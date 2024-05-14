Дуа Липа, Деми Мур, Кейт Мосс и Тина Кунаки: кто из звезд пришел на показ круизной коллекции Gucci

Недавно назначенный креативный директор Gucci Сабато де Сарно представил свою премьерную круизную коллекцию. Первыми взглянуть на новое прочтение модного дома пришли Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино, Кейт Мосс с дочкой Лилой и бойфрендом Николаем фон Бисмарком и другие.