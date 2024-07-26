Зендая, Наталья Водянова, Шарлиз Терон, Джереми Аллен Уайт и другие звезды на pre-party открытия Олимпийских игр в Париже

Сам вечер был организован журналом Vogue в партнерстве с конгломератом LVMH, который выступает официальным спонсором Олимпийских игр в Париже — именно поэтому одними из ведущих вечера стали главный редактор Vogue Global Анна Винтур и глава LVMH Бернар Арно, а также креативный директор мужской линии Louis Vuitton и певец Фаррелл Уильямс. Кроме того, артист совместно со всемирно известными художниками разработал для вечера инсталляции, олицетворяющие олимпийские виды спорта.