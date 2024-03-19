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В галерее дизайна bulthaup открылась выставка фоторабот Карины Зайцевой: как это было

Открытие выставки фотографа Карины Зайцевой «Изменчивость повседневности» в пространстве второго этажа галереи дизайна bulthaup собрало многих представителей арт-сообщества Петербурга.

Карина Зайцева
Пресс-служба

Карина Зайцева

Марина Железнова, Жанна Долгополова
Пресс-служба
Жанна Долгополова, Марина Железнова
Алексей Ким
Пресс-служба
Алексей Ким
Марина Железнова. Карина Зайцева, Олег Долгополов, Мария Смирнова, Елена Ефимова
Пресс-служба
Марина Железнова, Карина Зайцева, Олег Долгополов, Мария Смирнова, Елена Ефимова
Карина Зайцева, Елена Элофссон, Алексей Осип
Пресс-служба

Карина Зайцева, Елена Элофссон, Алексей Осип

Фотографии Карины Зайцевой, вывешенные в галереи под чутким руковдством дизайнера Владимир Фефелова, стали идеальным дополнением интерьера самой галереи, насыщенной культовыми арт-предметами. Многочисленные гости вернисажа смогли убедиться в этом – первыми оценить работы пришли бизнесвумен Жанна Долгополова и Марина Железнова, фотохудожник Карина Зайцева, архитектор Руслан Васякин и другие. 

Владимир Фефелов и Руслан Васякин
Пресс-служба

Владимир Фефелов и Руслан Васякин

Наталья Сиверина. Карина Зайцева
Пресс-служба
Наталья Сиверина, Карина Зайцева
Семен Михайловский. Ольга Перлина
Пресс-служба
Семен Михайловский, Ольга Перлина 
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Люди:
Наталья Сиверина, Алексей Ким, Марина Железнова Семен Михайловский, Жанна Долгополова

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