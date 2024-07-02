Юлия Пересильд, Леон и Лаура Кемстач, Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский, Юлия Снигирь и другие звезды на церемонии вручения премии «Ника»

В столице впервые за два года вручили премию «Ника»: в театре «Маска», где проходила церемония, собрались представители российской киноиндустрии, чтобы узнать имена тех, кто был удостоен звания лучших — среди гостей вечера были Юлия и Анна Пересильд, Юлия Снигирь, Ирина Розанова, Андрей Кончаловский, Юлия Высоцкая, Леон и Лаура Кемстач и многие другие.
Ирина Розанова
Главными триумфаторами церемонии стали две Юлии — Пересильд и Снигирь: актрисы получили награды в номинации «Лучшая женская роль» за работу в фильмах «Вызов» и «За нас с вами». Артистка-космонавт впервые стала обладательницей премии: Юлия призналась, что «чрезвычайно хотела обладать этой женщиной с крыльями».
Еще одним ярким моментом церемонии стало награждение спецпризом «За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа» сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» — касту шоу (в который входит и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Кино» Леон Кемстач) статуэтку вручал Леонид Каневский: заслуженный артист отметил, что команда «сделала настоящий, жесткий, честный фильм».
Леонид Каневский
Лев Зулькарнаев
Жора Крыжовников, Ольга Долматовская
Макар Хлебников
Сергей Новосад
Павел Прилучный, Зепюр Брутян
Сергей Комаров
Все победители премии «Ника»:
Лучшая режиссура — Сергей Урсуляк («Праведник»);
Лучший фильм — Сергей Урсуляк («Праведник»);
Лучший анимационный фильм — «Щелкунчик, пианино и венок из одуванчиков» Ирины Евтеевой;
Открытие года — Макар Хлебников («Снегирь»);
Лучшая сценарная работа — Андрей Смирнов («За нас с вами»);
Лучшая мужская роль — Александр Яценко («Праведник»);
Лучшая женская роль — Юлия Пересильд («Вызов») и Юлия Снигирь («За нас с вами»);
Лучшая мужская роль второго плана — Сергей Пускепалис, посмертно («Сердце Пармы»);
Лучшая женская роль второго плана — Ирина Розанова («За нас с вами»);
Лучшая работа по костюмам — Надежда Васильева и Ольга Михайлова («По щучьему велению»);
Лучшая работа художника — Павел Новиков и Владимир Трапезников («Сердце Пармы»);
Лучшая работа звукорежиссера — Андрей Худяков и Кирилл Бодров («1993»);
Лучшая операторская работа — Михаил Милашин («Праведник»);
Спецприз «За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа» — «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова;
Лучший неигровой фильм — «Балабанов. Колокольня. Реквием» Любови Аркус;
Лучшая музыка к фильму — Эдуард Артемьев («Нюрнберг»);
Приз совета академии «честь и достоинство» —Александр Ширвиндт, посмертно.
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