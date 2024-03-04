Дуа Липа и Кайли Миноуг сменили по несколько нарядов, а Raye собрала рекордное число премий: как прошла церемония BRIT Awards

На лондонском стадионе O2 Arena вручили самую престижную музыкальную премию Великобритании. По ковровой дорожки церемонии прошлись главные звезды британской поп-сцены.
Хэдлайнером вечера стала Дуа Липа: хит-мэйкер не только исполнила несколько своих композиций, при этом успев сменить наряды несколько раз, но и унесла домой награду в номинации «Лучший исполнитель в жанре поп-музыки».
Посоревноваться с Дуа Липой в количестве нарядов могла лишь Кайли Миноуг, получившая этим вечером звание «Глобальная икона», – за вечер певица сменила пять (!) образов.
А главным триумфатором премии стала певица Raye – она победила сразу в шести номинациях: «Лучшая песня», «Лучший британский альбом», «Лучший исполнитель», «Лучший новый исполнитель», «Лучший исполнитель в жанре R&B» и «Лучший автор песни». До этого такое количество статуэток забрать с собой не удавалось никому – в предыдущие годы в ходе одной церемонии получали лишь по четыре награды Адель, Гарри Стайлс и группа Blur.
Полный список победителей
Глобальная икона: Кайли Миноуг;
Британская песня года: Raye and 070 Shake – Escapism
Альбом года: RAYE - My 21st Century
Артист года: Raye
Группа года: Jungle
Лучшая альтернативная-рок группа: Bring Me The Horizon
Хип-хоп артист года: Casisdead
Лучший R&B-артист: Raye
Лучший танцевальный артист: Кельвин Харрис
Лучший новый артист: Raye
Интернациональная группа года: Boygenius
Интернациональный артист года: SZA
Интернациональная песня года: Майли Сайрус — Flowers
Лучший поп-артист: Dua Lipa
Лучший восходящий артист: The Last Dinner Party
Сонграйтер года: Raye
Кроме того, на ковровой дорожке был замечен актер Люк Эванс, модели Майя Джама и Шанина Шайк, певица Charli XCX и другие звезды.
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