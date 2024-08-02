18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Константин Хабенский, Ольга Сутулова, Юрий Стоянов, Матвей Лыков и другие на премьере драмы «Игры»

В московском кинотеатре «Октябрь», в самый разгар парижской летней Олимпиады, состоялась премьера спортивно-исторической драмы «Игры» о подготовке страны к играм 80-гоо года. На красной ковровой дорожке гостей закрытого показа встречал режиссер-дебютант Евгений Стычкин, а также артисты, исполнившие главные роли: Юрий Стоянов, Григорий Верник, Вячеслав Чепурченко, Алексей Серебряков и другие. 

Константин Хабенский
Пресс-служба
Константин Хабенский
Ольга Сутулова
Пресс-служба
Ольга Сутулова
Евгений Стычкин
Пресс-служба

Евгений Стычкин

Юрий Стоянов
Пресс-служба
Юрий Стоянов
Матвей Лыков
Пресс-служба
Матвей Лыков
Алексей Серебряков
Пресс-служба
Алексей Серебряков
Виталий Коваленко
Пресс-служба

Виталий Коваленко

Дмитрий Хрусталев
Пресс-служба
Дмитрий Хрусталев
Евгений Санников
Пресс-служба

Евгений Санников

Со сцены кинотеатра Евгений Стычкин поблагодарил собравшихся (в этот вечер главный зал «Октября» был просто переполнен!) и тех, кто работал над проектом: «Я по-настоящему счастлив, что мне в жизни удалось заниматься тем, что я очень люблю, с людьми, которых я очень люблю. Безумно благодарен каждому человеку из нашей большой команды».

Среди первых зрителей  драмы были как представители шоу-бизнеса, так и звезды спорта: в зале были замечены теннисистка Светлана Кузнецова, фигуристка Аделина Сотникова, актеры Матвей Лыков, Ольга Сутулова, Виталий Коваленко и многие другие. 

Алена Михайлова
Пресс-служба
Алена Михайлова
Светлана Кузнецова
Пресс-служба
Светлана Кузнецова
Вячеслав Чепурченко
Пресс-служба

Вячеслав Чепурченко

Аделина Сотникова
Пресс-служба
Аделина Сотникова
Дарья Мельникова
Пресс-служба

Дарья Мельникова 

Пресс-служба
Кузьма Сапрыкин
Пресс-служба

Кузьма Сапрыкин

Мария Шумакова
Пресс-служба

Мария Шумакова 

Мария Федорова
Пресс-служба
Мария Федорова
Григорий Верник
Пресс-служба

Григорий Верник

Интересно, что дата официальной премьеры сериала была выбрана неслучайно — «Игры» станут доступны в online-кинотеатре 3 августа, ровно в день закрытия Олимпийских игр 1980 года

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Ольга Сутулова, Матвей Лыков, Алена Михайлова Алексей Серебряков, Константин Хабенский, Дмитрий Хрусталев, Юрий Стоянов, Мария Федорова, Аделина Сотникова, Светлана Кузнецова

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: