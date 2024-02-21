Наоми Кэмпбелл, дочери Кейт Мосс и Мика Джагера и Кара Делевинь: звезды на показе Burberry

Актер Каллум Тёрнер — сейчас к звезде сериала «Война и мир» приковано повышенное внимание СМИ из-за отношений с Дуа Липой. Не обошлось и без представителей королевской семьи (в Лондоне без них никуда!): на шоу появилась внучка принца Эдварда Амелия, отвечающая за посещение всех ключевых fashion-мероприятий у Виндзоров. Также среди гостей был и обладатель BAFTA Барри Кеоган.