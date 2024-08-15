Назад в прошлое: как прошла вечеринка ÇAVA MTV HITS

О вечеринке ÇAVA MTV HITS



Это наша первая большая вечеринка под открытым небом. Но, несмотря на то, что это была, можно сказать, премьера, все прошло гладко: мы работали с настоящими профи — Roof Place делают сотни мероприятий на крыше в сезон. Главное наше достижение — мы упросили небеса повременить с дождем (смеются). Фан факт — первые капли упали в 6 утра, после того как выключили музыку.

Каждый раз (и эта не стала исключением!) на наших вечеринках собирается максимально широкая аудитория: тут и работники заводов, и светские львицы, и модные фотографы, и музыканты, и шеф-повара, и серьезные владельцы бизнесов. Одним словом, к нам приезжают как на Maybach, так и на экономе, но всех людей объединяет любовь к музыке и хорошим вечеринкам. Кстати, у нас случается много интересных знакомств и профессиональных мэтчей.

В этот раз самым ярким (и неожиданным) моментом вечера был стендап Валеры: стоит он возле сцены, а к нему подходит менеджер и говорит, что «надо поговорить в микрофон минуты 3-5». Благо, что он не растерялся и устроил короткий мастер-класс, как нужно выступать на большую аудиторию. Это был интересный опыт!