Алексей Жидковский, Наталья Метелица, Кристина Березовская и другие: как прошло торжественное открытие сезона Белых ночей

Пока Петербург готовился к самому светскому событию года, в «Гранд Отеле Мойка 22» заглянули те, кто первыми приехал на форум, а также представители истеблишмента города. За летними коктейлями и шампанским собрались Наталья Метелица, Евгения Милова, Григорий Туманов, Кристина Березовская, Михаил Стацюк, Алексей Жидковский, Алена Мельникова и другие.