Как прошла презентация новой модели часов Big Zero от «Ракета»

Маша Цигаль, Акмаль Саидханов, Виктор Манкаш и другие звездные гости первыми оценили часы «Ракета» Big Zero Azur Blue, созданные под творческим руководством Павла Кейв.
Закрытая презентация по случаю выпуска новой модели часов Raketa Big Zero Azur Blue состоялась в столичном отеле The Carlton Moscow. Показ для гостей вечера провели CEO Omoikiri, автор часового ютуб канала Павел Кейв и директор завода «Ракета» Дэвид Хендерсон-Стюарт.
Часы «Ракета» Big Zero Azur Blue будут выпущены ограниченной серией (первая составила всего 100 экземпляров!) и вошли в основную коллекцию бренда.
Комментарии (0)