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Деми Мур, Ева Грин, Эль Фаннинг, Энди Макдауэлл и другие звезды на закрытии 77-го Каннского кинофестиваля

Жюри объявило победителей 77-го Каннского кинофестиваля. На ковровую дорожку закрытия европейского киносмотра вышли Деми Мур, Ева Грин, Эль Фаннинг, Энди Макдауэлл и другие звезды. Не обошлось и без российских знаменитостей. 

Ева Грин
Getty

Ева Грин

Деми Мур
Getty

Деми Мур

Энди Макдауэлл
Getty

Энди Макдауэлл

Эль Фаннинг
Getty

Эль Фаннинг

Ксавье Долан
Getty

Ксавье Долан

Джои Кинг
Getty

Джои Кинг

Виктория Боня
Getty

Виктория Боня 

Джордж Лукас
Getty

Джордж Лукас

Церемонию закрытия кинофестиваля также посетили актриса Джои Кинг, режиссер Ксавье Долан, российская ведущая Виктория Боня, постоянная гостья ковровых дорожек на Лазурном Берегу, а также создатель «Звёздных воин» Джордж Лукас, которому вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь». 

Лили Гладстон
Getty

Лили Гладстон

Грета Гервиг
Getty

Грета Гервиг

Виола Дэвис
Getty

Виола Дэвис

Изабели Фонтана
Getty

Изабели Фонтана

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