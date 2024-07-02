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Юлия Пересильд, Леон и Лаура Кемстач, Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский, Юлия Снигирь и другие звезды на церемонии вручения премии «Ника»

В столице впервые за два года вручили премию «Ника»: в театре «Маска», где проходила церемония, собрались представители российской киноиндустрии, чтобы узнать имена тех, кто был удостоен звания лучших — среди гостей вечера были Юлия и Анна Пересильд, Юлия Снигирь, Ирина Розанова, Андрей Кончаловский, Юлия Высоцкая, Леон и Лаура Кемстач и многие другие. 

Леон Кемстач. Лаура Кемстач
Пресс-служба
Леон Кемстач, Лаура Кемстач 
Андрей Кончаловский. Юлия Высоцкая
Пресс-служба
Андрей Кончаловский, Юлия Высоцкая 
Юлия Снигирь. Юлия Пересильд
Пресс-служба
Юлия Снигирь, Юлия Пересильд 
Сергей Урсуляк
Пресс-служба
Сергей Урсуляк
Филипп Киркоров
Пресс-служба
Филипп Киркоров
Ирина Розанова
Пресс-служба

Ирина Розанова

Главными триумфаторами церемонии стали две Юлии  — Пересильд  и Снигирь: актрисы получили награды в номинации «Лучшая женская роль» за работу в фильмах «Вызов» и «За нас с вами». Артистка-космонавт впервые стала обладательницей премии: Юлия призналась, что «чрезвычайно хотела обладать этой женщиной с крыльями».

Еще одним ярким моментом церемонии стало награждение спецпризом «За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа» сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» — касту шоу (в который входит и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Кино» Леон Кемстач) статуэтку вручал Леонид Каневский: заслуженный артист отметил, что команда «сделала настоящий, жесткий, честный фильм». 

Александр Яценко
Пресс-служба
Александр Яценко
Леонид Каневский
Пресс-служба

Леонид Каневский

Лев Зулькарнаев
Пресс-служба

Лев Зулькарнаев

Жора Крыжовников, Ольга Долматовская
Пресс-служба

Жора Крыжовников, Ольга Долматовская

Макар Хлебников
Пресс-служба

Макар Хлебников

Сергей Новосад
Пресс-служба

Сергей Новосад

Павел Прилучный, Зепюр Брутян
Пресс-служба

Павел Прилучный, Зепюр Брутян

Сергей Комаров
Пресс-служба

Сергей Комаров

Все победители премии «Ника»:

Лучшая режиссура — Сергей Урсуляк («Праведник»);

Лучший фильм — Сергей Урсуляк («Праведник»);

Лучший анимационный фильм — «Щелкунчик, пианино и венок из одуванчиков» Ирины Евтеевой;

Открытие года — Макар Хлебников («Снегирь»);

Лучшая сценарная работа — Андрей Смирнов («За нас с вами»);

Лучшая мужская роль — Александр Яценко («Праведник»);

Лучшая женская роль — Юлия Пересильд («Вызов») и Юлия Снигирь («За нас с вами»);

Лучшая мужская роль второго плана — Сергей Пускепалис, посмертно («Сердце Пармы»);

Лучшая женская роль второго плана — Ирина Розанова («За нас с вами»);

Лучшая работа по костюмам — Надежда Васильева и Ольга Михайлова («По щучьему велению»);

Лучшая работа художника — Павел Новиков и Владимир Трапезников («Сердце Пармы»);

Лучшая работа звукорежиссера — Андрей Худяков и Кирилл Бодров («1993»);

Лучшая операторская работа — Михаил Милашин («Праведник»);

Спецприз «За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа» — «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова;

Лучший неигровой фильм — «Балабанов. Колокольня. Реквием» Любови Аркус;

Лучшая музыка к фильму — Эдуард Артемьев («Нюрнберг»);

Приз совета академии «честь и достоинство» —Александр Ширвиндт, посмертно. 

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Люди:
Леон Кемстач, Андрей Кончаловский, Александр Яценко Филипп Киркоров, Юлия Снигирь, Сергей Урсуляк

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