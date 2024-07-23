Как прошел закрытый показ выставки «Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век» в здании Новой Третьяковки

Звездным гостям вечера была представлена лимитированная коллекция косметических наборов с изображениями картин Васнецова. Генеральный директор Natura Siberica Сергей Быковских так описал сотрудничество Третьяковской галереи и бренда: «Русская культура и природа всегда были предметом вдохновения для Natura Siberica при разработке натуральных косметических средств. В этом мы созвучны с творчеством великих художников, полотна которых представлены в Третьяковской галерее, в частности, братьями Виктором и Аполлинарием Васнецовыми».

Кроме того, вечер посетили блогерша Милана Королёва, дизайнер Наталья Белоногова, основатель центра инклюзивного развития «Бесконечные возможности» Вероника Левенец и другие.