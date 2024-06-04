Дженнифер Лоуренс, Летиция Каста, Розамунд Пайк и другие звезды на круизном показе Dior

Среди тех, кто прибыл в Шотландию ради нового шоу от Мария Грация Кьюри были голливудские звезды Дженнифер Лоуренс, Розамунд Пайк, Аня Тейлор-Джой, Лили Коллинз, а также fashion-инфлюенсеры Алекса Чанг, Жанна Дамас и Роми Стрид. Не смогла пропустить показ и супруга внука князя Монако Ренье III Пьера Казираги Беатрис Борромео.

Особенный интерес вызвало появление дочери Клаудии Шиффер и режиссера Мэттью Вона 19-летней Клементины Поппи Де Вер Драммонд — для девушки это появление стало сольным светским дебютом.