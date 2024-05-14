18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Дуа Липа, Деми Мур, Кейт Мосс и Тина Кунаки: кто из звезд пришел на показ круизной коллекции Gucci

Недавно назначенный креативный директор Gucci Сабато де Сарно представил свою премьерную круизную коллекцию. Первыми взглянуть на новое прочтение модного дома пришли Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино, Кейт Мосс с дочкой Лилой и бойфрендом Николаем фон Бисмарком и другие. 

Дуа Липа
Getty

Дуа Липа

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино
Getty

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино

Тина Кунаки
Getty

Тина Кунаки

Кейт Мосс с дочкой Лилой
Getty

Кейт Мосс с дочкой Лилой

Деми Мур
Getty

Деми Мур

Эндрю Скотт
Getty

Эндрю Скотт

 

В первом ряду показа были замечены давняя подруга бренда Дуа Липа, Сальма Хайек с супругом Франсуа-Анри Пино, Тина Кунаки, семейство Мосс, Деми Мур со своей постоянной спутницей, маленькой чихуахуа по имени Пилаф, болливудская звезда Алия Бхатт, стилист Зендеи Лоу Роуч и многие другие звезды А-листа. 

Лоу Роуч
Getty

Лоу Роуч

Поппи Делевинь
Getty

Поппи Делевинь

Леони Ханне
Getty

Леони Ханне

Алия Бхатт
Getty

Алия Бхатт

Пол Мескал
Getty

Пол Мескал

Алекса Чанг
Getty

Алекса Чанг

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: