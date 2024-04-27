Любовь Аксенова, Александр Цыпкин, Матвей Лыков и другие на закрытии 46-го ММКФ и премьере фильма «Майор Гром: Игра»

В столице завершился 46-ой Московский международный кинофестиваль премьерой фильма «Майор Гром: Игра»: команда впервые показала картину на киносмотре.
Анна Пересильд
Дмитрий Чеботарев со спутницей
Елизавета Базыкина
Екатерина Волкова в украшениях Mercury из коллекций Classic и Color
Татьяна Михалкова в украшениях Mercury из коллекции Classic
Во время церемония закрытия, ведущим которого стал Владимир Вдовиченков, были розданы главные награды кинофестиваля — на сцену поднялись члены жюри и вручили заветные статуэтки, изготовленные ювелирным брендом Mercury. Специальный приз «За вклад в развитие кинематографа» получил режиссер Сергей Урсуляк — фигуру «Золотого Святого Георгия» режиссеру лично вручил президент ММКФ Никита Михалков, после чего они вместе официально закрыли кинофестиваль.
Полный список победителей 46-го Московского международного кинофестиваля можно найти здесь.
Фильмом закрытия фестиваля стал блокбастер «Майор Гром: Игра» (совсем скоро ждем его в кино!). Представлять картину из Петербурга приехал режиссер Олег Трофим. Кроме того, на сцену поднялись исполнители главных ролей Любовь Аксенова, Матвей Лыков и Евгений Чебатков.
Елена Летучая в украшениях Mercury из коллекции Classic
Олеся Судзиловская
Евгений Чебатков с супругой Верой Дровениковой
Севиль
Настасья Самбурская
Максим Стоянов и Виктория Корлякова
Михаил Тройник
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