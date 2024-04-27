Любовь Аксенова, Александр Цыпкин, Матвей Лыков и другие на закрытии 46-го ММКФ и премьере фильма «Майор Гром: Игра»

Во время церемония закрытия, ведущим которого стал Владимир Вдовиченков, были розданы главные награды кинофестиваля — на сцену поднялись члены жюри и вручили заветные статуэтки, изготовленные ювелирным брендом Mercury. Специальный приз «За вклад в развитие кинематографа» получил режиссер Сергей Урсуляк — фигуру «Золотого Святого Георгия» режиссеру лично вручил президент ММКФ Никита Михалков, после чего они вместе официально закрыли кинофестиваль.

Полный список победителей 46-го Московского международного кинофестиваля можно найти здесь.