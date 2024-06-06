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Алексей Жидковский, Наталья Метелица, Кристина Березовская и другие: как прошло торжественное открытие сезона Белых ночей

В нулевой день Петербургского международного экономического форума на девятом этаже «Гранд Отеля Мойка 22» собрались представители Москвы и Петербурга, чтобы вместе дать старт сезону Белых ночей. На террасе ресторана Bellevue были Наталья Метелица, Татьяна Архипова, Михаил Стацюк, Екатерина Галанова, Кристина Березовская и многие другие. 

Кристина Березовская
Пресс-служба
Кристина Березовская
Наталья Метелица
Пресс-служба
Наталья Метелица
Алексей Жидковский
Пресс-служба
Алексей Жидковский
Наталья Дудий, Михаил Стацюк
Пресс-служба
Михаил Стацюк, Наталья Дудий
Алена Мельникова, Инесса Гаевская
Пресс-служба
Инесса Гаевская, Алена Мельникова
Евгения Милова
Пресс-служба
Евгения Милова
Ольга Маки
Пресс-служба
Ольга Маки
Никита Макаров
Пресс-служба

Никита Макаров

Наталья Плеханова
Пресс-служба
Наталья Плеханова

Пока Петербург готовился к самому светскому событию года, в «Гранд Отеле Мойка 22» заглянули те, кто первыми приехал на форум, а также представители истеблишмента города. За летними коктейлями и шампанским собрались Наталья Метелица, Евгения Милова, Григорий Туманов, Кристина Березовская, Михаил Стацюк, Алексей Жидковский, Алена Мельникова и другие.

Дмитрий Морозов
Пресс-служба
Дмитрий Морозов
Полина Маликова (Толстун)
Пресс-служба
Полина Маликова (Толстун)
Наталья Метелица, Екатерина Сираканян
Пресс-служба
Екатерина Сираканян, Наталья Метелица
Вадим Ветерков
Пресс-служба

Вадим Ветерков

Александра Лекомцева
Пресс-служба
Александра Лекомцева
Елена Бадмаева
Пресс-служба
Елена Бадмаева
Анастасия Контарович
Пресс-служба
Анастасия Контарович
Григорий Туманов
Пресс-служба

Григорий Туманов 

Евгений Заболотный
Пресс-служба
Евгений Заболотный
Антон Нечипоренко
Пресс-служба
Антон Нечипоренко
Алексей Ким
Пресс-служба
Алексей Ким

До приема на террасе гости посетили выставку «Приключения барона Мюнхгаузена в России» в Эрмитаже. Экспозиция рассказывает о «настоящем» бароне Иерониме Карле Фридрихе фон Мюнхгаузене, чья жизнь была неразрывно связана с Россией.

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Люди:
Александра Лекомцева, Кристина Березовская, Антон Нечипоренко Алена Мельникова, Михаил Стацюк, Алексей Жидковский, Ольга Маки, Дмитрий Морозов, Полина Маликова (Толстун), Екатерина Сираканян, Алексей Ким, Евгения Милова, Наталья Метелица, Наталья Плеханова, Инесса Гаевская, Елена Бадмаева, Наталья Дудий, Анастасия Контарович, Евгений Заболотный

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