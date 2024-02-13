Марго Робби, Райан Гослинг, Эмили Блант, Брэдли Купер и другие звезды на обеде номинантов на «Оскар»

Главной звездой вечера стала Марго Робби — несмотря на то, что актриса не была номинирована на премию, она представляла фильм «Барби», где выступила в качестве продюсера: лента претендует на победу сразу в восьми категориях (среди которых и «Лучший фильм»). Чтобы отдать дань картине, сделавшей ее самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда, Марго вновь выбрала образ а-ля кукла компании Mattel: она надела винтажный твидовый костюм от Chanel нежно-розового оттенка. На вечер звезда пришла не одна, а в компании супруга, продюсера Тома Экерли.

Эмили Блант, претендующая на победу в категории «Лучшая женская роль второго плана» за роль в фильме «Оппенгеймер», выбрала для ковровой дорожки шелковый костюм Zimmermann фиолетового оттенка. Эмма Стоун, которая поборется за заветную статуэтку в номинации «Лучшая женская роль» за участие в ленте «Бедные-несчастные», предпочла черно-белый костюм Louis Vuitton.