Рената Литвинова, Кэти Перри, Николь Кидман, Ева Герцигова и другие звезды на показе Balenciaga

Компанию Кэти Перри в первом ряду показа составили Николь Кидман, Ева Герцигова, Изабель Юппер и другие друзья модного дома. Кроме того, среди гостей fashion-шоу была и близкая подруга Демны Гвасалии Рената Литвинова:«Кто любит Balenciaga больше, чем я?» — написала актриса в своих соцсетях.