Юлия Пересильд, Леон и Лаура Кемстач, Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский, Юлия Снигирь и другие звезды на церемонии вручения премии «Ника»

Главными триумфаторами церемонии стали две Юлии — Пересильд и Снигирь: актрисы получили награды в номинации «Лучшая женская роль» за работу в фильмах «Вызов» и «За нас с вами». Артистка-космонавт впервые стала обладательницей премии: Юлия призналась, что «чрезвычайно хотела обладать этой женщиной с крыльями».

Еще одним ярким моментом церемонии стало награждение спецпризом «За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа» сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» — касту шоу (в который входит и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Кино» Леон Кемстач) статуэтку вручал Леонид Каневский: заслуженный артист отметил, что команда «сделала настоящий, жесткий, честный фильм».