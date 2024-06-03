Как прошла презентация новой модели часов Big Zero от «Ракета»

Закрытая презентация по случаю выпуска новой модели часов Raketa Big Zero Azur Blue состоялась в столичном отеле The Carlton Moscow. Показ для гостей вечера провели CEO Omoikiri, автор часового ютуб канала Павел Кейв и директор завода «Ракета» Дэвид Хендерсон-Стюарт.