Дуа Липа и Кайли Миноуг сменили по несколько нарядов, а Raye собрала рекордное число премий: как прошла церемония BRIT Awards

А главным триумфатором премии стала певица Raye – она победила сразу в шести номинациях: «Лучшая песня», «Лучший британский альбом», «Лучший исполнитель», «Лучший новый исполнитель», «Лучший исполнитель в жанре R&B» и «Лучший автор песни». До этого такое количество статуэток забрать с собой не удавалось никому – в предыдущие годы в ходе одной церемонии получали лишь по четыре награды Адель, Гарри Стайлс и группа Blur.