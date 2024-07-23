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Как прошел закрытый показ выставки «Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век» в здании Новой Третьяковки

В здании Новой Третьяковки на Крымском Валу состоялось закрытое мероприятие в честь старта сотрудничества российского косметического бренда Natura Siberica и Государственной Третьяковской галереи. Партнёрский проект приурочен к открытию масштабной выставки «Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век». Среди гостей вечера были генеральный директор группы компаний Natura Siberica Сергей Быковских, актриса Анна Котова, главный редактор издания «Москвичка» Дарина Алексеева и другие.

Сергей Быковских, генеральный директор группы компаний Natura Siberica
Пресс-служба

Сергей Быковских, генеральный директор группы компаний Natura Siberica

Дарина Алексеева
Пресс-служба

Дарина Алексеева

Анна Котова
Пресс-служба

Анна Котова

Милана Королёва
Пресс-служба

Милана Королёва

Вероника Левенец
Пресс-служба

Вероника Левенец

Пресс-служба

Звездным гостям вечера была представлена лимитированная коллекция косметических наборов с изображениями картин Васнецова. Генеральный директор Natura Siberica Сергей Быковских так описал сотрудничество Третьяковской галереи и бренда: «Русская культура и природа всегда были предметом вдохновения для Natura Siberica при разработке натуральных косметических средств. В этом мы созвучны с творчеством великих художников, полотна которых представлены в Третьяковской галерее, в частности, братьями Виктором и Аполлинарием Васнецовыми».

Кроме того, вечер посетили блогерша Милана Королёва, дизайнер Наталья Белоногова, основатель центра инклюзивного развития «Бесконечные возможности» Вероника Левенец и другие. 

Феликс Либ, председатель совета директоров группы компаний Natura Siberica
Архив героев

Феликс Либ, председатель совета директоров группы компаний Natura Siberica

Марина Пудовкина и Юлия Семакова
Архив героев

Марина Пудовкина и Юлия Семакова

Наталья Белоногова
Архив героев

Наталья Белоногова

Мария Севостьянова
Архив героев

Мария Севостьянова

Архив героев
Архив героев
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