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Наталья Водянова, Дженнифер Лопес, Дева Кассель, Розамунд Пайк и другие звезды на показе Dior в Париже

В Музее Родена в Париже прошёл показ Dior Haute Couture осень-зима 2024-2025. Первыми взглянуть на новую коллекцию от Марии Грации Кьюри пришли знаменитые друзья бренда, но все взгляды были прикованы к Джей Ло. Звезда появилась на людях с сияющей улыбкой, несмотря на непростой период в жизни — как утверждают западные издания, сейчас Лопес и Аффлек проходят через сложную стадию отношений. 

Наталья Водянова
Getty
Наталья Водянова
Дженнифер Лопес
Getty

Дженнифер Лопес 

Летиция Каста
Getty

Летиция Каста

Розамунд Пайк
Getty

Розамунд Пайк

Дева Кассель
Getty

Дева Кассель

Doja Cat
Getty

Doja Cat

Кроме того, показ посетили Наталья Водянова, дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева, Розамунд Пайк, королевская особа Беатрис Казираги, бывшая модель, вышедшая замуж за внука Грейс Келли и Князя Ренье III Пьера, а также другие селебритис. 

Беатрис Казираги
Getty

Беатрис Казираги

Оливия Палермо
Getty

Оливия Палермо

Сонам Капур
Getty

Сонам Капур

Винус Уильямс
Getty

Винус Уильямс

Келли Резерфорд
Getty

Келли Резерфорд

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Наталья Водянова

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