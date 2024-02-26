Сальма Хайек, Тина Кунаки, Кирстен Данст, Наташа Поли и другие звезды на показе GUCCI

На показе GUCCI Россию в связи с отсутствием на подиуме Ирины Шейк представляла супермодель Наташа Поли, надевшая темно-коричневый костюм с алыми слингбэками. Взглянуть на новую коллекцию модного дома пришла и Кирстен Данст, выбравшая для выхода зеленое платье, расшитое пайетками. Редкий гость светских мероприятий — младшая сестра Бейонсе Соланж Ноулз — выбрала джинсы и темно-синий бомбер и с удовольствием позировала фотографам вместе с Сальмой Хайек.