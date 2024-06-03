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Как прошла презентация новой модели часов Big Zero от «Ракета»

Маша Цигаль, Акмаль Саидханов, Виктор Манкаш и другие звездные гости первыми оценили часы «Ракета» Big Zero Azur Blue, созданные под творческим руководством Павла Кейв.

Павел Кейв. Дэвид Хендерсон-Стюарт
Пресс-служба
Павел Кейв, Дэвид Хендерсон-Стюарт
Маша Цигаль
Пресс-служба
Маша Цигаль
Юрий Хнычкин
Пресс-служба

Юрий Хнычкин

Андрей Золотов, Ольга Сабельникова
Пресс-служба

Андрей Золотов, Ольга Сабельникова

Закрытая презентация по случаю выпуска новой модели часов Raketa Big Zero Azur Blue состоялась в столичном отеле The Carlton Moscow. Показ для гостей вечера провели CEO Omoikiri, автор часового ютуб канала Павел Кейв и директор завода «Ракета» Дэвид Хендерсон-Стюарт.

Павел Кейв. Виктор Манкаш
Пресс-служба
Павел Кейв, Виктор Манкаш
Ракета Big Zero Azur blue
Пресс-служба

Ракета Big Zero Azur blue

Дэвид Хендерсон-Стюарт, Артем Тагиров
Пресс-служба

Дэвид Хендерсон-Стюарт, Артем Тагиров

Пресс-служба
Пресс-служба
Пресс-служба
Пресс-служба
Пресс-служба

Часы «Ракета» Big Zero Azur Blue будут выпущены ограниченной серией (первая составила всего 100 экземпляров!) и вошли в основную коллекцию бренда.

Пресс-служба
Пресс-служба
Пресс-служба
Пресс-служба
Павел Кейв. Акмаль Саидханов
Пресс-служба
Павел Кейв, Акмаль Саидханов
Пресс-служба
Пресс-служба
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Люди:
Павел Кейв, Маша Цигаль

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