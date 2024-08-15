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Назад в прошлое: как прошла вечеринка ÇAVA MTV HITS

В прошедшую пятницу концертная площадка Roof Place на одним вечер превратилась в машину времени и отправила всех желающих в 90-е, где звучали хиты 50 Cent, Beyoncé и Shakira. В этот вечер за атмосферу на танцплощадках (а их было сразу 3: Super Hits с треками золотой эпохи MTV, «Первый танцевальный» с электронной музыкой и Jukebox для ценителей винила) отвечали звезды хит-парадов: Nikita Buch, Stoliarova, Evgeny Vikentev & Hamlet, Sasha Beyoncé , Dietlove, Ксения Гощицкая, бывший виджей MTV-Россия Александр Анатольевич и другие. 

Антон Лиссов
Антон Лиссов
Ксения Гощицкая. 5hirman
Ксения Гощицкая, 5hirman
Александр Анатольевич

Александр Анатольевич

Евгений Викентьев
Евгений Викентьев
Евгения Сероусова
Евгения Сероусова
Александра Столярова

Александра Столярова

Валерий Дятлов

Валерий Дятлов

Евгения Элькина

Евгения Элькина

Среди гостей вечера были многие представители городского истеблишмента: под треки шеф-повара Евгения Викентьева, сеты креативного директора «Собака.ru» Ксении Гощицкой и других диджеев отплясывали дизайнер Ольга Маки, ресторатор Антон Нечипоренко, fashion-блогер Тима Шоки, соосновательница рюмочной «У Ларисы» и бара «Адище города» Мария Федулина.  

Секретным гостем вечера – каждую свою вечеринку команда ÇAVA подкрепляет ярким представителем шоу-бизнеса – стал Jane Air во главе с Антоном Лиссовым. Петербургская рок-группа выступила в сопровождении струнного квартета. 

За напитки вечером отвечали сразу несколько известных заведений – на площадке можно было попробовать рецепты бара «ВЫХОД», Meow, «Бар Витя», ¡Por favor!, ÓCKAM и других.

Антон Нечипоренко
Антон Нечипоренко
Ольга Маки
Ольга Маки
Артем Рогозин, Евгения Элькина, Ольга Крошкина, Борис Трахман, Софья Сердюк

Артем Рогозин, Евгения Элькина, Ольга Крошкина, Борис Трахман, Софья Сердюк

Алексей Судариков

Алексей Судариков

Nikita Buch

Nikita Buch

Полина Исакова

Полина Исакова

Александра Столярова и Валерий Дятлов

О вечеринке ÇAVA MTV HITS

 
Это наша первая большая вечеринка под открытым небом. Но, несмотря на то, что это была, можно сказать, премьера, все прошло гладко: мы работали с настоящими профи — Roof Place делают сотни мероприятий на крыше в сезон. Главное наше достижение — мы упросили небеса повременить с дождем (смеются). Фан факт — первые капли  упали в 6 утра, после того как выключили музыку. 

Каждый раз (и эта не стала исключением!) на наших вечеринках собирается максимально широкая аудитория: тут и работники заводов, и светские львицы, и модные фотографы, и музыканты, и шеф-повара, и серьезные владельцы бизнесов. Одним словом, к нам приезжают как на Maybach, так и на экономе, но всех людей объединяет любовь к музыке и хорошим вечеринкам. Кстати, у нас случается много интересных знакомств и профессиональных мэтчей.

В этот раз самым ярким (и неожиданным) моментом вечера был стендап Валеры: стоит он возле сцены, а к нему подходит менеджер и говорит, что «надо поговорить в микрофон минуты 3-5». Благо, что он не растерялся и устроил короткий мастер-класс, как нужно выступать на большую аудиторию. Это был интересный опыт! 

Мария Федулина. Софья Сердюк
Мария Федулина, Софья Сердюк 
Тима Шоки
Тима Шоки
Ksseira

Ksseira

Дарья Рудая и Владислав Бойко

Дарья Рудая и Владислав Бойко

Катрин Никитина

Катрин Никитина

Верона Петровская

Верона Петровская

Фото: Владислав Шишкин, Андрей Цветков, Александр Паклин, Никита Перминов, Максим Ерастов

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Люди:
Мария Федулина, Антон Нечипоренко, Евгения Сероусова Антон Лиссов, Ксения Гощицкая, Ольга Маки, Тима Шоки, Евгений Викентьев

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