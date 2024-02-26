Сальма Хайек, Тина Кунаки, Кирстен Данст, Наташа Поли и другие звезды на показе GUCCI

Показ GUCCI стал главным центром притяжения всех селебритис, оказавшихся в эти выходные в Милане.
Главной звездой вечера стала Сальма Хайек, появившаяся на показе вместе со своим супругом Франсуа-Анри Пино, занимающим пост председателя и главного исполнительного директора конгломерата Kering, которому и принадлежит GUCCI. Для выхода звезда выбрала total-red образ, состоящий из юбки, лаковых босоножек на платформе, байкерской куртки и сумочки.
Кроме Сальмы в первом ряду шоу была замечена и Тина Кунаки: модель пришла на показ в расслабленном образе из джинсов и джемпера, украшенном крупными стразами. Завершила свой look француженка алыми лаковыми туфлями.
На показе GUCCI Россию в связи с отсутствием на подиуме Ирины Шейк представляла супермодель Наташа Поли, надевшая темно-коричневый костюм с алыми слингбэками. Взглянуть на новую коллекцию модного дома пришла и Кирстен Данст, выбравшая для выхода зеленое платье, расшитое пайетками. Редкий гость светских мероприятий — младшая сестра Бейонсе Соланж Ноулз — выбрала джинсы и темно-синий бомбер и с удовольствием позировала фотографам вместе с Сальмой Хайек.
Гостями вечера также стали три it-girls — Поппи Делевинь, Алекса Чанг и Анна Делло Руссо, актриса Джулия Гарнер и другие представители шоу-бизнеса и fashion-индустрии.
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