Мария Абашова, Ирина Оганова, Юлия Матвиенко, Виктория Чураева: как прошел показ DLT Fashion Show

В ДЛТ прошло одно из главных fashion-мероприятий Петербурга: на шестом этаже крупнейшего универсального магазина города прошло традиционное DLT Fashion Show. Среди гостей были замечены Мария Абашова, Ирина Оганова, Юлия Матвиенко и многие другие.
Мероприятие посетили клиенты ДЛТ, редактора моды «Собака.ru» и инфлюенсеры: среди гостей были замечены балерина Мария Абашова, писательница Ирина Оганова, идеолог модного бренда JM Studio Юлия Матвиенко, стилист Виктория Чураева (Salavat Kypere) и многие другие. За музыкальную атмосферу вечера отвечали диджеи Даша Яструбицкая и Ефим Гинзбург.
Наталья Камчатная
Полина Шевцова (редактор моды «Собака.ru»)
На fashion-шоу креативная команда представила актуальные женские и мужские образы из портфолио ДЛТ сезона весна-лето 2024. В показе приняли участие такие бренды, как: Brunello Cucinelli, Kiton, Colombo, Maison Margiela, Jil Sander, Dries Van Noten, Petar Petrov, Agnona, MUST, Dolce&Gabbana и другие.
Комментарии (0)