Марго Робби, Райан Гослинг, Эмили Блант, Брэдли Купер и другие звезды на обеде номинантов на «Оскар»

Билли Айшлиш появилась на обеде в компании брата, вместе с которым она претендует на «Оскар» в категории «Лучшая песня» — родственники уже успели забрать «Грэмми» за композицию What Was I Made For? для «Барби». Также на ковровой дорожке появилась неноминированная все за тот же фильм Грета Гервинг, возмущенный такой несправедливостью, но надеющийся на победу в категории «Лучшая мужская роль второго плана» Райан Гослинг, а также его коллега по ленте о популярной кукле Америка Феррера — кстати, она тоже посоревнуется за заветную статуэтку.