Ирина Шейк, Ким Кардашьян, Кендалл Дженнер, Дженнифер Лоуренс и другие звезды на after-party «Оскара»

Конечно, вечер не смог обойтись без главных fashion-икон: в этом году Vanity Fair, можно сказать, собрал практически Кардашьян-Дженнер бинго, пригласив на after-party и Ким, и Кайли (поблизости Тимоти Шалома не было!), и Кендалл, и Крис. Также на бархатную дорожку вышли Ирина Шейк, Рози Хантингтон-Уайтли, Эшли Грэм и другие звезды запрещенной сети.