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Дженнифер Лоуренс, Летиция Каста, Розамунд Пайк и другие звезды на круизном показе Dior

В шотландском предместье Эдинбурга прошел показ круизной коллекции Dior.  Креативный директор Мария Грация Кьюри собрала в замке Драммонд главных друзей модного дома со всего света: от звезд Голливуда до представителей королевской семьи. 

Дженнифер Лоуренс
Getty

Дженнифер Лоуренс

Летиция Каста
Getty

Летиция Каста

Розамунд Пайк
Getty

Розамунд Пайк

Аня Тейлор-Джой
Getty

Аня Тейлор-Джой

Лили Коллинз
Getty

Лили Коллинз

Мэйси Уильямс
Getty

Мэйси Уильямс

Среди тех, кто прибыл в Шотландию ради нового шоу от Мария Грация Кьюри были голливудские звезды Дженнифер Лоуренс, Розамунд Пайк, Аня Тейлор-Джой, Лили Коллинз, а также fashion-инфлюенсеры Алекса Чанг, Жанна Дамас и Роми Стрид. Не смогла пропустить показ и супруга внука князя Монако Ренье III Пьера Казираги Беатрис Борромео.

Особенный интерес вызвало появление дочери Клаудии Шиффер и режиссера Мэттью Вона 19-летней Клементины Поппи Де Вер Драммонд — для девушки это появление стало сольным светским дебютом. 

Дочь Клаудии Шиффер Клементина Де Вер Драммонд
Getty

Дочь Клаудии Шиффер Клементина Де Вер Драммонд

Беатрис Борромео Казираги
Getty

Беатрис Борромео Казираги

Роми Стрид
Getty

Роми Стрид

Жанна Дамас
Getty

Жанна Дамас

Алекса Чанг
Getty

Алекса Чанг

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