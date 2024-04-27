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Любовь Аксенова, Александр Цыпкин, Матвей Лыков и другие на закрытии 46-го ММКФ и премьере фильма «Майор Гром: Игра»

В столице завершился 46-ой Московский международный кинофестиваль премьерой фильма «Майор Гром: Игра»: команда впервые показала картину на киносмотре.

Любовь Аксенова. Павел Аксенов
Пресс-служба
Любовь Аксенова, Павел Аксенов
Елена Лядова. в украшениях Mercury из коллекции Classic
Пресс-служба
Елена Лядова, в украшениях Mercury из коллекции Classic 
Анна Пересильд
Пресс-служба

Анна Пересильд

Алексей Учитель
Пресс-служба
Алексей Учитель
Дмитрий Чеботарев со спутницей
Пресс-служба

Дмитрий Чеботарев со спутницей 

Елизавета Базыкина
Пресс-служба

Елизавета Базыкина

Екатерина Волкова в украшениях Mercury из коллекций Classic и Color
Пресс-служба

Екатерина Волкова в украшениях Mercury из коллекций Classic и Color

Александр Цыпкин
Пресс-служба
Александр Цыпкин
Татьяна Михалкова в украшениях Mercury из коллекции Classic
Пресс-служба

Татьяна Михалкова в украшениях Mercury из коллекции Classic

Матвей Лыков
Пресс-служба
Матвей Лыков
Олег Трофим
Пресс-служба
Олег Трофим

Во время церемония закрытия, ведущим которого стал Владимир Вдовиченков, были розданы главные награды кинофестиваля — на сцену поднялись члены жюри и вручили заветные статуэтки, изготовленные ювелирным брендом Mercury. Специальный приз «За вклад в развитие кинематографа» получил режиссер Сергей Урсуляк — фигуру «Золотого Святого Георгия» режиссеру лично вручил президент ММКФ Никита Михалков, после чего они вместе официально закрыли кинофестиваль. 

Полный список победителей 46-го Московского международного кинофестиваля можно найти здесь

Съемочная группа фильма «Майор Гром: Игра»
Пресс-служба

Съемочная группа фильма «Майор Гром: Игра»

Съемочная группа фильма «Майор Гром: Игра»
Пресс-служба

Съемочная группа фильма «Майор Гром: Игра»

Пресс-служба
Пресс-служба

Фильмом закрытия фестиваля стал блокбастер «Майор Гром: Игра» (совсем скоро ждем его в кино!). Представлять картину из Петербурга приехал режиссер Олег Трофим. Кроме того, на сцену поднялись исполнители главных ролей Любовь Аксенова, Матвей Лыков и Евгений Чебатков. 

Елена Летучая в украшениях Mercury из коллекции Classic
Пресс-служба

Елена Летучая в украшениях Mercury из коллекции Classic 

 

Виктор Васильев. Анна Снаткина в украшениях Mercury из коллекции Classic
Пресс-служба
Виктор Васильев, Анна Снаткина в украшениях Mercury из коллекции Classic
Олеся Судзиловская
Пресс-служба

Олеся Судзиловская

Евгений Чебатков с супругой Верой Дровениковой
Пресс-служба

Евгений Чебатков с супругой Верой Дровениковой

Севиль
Пресс-служба

Севиль

Настасья Самбурская
Пресс-служба

Настасья Самбурская

Максим Стоянов и Виктория Корлякова
Пресс-служба

Максим Стоянов и Виктория Корлякова

Михаил Тройник
Пресс-служба

Михаил Тройник

Никита Михалков, Сергей Урсуляк
Пресс-служба
Никита Михалков, Сергей Урсуляк
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Люди:
Матвей Лыков, Олег Трофим, Алексей Учитель Любовь Аксенова, Александр Цыпкин, Никита Михалков, Елена Лядова, Виктор Васильев, Сергей Урсуляк

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