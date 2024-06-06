Алексей Жидковский, Наталья Метелица, Кристина Березовская и другие: как прошло торжественное открытие сезона Белых ночей

В нулевой день Петербургского международного экономического форума на девятом этаже «Гранд Отеля Мойка 22» собрались представители Москвы и Петербурга, чтобы вместе дать старт сезону Белых ночей. На террасе ресторана Bellevue были Наталья Метелица, Татьяна Архипова, Михаил Стацюк, Екатерина Галанова, Кристина Березовская и многие другие.
Пока Петербург готовился к самому светскому событию года, в «Гранд Отеле Мойка 22» заглянули те, кто первыми приехал на форум, а также представители истеблишмента города. За летними коктейлями и шампанским собрались Наталья Метелица, Евгения Милова, Григорий Туманов, Кристина Березовская, Михаил Стацюк, Алексей Жидковский, Алена Мельникова и другие.
До приема на террасе гости посетили выставку «Приключения барона Мюнхгаузена в России» в Эрмитаже. Экспозиция рассказывает о «настоящем» бароне Иерониме Карле Фридрихе фон Мюнхгаузене, чья жизнь была неразрывно связана с Россией.
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