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Зендая, Наталья Водянова, Шарлиз Терон, Джереми Аллен Уайт и другие звезды на pre-party открытия Олимпийских игр в Париже

В Париже в здании фонда Louis Vuitton прошел вечер Prelude To The Olympics, посвященный открытию XXXIII летних Олимпийских игр, на котором встретились представители мира кино, спорта, моды и шоу-бизнеса. Среди гостей были замечены Зендая, Шарлиз Терон, Snoop Dogg, Стивен Спилберг, Мик Джаггер, Наталья Водянова, Кристиан Лубутен, Леброн Джеймс и другие. 

Наталья Водянова
Getty
Наталья Водянова
Зендая
Getty

Зендая

Шарлиз Терон
Getty

Шарлиз Терон

Серена Уильямс
Getty

Серена Уильямс

Джереми Аллен Уайт
Getty

Джереми Аллен Уайт

Snoop Dogg
Getty

Snoop Dogg 

Стивен Спилберг
Getty

Стивен Спилберг

Мик Джаггер и Мелани Хэмрик
Getty

Мик Джаггер и Мелани Хэмрик

Фаррелл Уильямс
Getty

Фаррелл Уильямс

Сам вечер был организован журналом Vogue в партнерстве с конгломератом LVMH, который выступает официальным спонсором Олимпийских игр в Париже — именно поэтому одними из ведущих вечера стали главный редактор Vogue Global Анна Винтур и глава LVMH Бернар Арно, а также креативный директор мужской линии Louis Vuitton и певец Фаррелл Уильямс. Кроме того, артист совместно со всемирно известными художниками разработал для вечера инсталляции, олицетворяющие олимпийские виды спорта. 

Баз Лурманн и Анна Винтур
Getty

Баз Лурманн и Анна Винтур

Симон Порт Жакмюс
Getty

Симон Порт Жакмюс

Нина Добрев
Getty

Нина Добрев

Миранда Керр
Getty

Миранда Керр

Елена и Новак Джокович
Getty

Елена и Новак Джокович 

Леброн Джеймс
Getty

Леброн Джеймс

Омар Си
Getty

Омар Си

Элизабет Бэнкс
Getty

Элизабет Бэнкс

Пьерпаоло Пиччоли
Getty

Пьерпаоло Пиччоли

Напомним, XXXIII летние Олимпийские игры в Париже стартуют уже 26 июля. Большая часть спортсменов из России по решению МОК не были допущены к соревнованиям, только 15 российских атлетов смогут принять в них участие — все они выступят в нейтральном статусе.

Зак Эфрон и Майлз Чамли-Уотсон
Getty

Зак Эфрон и Майлз Чамли-Уотсон

Алан Камминг
Getty

Алан Камминг

Тайка Вайтити
Getty

Тайка Вайтити

Кристиан Лубутен
Getty

Кристиан Лубутен

Джереми Скотт
Getty

Джереми Скотт

Антуан и Бернар Арно, Анна Винтур, Брайан Л. Робертс
Getty

Антуан и Бернар Арно, Анна Винтур, Брайан Л. Робертс

Питер Дундас
Getty

Питер Дундас

Спайк Ли
Getty

Спайк Ли

Наоми Осака
Getty

Наоми Осака

Куин Латифа
Getty

Куин Латифа

Тайла
Getty

Тайла

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Наталья Водянова

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