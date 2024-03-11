Ирина Шейк, Ким Кардашьян, Кендалл Дженнер, Дженнифер Лоуренс и другие звезды на after-party «Оскара»

Вечеринка Vanity Fair — неотъемлемая часть «Оскара». В этом году афтерпати церемонии собрало звезд больше, чем сама премия.
Главными звездами вечера стали номинанты и победители премии «Оскар» этого года и прошлых лет. Среди гостей были замечены и Шарлиз Терон, и Марго Робби, и Флоренс Пью, и Эмили Блант и многие другие актеры и актрисы.
Конечно, вечер не смог обойтись без главных fashion-икон: в этом году Vanity Fair, можно сказать, собрал практически Кардашьян-Дженнер бинго, пригласив на after-party и Ким, и Кайли (поблизости Тимоти Шалома не было!), и Кендалл, и Крис. Также на бархатную дорожку вышли Ирина Шейк, Рози Хантингтон-Уайтли, Эшли Грэм и другие звезды запрещенной сети.
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