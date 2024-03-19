Фотографии Карины Зайцевой, вывешенные в галереи под чутким руковдством дизайнера Владимир Фефелова, стали идеальным дополнением интерьера самой галереи, насыщенной культовыми арт-предметами. Многочисленные гости вернисажа смогли убедиться в этом – первыми оценить работы пришли бизнесвумен Жанна Долгополова и Марина Железнова, фотохудожник Карина Зайцева, архитектор Руслан Васякин и другие.