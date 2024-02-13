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Марго Робби, Райан Гослинг, Эмили Блант, Брэдли Купер и другие звезды на обеде номинантов на «Оскар»

Звезды А-листа собрались в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз, чтобы почествовать претендентов на главную кинематографическую премию США. 

Марго Робби
Getty

Марго Робби 

Марго Робби и Том Экерли
Getty

Марго Робби и Том Экерли 

Эмили Блант
Getty

Эмили Блант 

Эмма Стоун
Getty

Эмма Стоун

Главной звездой вечера стала Марго Робби — несмотря на то, что актриса не была номинирована на премию, она представляла фильм «Барби», где выступила в качестве продюсера: лента претендует на победу сразу в восьми категориях (среди которых и «Лучший фильм»). Чтобы отдать дань картине, сделавшей ее самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда, Марго вновь выбрала образ а-ля кукла компании Mattel: она надела винтажный твидовый костюм от Chanel нежно-розового оттенка. На вечер звезда пришла не одна, а в компании супруга, продюсера Тома Экерли. 

Эмили Блант, претендующая на победу в категории «Лучшая женская роль второго плана» за роль в фильме «Оппенгеймер», выбрала для ковровой дорожки шелковый костюм Zimmermann фиолетового оттенка. Эмма Стоун, которая поборется за заветную статуэтку в номинации «Лучшая женская роль» за участие в ленте «Бедные-несчастные», предпочла черно-белый костюм Louis Vuitton. 

Билли Айлиш с братом
Getty

Билли Айлиш с братом 

Райан Гослинг
Getty

Райан Гослинг

Грета Гервинг
Getty

Грета Гервинг

Америка Феррера
Getty

Америка Феррера

Билли Айшлиш появилась на обеде в компании брата, вместе с которым она претендует на «Оскар» в категории «Лучшая песня» — родственники уже успели забрать «Грэмми» за композицию What Was I Made For? для «Барби». Также на ковровой дорожке появилась неноминированная все за тот же фильм Грета Гервинг, возмущенный такой несправедливостью, но надеющийся на победу в категории «Лучшая мужская роль второго плана» Райан Гослинг, а также его коллега по ленте о популярной кукле Америка Феррера — кстати, она тоже посоревнуется за заветную статуэтку. 

Роберт Дауни-младший
Getty

Роберт Дауни-младший

Киллиан Мёрфи
Getty

Киллиан Мёрфи

Мартин Скорсезе
Getty

Мартин Скорсезе

Лили Гладстоун
Getty

Лили Гладстоун

Брэдли Купер
Getty

Брэдли Купер

Кэри Маллиган
Getty

Кэри Маллиган

Также по дорожке прошлись звезды фильма «Оппенгеймер» Роберт Дауни-младший и Киллиан Мёрфи, Мартин Скорсезе, претендующий с фильмом «Убийцы цветочной луны» на две награды — «Лучший фильм» и «Лучший режиссер», а также его коллега по ленте Лили Гладстоун. Кроме того, на званом обеде появились Брэдли Купер и Кэри Маллиган, представляющие картину «Маэстро».

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