музыку.
Каждый раз (и эта не стала исключением!) на наших вечеринках собирается максимально широкая аудитория: тут и работники заводов, и светские львицы, и модные фотографы, и музыканты, и шеф-повара, и серьезные владельцы бизнесов. Одним словом, к нам приезжают как на Maybach, так и на экономе, но всех людей объединяет любовь к музыке и хорошим вечеринкам. Кстати, у нас случается много интересных знакомств и профессиональных мэтчей.
В этот раз самым ярким (и неожиданным) моментом вечера был стендап Валеры: стоит он возле сцены, а к нему подходит менеджер и говорит, что «надо поговорить в микрофон минуты 3-5». Благо, что он не растерялся и устроил короткий мастер-класс, как нужно выступать на большую аудиторию. Это был интересный опыт!
Ksseira
Дарья Рудая и Владислав Бойко
Катрин Никитина
Верона Петровская
Фото: Владислав Шишкин, Андрей Цветков, Александр Паклин, Никита Перминов, Максим Ерастов
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