Мария Абашова, Ирина Оганова, Юлия Матвиенко, Виктория Чураева: как прошел показ DLT Fashion Show

На fashion-шоу креативная команда представила актуальные женские и мужские образы из портфолио ДЛТ сезона весна-лето 2024. В показе приняли участие такие бренды, как: Brunello Cucinelli, Kiton, Colombo, Maison Margiela, Jil Sander, Dries Van Noten, Petar Petrov, Agnona, MUST, Dolce&Gabbana и другие.