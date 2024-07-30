Эдгар Шабанов, Андрей Шилков, Наталья Симакова, Тереза Диуро и другие на презентации летнего набора парфюмов

Что может собрать в середине лета в одном месте ведущих деятелей искусства, представителей beauty-индустрии, редакторов life-style СМИ и блогеров? Только презентация нового whish-листа ароматов и возможность попробовать главные парфюмерные хиты теплого времени года. Среди гостей вечера «Рив Гош» были замечены: президент группы компаний Эдгар Шабанов, топ-визажист Андрей Шилков, актрисы Наталья Симакова, Тереза Диуро и другие.