Деми Мур, Ева Грин, Эль Фаннинг, Энди Макдауэлл и другие звезды на закрытии 77-го Каннского кинофестиваля

Жюри объявило победителей 77-го Каннского кинофестиваля. На ковровую дорожку закрытия европейского киносмотра вышли Деми Мур, Ева Грин, Эль Фаннинг, Энди Макдауэлл и другие звезды. Не обошлось и без российских знаменитостей.
Церемонию закрытия кинофестиваля также посетили актриса Джои Кинг, режиссер Ксавье Долан, российская ведущая Виктория Боня, постоянная гостья ковровых дорожек на Лазурном Берегу, а также создатель «Звёздных воин» Джордж Лукас, которому вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь».
Комментарии (0)