Марго Робби, Райан Гослинг, Эмили Блант, Брэдли Купер и другие звезды на обеде номинантов на «Оскар»

Звезды А-листа собрались в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз, чтобы почествовать претендентов на главную кинематографическую премию США.
Главной звездой вечера стала Марго Робби — несмотря на то, что актриса не была номинирована на премию, она представляла фильм «Барби», где выступила в качестве продюсера: лента претендует на победу сразу в восьми категориях (среди которых и «Лучший фильм»). Чтобы отдать дань картине, сделавшей ее самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда, Марго вновь выбрала образ а-ля кукла компании Mattel: она надела винтажный твидовый костюм от Chanel нежно-розового оттенка. На вечер звезда пришла не одна, а в компании супруга, продюсера Тома Экерли.
Эмили Блант, претендующая на победу в категории «Лучшая женская роль второго плана» за роль в фильме «Оппенгеймер», выбрала для ковровой дорожки шелковый костюм Zimmermann фиолетового оттенка. Эмма Стоун, которая поборется за заветную статуэтку в номинации «Лучшая женская роль» за участие в ленте «Бедные-несчастные», предпочла черно-белый костюм Louis Vuitton.
Билли Айшлиш появилась на обеде в компании брата, вместе с которым она претендует на «Оскар» в категории «Лучшая песня» — родственники уже успели забрать «Грэмми» за композицию What Was I Made For? для «Барби». Также на ковровой дорожке появилась неноминированная все за тот же фильм Грета Гервинг, возмущенный такой несправедливостью, но надеющийся на победу в категории «Лучшая мужская роль второго плана» Райан Гослинг, а также его коллега по ленте о популярной кукле Америка Феррера — кстати, она тоже посоревнуется за заветную статуэтку.
Также по дорожке прошлись звезды фильма «Оппенгеймер» Роберт Дауни-младший и Киллиан Мёрфи, Мартин Скорсезе, претендующий с фильмом «Убийцы цветочной луны» на две награды — «Лучший фильм» и «Лучший режиссер», а также его коллега по ленте Лили Гладстоун. Кроме того, на званом обеде появились Брэдли Купер и Кэри Маллиган, представляющие картину «Маэстро».
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