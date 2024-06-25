Наталья Водянова, Дженнифер Лопес, Дева Кассель, Розамунд Пайк и другие звезды на показе Dior в Париже

В Музее Родена в Париже прошёл показ Dior Haute Couture осень-зима 2024-2025. Первыми взглянуть на новую коллекцию от Марии Грации Кьюри пришли знаменитые друзья бренда, но все взгляды были прикованы к Джей Ло. Звезда появилась на людях с сияющей улыбкой, несмотря на непростой период в жизни — как утверждают западные издания, сейчас Лопес и Аффлек проходят через сложную стадию отношений.