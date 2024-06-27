Рената Литвинова, Кэти Перри, Николь Кидман, Ева Герцигова и другие звезды на показе Balenciaga

Креативный директор бренда Демна Гвасалия собрал звёздных друзей в историческом бутике Balenciaga на авеню Георга V, чтобы презентовать новую коллекцию Haute Couture. Звездой первого ряда стала Кэти Перри — хит-мейкер пришла на шоу в шубе, надетой на голое тело и рваных колготках с ультранизкой посадкой и произвела настоящий фурор в социальных сетях.
Компанию Кэти Перри в первом ряду показа составили Николь Кидман, Ева Герцигова, Изабель Юппер и другие друзья модного дома. Кроме того, среди гостей fashion-шоу была и близкая подруга Демны Гвасалии Рената Литвинова:«Кто любит Balenciaga больше, чем я?» — написала актриса в своих соцсетях.
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