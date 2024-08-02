Константин Хабенский, Ольга Сутулова, Юрий Стоянов, Матвей Лыков и другие на премьере драмы «Игры»

Со сцены кинотеатра Евгений Стычкин поблагодарил собравшихся (в этот вечер главный зал «Октября» был просто переполнен!) и тех, кто работал над проектом: «Я по-настоящему счастлив, что мне в жизни удалось заниматься тем, что я очень люблю, с людьми, которых я очень люблю. Безумно благодарен каждому человеку из нашей большой команды».

Среди первых зрителей драмы были как представители шоу-бизнеса, так и звезды спорта: в зале были замечены теннисистка Светлана Кузнецова, фигуристка Аделина Сотникова, актеры Матвей Лыков, Ольга Сутулова, Виталий Коваленко и многие другие.