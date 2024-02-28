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Только звезды: Моника Беллуччи, Карла Бруни, Кейт Мосс, Линда Евангелиста и другие на показе Saint Laurent

В Париже стартовала последняя неделя fashion-марафона. Одним из первых осенне-зимнюю коллекцию презентовал креативный директор Saint Laurent Энтони Ваккарелло, собрав, кажется, самый звездный первый ряд за все время этого fashion-марафона. 

Моника Беллуччи
Getty

Моника Беллуччи

Кейт Мосс
Getty

Кейт Мосс

Линда Евангелиста
Getty

Линда Евангелиста

Карла Бруни
Getty

Карла Бруни

Зои Кравиц
Getty

Зои Кравиц

Сложно вспомнить столь звездный состав первого ряда на fashion-шоу! Event-менеджерам бренда удалось собрать в Париже, кажется, всех селебритис А-листа: на показе заметили и Монику Беллуччи (а ее дочь предпочла показ Dior шоу от Энтони Ваккарелло), и Кейт Мосс, пришедшую с дочерью Лилой, и Линду Евангелисту, которая в последнее время отказалась от скрытного образа жизни и стала чаще выходить в свет. Кроме того, на показ пришли Зои Кравиц, Диана Крюгер, Катрин Денёв, Шарлотта Генсбур и другие. 

Оливия Уайлд
Getty

Оливия Уайлд

Диана Крюгер
Getty

Диана Крюгер

Шарлотта Генсбур
Getty

Шарлотта Генсбур

Getty
Катрин Денёв
Getty

Катрин Денёв

Самым обсуждаемым образом вечера стал наряд Оливии Уайлд — актриса появилась на показе в абсолютно прозрачном боди. Примеру звезды сериала «Доктор Хаус» последовали модели Джорджия Мэй Джаггер и Эльза Хоск — последняя, все-таки решив сделать наряд менее открытым, накинула сверху объемный пиджак. 

Эльза Хоск
Getty

Эльза Хоск

Джорджия Мэй Джаггер
Getty

Джорджия Мэй Джаггер

Лила Мосс
Getty

Лила Мосс

Ева Герцигова
Getty

Ева Герцигова

Лили Коллинз
Getty

Лили Коллинз

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