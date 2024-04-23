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Мария Абашова, Ирина Оганова, Юлия Матвиенко, Виктория Чураева: как прошел показ DLT Fashion Show

В ДЛТ прошло одно из главных fashion-мероприятий Петербурга: на шестом этаже крупнейшего универсального магазина города прошло традиционное DLT Fashion Show. Среди гостей были замечены Мария Абашова, Ирина Оганова, Юлия Матвиенко и многие другие.

Мария Абашова
Пресс-служба
Мария Абашова
Юлия Матвиенко
Пресс-служба
Юлия Матвиенко
Ирина Оганова. Лариса Орлова
Пресс-служба
Ирина Оганова, Лариса Орлова
Ксения Подвальная. Ольга Никольская
Пресс-служба
Ксения Подвальная, Ольга Никольская
Вика Салават
Пресс-служба
Вика Салават

Мероприятие посетили клиенты ДЛТ, редактора моды «Собака.ru» и инфлюенсеры: среди гостей были замечены балерина Мария Абашова, писательница Ирина Оганова, идеолог модного бренда JM Studio Юлия Матвиенко,  стилист Виктория Чураева (Salavat Kypere) и многие другие. За музыкальную атмосферу вечера отвечали диджеи Даша Яструбицкая и Ефим Гинзбург.

Мария Фурсова
Пресс-служба
Мария Фурсова
Татьяна Затравина
Пресс-служба
Татьяна Затравина
Наталья Камчатная
Пресс-служба

Наталья Камчатная

Полина Шевцова (редактор моды «Собака.ru»)
Пресс-служба

Полина Шевцова (редактор моды «Собака.ru») 

Грачья Погосян, Назик Погосян
Пресс-служба
Назик Погосян, Грачья Погосян

На fashion-шоу креативная команда представила актуальные женские и мужские образы из портфолио ДЛТ сезона весна-лето 2024. В показе приняли участие такие бренды, как: Brunello Cucinelli, Kiton, Colombo, Maison Margiela, Jil Sander, Dries Van Noten, Petar Petrov, Agnona, MUST, Dolce&Gabbana и другие. 

Показ DLT Fashion Show
Пресс-служба

Показ DLT Fashion Show

Показ DLT Fashion Show
Пресс-служба

Показ DLT Fashion Show

Показ DLT Fashion Show
Пресс-служба

Показ DLT Fashion Show

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Люди:
Мария Абашова, Ксения Подвальная, Вика Салават Татьяна Затравина, Мария Фурсова, Юлия Матвиенко, Ирина Оганова, Грачья Погосян, Назик Погосян

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