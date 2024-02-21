Наоми Кэмпбелл, дочери Кейт Мосс и Мика Джагера и Кара Делевинь: звезды на показе Burberry

В Лондоне подходит к концу неделя моды. Одним из главных шоу fashion-марафона по традиции стал показ Burberry, в первом ряду которого собрались звезды английского (и не только) А-листа.
Наоми Кэмпбелл присутствовала на шоу не в качестве гостя, а как модель — она представляла ключевую модель коллекции. В первом ряду были замечены практически все главные представители шоу-бизнеса Великобритании: лауреат премий «Оскар» и «Золотого глобуса» Оливия Колман, и дочь одной из муз модного дома Кейт Мосс Лила, и сестры Делевинь — Поппи и Кара, и певица Лили Аллен.
Актер Каллум Тёрнер — сейчас к звезде сериала «Война и мир» приковано повышенное внимание СМИ из-за отношений с Дуа Липой. Не обошлось и без представителей королевской семьи (в Лондоне без них никуда!): на шоу появилась внучка принца Эдварда Амелия, отвечающая за посещение всех ключевых fashion-мероприятий у Виндзоров. Также среди гостей был и обладатель BAFTA Барри Кеоган.
Завершила «звездный ансамбль» первого ряда супермодели: на шоу была дочь Мика Джаггер Джорджия Мэй, «ангел» Victoria’s Secret Тейлор Хилл, и Джордан Данн.
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