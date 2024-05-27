Деми Мур, Ева Грин, Эль Фаннинг, Энди Макдауэлл и другие звезды на закрытии 77-го Каннского кинофестиваля

Жюри объявило победителей 77-го Каннского кинофестиваля. На ковровую дорожку закрытия европейского киносмотра вышли Деми Мур, Ева Грин, Эль Фаннинг, Энди Макдауэлл и другие звезды. Не обошлось и без российских знаменитостей.