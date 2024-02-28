Только звезды: Моника Беллуччи, Карла Бруни, Кейт Мосс, Линда Евангелиста и другие на показе Saint Laurent

В Париже стартовала последняя неделя fashion-марафона. Одним из первых осенне-зимнюю коллекцию презентовал креативный директор Saint Laurent Энтони Ваккарелло, собрав, кажется, самый звездный первый ряд за все время этого fashion-марафона.
Сложно вспомнить столь звездный состав первого ряда на fashion-шоу! Event-менеджерам бренда удалось собрать в Париже, кажется, всех селебритис А-листа: на показе заметили и Монику Беллуччи (а ее дочь предпочла показ Dior шоу от Энтони Ваккарелло), и Кейт Мосс, пришедшую с дочерью Лилой, и Линду Евангелисту, которая в последнее время отказалась от скрытного образа жизни и стала чаще выходить в свет. Кроме того, на показ пришли Зои Кравиц, Диана Крюгер, Катрин Денёв, Шарлотта Генсбур и другие.
Самым обсуждаемым образом вечера стал наряд Оливии Уайлд — актриса появилась на показе в абсолютно прозрачном боди. Примеру звезды сериала «Доктор Хаус» последовали модели Джорджия Мэй Джаггер и Эльза Хоск — последняя, все-таки решив сделать наряд менее открытым, накинула сверху объемный пиджак.
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