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Эдгар Шабанов, Андрей Шилков, Наталья Симакова, Тереза Диуро и другие на презентации летнего набора парфюмов

Что может собрать в середине лета в одном месте ведущих деятелей искусства, представителей beauty-индустрии, редакторов life-style СМИ и блогеров? Только презентация нового whish-листа ароматов и возможность попробовать главные парфюмерные хиты теплого времени года. Среди гостей вечера «Рив Гош» были замечены: президент группы компаний Эдгар Шабанов, топ-визажист Андрей Шилков, актрисы Наталья Симакова, Тереза Диуро и другие. 

Эдгар Шабанов
Пресс-служба
Эдгар Шабанов
Наталья Симакова
Пресс-служба

Наталья Симакова

Андрей Шилков
Пресс-служба

Андрей Шилков

Денис Карташев
Пресс-служба

Денис Карташев

Пресс-служба
Тереза Диуро
Пресс-служба

Тереза Диуро

 

Пресс-служба

Летний whish-лист «Рив Гош» состоит из ароматов Bambou Molinard, Bonne Chauffe Frapin, Frapin Attendre & Esperer, NoCologne Fugazzi и других. Президент группы компаний «Рив Гош» Эдгар Шабанов рассказал гостям вечера, почему именно эти парфюмерные новинки попали в список, а, кроме того, гостям вечера удалось лично попробовать сет ароматов. 

Филипп Лобачев
Пресс-служба

Филипп Лобачев

Пресс-служба
Пресс-служба
Роман Романенко
Пресс-служба

Роман Романенко

Пресс-служба
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Эдгар Шабанов

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