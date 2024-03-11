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Ирина Шейк, Ким Кардашьян, Кендалл Дженнер, Дженнифер Лоуренс и другие звезды на after-party «Оскара»

Вечеринка Vanity Fair — неотъемлемая часть «Оскара». В этом году афтерпати церемонии собрало звезд больше, чем сама премия. 

Шарлиз Терон
Getty

Шарлиз Терон

Флоренс Пью
Getty

Флоренс Пью

Марго Робби в Mugler
Getty

Марго Робби в Mugler

Дженнифер Лоуренс в Givenchy
Getty

Дженнифер Лоуренс в Givenchy

Эмма Стоун
Getty

Эмма Стоун 

Роберт Дауни-младший и Сьюзан Левин
Getty

Роберт Дауни-младший и Сьюзан Левин

Эмили Блант в Dolce & Gabbana
Getty

Эмили Блант в Dolce & Gabbana

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил
Getty

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

Сальма Хайек
Getty

Сальма Хайек

Деми Мур
Getty

Деми Мур

Мэттью Макконахи и Камила Алвес
Getty

Мэттью Макконахи и Камила Алвес

Памела Андерсон
Getty

Памела Андерсон

Главными звездами вечера стали номинанты и победители премии «Оскар» этого года и прошлых лет. Среди гостей были замечены и Шарлиз Терон, и Марго Робби, и Флоренс Пью, и Эмили Блант и многие другие актеры и актрисы. 

Ирина Шейк
Getty

Ирина Шейк

Ким Кардашьян в Balenciaga
Getty

Ким Кардашьян в Balenciaga

Кайли Дженнер в Ludovic de Saint Sernin
Getty

Кайли Дженнер в Ludovic de Saint Sernin

Кендалл Дженнер в Maison Margiela
Getty

Кендалл Дженнер в Maison Margiela

Крис Дженнер
Getty

Крис Дженнер

Рози Хантингтон-Уайтли
Getty

Рози Хантингтон-Уайтли

Эшли Грэм
Getty

Эшли Грэм

Эмили Ратаковски в Jacquemus
Getty

Эмили Ратаковски в Jacquemus

Хайди Клум и Том Каулитц
Getty

Хайди Клум и Том Каулитц

Конечно, вечер не смог обойтись без главных fashion-икон: в этом году Vanity Fair, можно сказать, собрал практически Кардашьян-Дженнер бинго, пригласив на after-party и Ким, и Кайли (поблизости Тимоти Шалома не было!), и Кендалл, и Крис. Также на бархатную дорожку вышли Ирина Шейк, Рози Хантингтон-Уайтли, Эшли Грэм и другие звезды запрещенной сети. 

Камила Кабельо
Getty

Камила Кабельо

Билли Айлиш
Getty

Билли Айлиш

Cardi B
Getty

Cardi B

Джулия Фокс
Getty

Джулия Фокс

Крисси Тейген и Джон Ледженд
Getty

Крисси Тейген и Джон Ледженд

Дженнифер Кулидж
Getty

Дженнифер Кулидж

Джессика Альба
Getty

Джессика Альба

Хлоя Севиньи
Getty

Хлоя Севиньи

Линдси Лохан
Getty

Линдси Лохан

Хантер Шефер
Getty

Хантер Шефер

Сидни Суини
Getty

Сидни Суини

 

Аня Тейлор-Джой
Getty

Аня Тейлор-Джой

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