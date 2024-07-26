Зендая, Наталья Водянова, Шарлиз Терон, Джереми Аллен Уайт и другие звезды на pre-party открытия Олимпийских игр в Париже

В Париже в здании фонда Louis Vuitton прошел вечер Prelude To The Olympics, посвященный открытию XXXIII летних Олимпийских игр, на котором встретились представители мира кино, спорта, моды и шоу-бизнеса. Среди гостей были замечены Зендая, Шарлиз Терон, Snoop Dogg, Стивен Спилберг, Мик Джаггер, Наталья Водянова, Кристиан Лубутен, Леброн Джеймс и другие.
Зендая
Шарлиз Терон
Серена Уильямс
Джереми Аллен Уайт
Snoop Dogg
Стивен Спилберг
Мик Джаггер и Мелани Хэмрик
Фаррелл Уильямс
Сам вечер был организован журналом Vogue в партнерстве с конгломератом LVMH, который выступает официальным спонсором Олимпийских игр в Париже — именно поэтому одними из ведущих вечера стали главный редактор Vogue Global Анна Винтур и глава LVMH Бернар Арно, а также креативный директор мужской линии Louis Vuitton и певец Фаррелл Уильямс. Кроме того, артист совместно со всемирно известными художниками разработал для вечера инсталляции, олицетворяющие олимпийские виды спорта.
Напомним, XXXIII летние Олимпийские игры в Париже стартуют уже 26 июля. Большая часть спортсменов из России по решению МОК не были допущены к соревнованиям, только 15 российских атлетов смогут принять в них участие — все они выступят в нейтральном статусе.
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