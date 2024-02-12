Ашер, Тейлор Свифт и Бейонсе: как прошел «Супербоул-2024»

Все взгляды в этот вечер были устремлены даже не на поле, а на VIP-трибуны, где сидела Тейлор Свифт с друзьями и родственниками. Она успела прилететь из Токио, где она выступала в рамках своего тура The Eras, чтобы поддержать возлюбленного, игрока «Канзас-Сити Чифс» Трэвиса Келси. Специально для исполнительницы и ее близких спортсмен выкупил целый VIP-сектор на трибунах. В компании Тейлор была замечена ее близкая подруга Блейк Лайвли, Лана Дель Рей и другие звезды.

Для выхода на матч кантри-певица выбрала черный полупрозрачный корсет и брюки в тон с разрезами, добавив к своему образу ожерелье с номером, под которым играет Трэвис. Звезда «Сплетницы» предпочла более спортивный наряд, надев свободный костюм Adidas и белый кроп-топ. Лана Дель Рей накинула красную кожаную куртку поверх чёрного комбинезона по фигуре.