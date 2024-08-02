Константин Хабенский, Ольга Сутулова, Юрий Стоянов, Матвей Лыков и другие на премьере драмы «Игры»

В московском кинотеатре «Октябрь», в самый разгар парижской летней Олимпиады, состоялась премьера спортивно-исторической драмы «Игры» о подготовке страны к играм 80-гоо года. На красной ковровой дорожке гостей закрытого показа встречал режиссер-дебютант Евгений Стычкин, а также артисты, исполнившие главные роли: Юрий Стоянов, Григорий Верник, Вячеслав Чепурченко, Алексей Серебряков и другие.
Евгений Стычкин
Виталий Коваленко
Евгений Санников
Со сцены кинотеатра Евгений Стычкин поблагодарил собравшихся (в этот вечер главный зал «Октября» был просто переполнен!) и тех, кто работал над проектом: «Я по-настоящему счастлив, что мне в жизни удалось заниматься тем, что я очень люблю, с людьми, которых я очень люблю. Безумно благодарен каждому человеку из нашей большой команды».
Среди первых зрителей драмы были как представители шоу-бизнеса, так и звезды спорта: в зале были замечены теннисистка Светлана Кузнецова, фигуристка Аделина Сотникова, актеры Матвей Лыков, Ольга Сутулова, Виталий Коваленко и многие другие.
Вячеслав Чепурченко
Дарья Мельникова
Кузьма Сапрыкин
Мария Шумакова
Григорий Верник
Интересно, что дата официальной премьеры сериала была выбрана неслучайно — «Игры» станут доступны в online-кинотеатре 3 августа, ровно в день закрытия Олимпийских игр 1980 года
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