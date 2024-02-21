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Наоми Кэмпбелл, дочери Кейт Мосс и Мика Джагера и Кара Делевинь: звезды на показе Burberry

В Лондоне подходит к концу неделя моды. Одним из главных шоу fashion-марафона по традиции стал показ Burberry, в первом ряду которого собрались звезды английского (и не только) А-листа. 

Наоми Кэмпбелл
Getty

Наоми Кэмпбелл

Оливия Колман
Getty

Оливия Колман

Лила Мосс
Getty

Лила Мосс

Кара Делевинь
Getty

Кара Делевинь

Поппи Делевинь
Getty

Поппи Делевинь

Лили Аллен
Getty

Лили Аллен

Наоми Кэмпбелл присутствовала на шоу не в качестве гостя, а как модель — она представляла ключевую модель коллекции. В первом ряду были замечены практически все главные представители шоу-бизнеса Великобритании: лауреат премий «Оскар» и «Золотого глобуса» Оливия Колман, и дочь одной из муз модного дома Кейт Мосс Лила, и сестры Делевинь — Поппи и Кара, и певица Лили Аллен. 

Каллум Тёрнер
Getty

Каллум Тёрнер

 

Амелия Виндзор
Getty

Амелия Виндзор

Барри Кеоган
Getty

Барри Кеоган

Актер Каллум Тёрнер — сейчас к звезде сериала «Война и мир» приковано повышенное внимание СМИ из-за отношений с Дуа Липой. Не обошлось и без представителей королевской семьи (в Лондоне без них никуда!): на шоу появилась внучка принца Эдварда Амелия, отвечающая за посещение всех ключевых fashion-мероприятий у Виндзоров. Также среди гостей был и обладатель BAFTA Барри Кеоган. 

Джордан Данн
Getty

Джордан Данн

 

Тейлор Хилл
Getty

Тейлор Хилл

 

Джорджия Мэй Джаггер
Getty

Джорджия Мэй Джаггер

 

Завершила «звездный ансамбль» первого ряда супермодели: на шоу была дочь Мика Джаггер Джорджия Мэй,  «ангел» Victoria’s Secret Тейлор Хилл, и Джордан Данн. 

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