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Дуа Липа и Кайли Миноуг сменили по несколько нарядов, а Raye собрала рекордное число премий: как прошла церемония BRIT Awards

На лондонском стадионе O2 Arena вручили самую престижную музыкальную премию Великобритании. По ковровой дорожки церемонии прошлись главные звезды британской поп-сцены. 

Дуа Липа
Getty

Дуа Липа

Дуа Липа
Getty

Дуа Липа

Дуа Липа
Getty

Дуа Липа

Хэдлайнером вечера стала Дуа Липа: хит-мэйкер не только исполнила несколько своих композиций, при этом успев сменить наряды несколько раз, но и унесла домой награду в номинации «Лучший исполнитель в жанре поп-музыки». 

Кайли Миноуг
Getty

Кайли Миноуг

Кайли Миноуг
Getty

Кайли Миноуг

Кайли Миноуг
Getty

Кайли Миноуг

Кайли Миноуг
Getty

Кайли Миноуг

Кайли Миноуг
Getty

Кайли Миноуг

Посоревноваться с Дуа Липой в количестве нарядов могла лишь Кайли Миноуг, получившая этим вечером звание «Глобальная икона», – за вечер певица сменила пять (!) образов. 

Raye
Getty

Raye

Raye
Getty

Raye

А главным триумфатором премии стала певица Raye – она победила сразу в шести номинациях: «Лучшая песня», «Лучший британский альбом», «Лучший исполнитель», «Лучший новый исполнитель», «Лучший исполнитель в жанре R&B» и «Лучший автор песни». До этого такое количество статуэток забрать с собой не удавалось никому – в предыдущие годы в ходе одной церемонии получали лишь по четыре награды Адель, Гарри Стайлс и группа Blur. 

Полный список победителей

Глобальная икона: Кайли Миноуг;

Британская песня года: Raye and 070 Shake – Escapism

Альбом года: RAYE - My 21st Century

Артист года: Raye

Группа года: Jungle

Лучшая альтернативная-рок группа: Bring Me The Horizon

Хип-хоп артист года: Casisdead

Лучший R&B-артист: Raye

Лучший танцевальный артист:  Кельвин Харрис

Лучший новый артист: Raye

Интернациональная группа года: Boygenius

Интернациональный артист года: SZA

Интернациональная песня года: Майли Сайрус — Flowers

Лучший поп-артист: Dua Lipa

Лучший восходящий артист: The Last Dinner Party

Сонграйтер года: Raye

Майя Джама
Getty

Майя Джама

Charli XCX
Getty

Charli XCX

Шанина Шайк
Getty

Шанина Шайк

Люк Эванс
Getty

Люк Эванс

Кельвин Харрис
Getty

Кельвин Харрис

 

Кроме того, на ковровой дорожке был замечен актер Люк Эванс, модели Майя Джама и Шанина Шайк, певица Charli XCX и другие звезды. 

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