18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Ашер, Тейлор Свифт и Бейонсе: как прошел «Супербоул-2024»

Финальный матч сезона за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США, в котором встретились «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско Форти Найнерс», собрал внушительную толпу звездных болельщиков. 

Ашер и H.E.R
Getty

Ашер и H.E.R

Ашер
Getty

Ашер

Ашер и Алиша Киз
Getty

Ашер и Алиша Киз

Гвоздем программы стало появление певца Ашера на Halftime Show (кстати, самые громкие шоу в перерыве «Супербоула» ищите здесь) — за время своего нахождения на стадионе звезда R&B успел представить новый альбом «Coming Home». Во время выступления к исполнителю присоединялась то Алиша Киз, то H.E.R, то Лил Джон, то Лудакрис. Интересно, что за сам перформанс Ашеру не заплатят — организаторы шоу покроют лишь расходы, связанные с самим представлением и дорогой.  

Тейлор Свифт, Блейк Лайвли, Лана Дель Рей
Getty/Архив героев/ Кадр из видео

Тейлор Свифт, Блейк Лайвли, Лана Дель Рей 

Все взгляды в этот вечер были устремлены даже не на поле, а на VIP-трибуны, где сидела Тейлор Свифт с друзьями и родственниками. Она успела прилететь из Токио, где она выступала в рамках своего тура The Eras, чтобы поддержать возлюбленного, игрока «Канзас-Сити Чифс» Трэвиса Келси. Специально для исполнительницы и ее близких спортсмен выкупил целый VIP-сектор на трибунах. В компании Тейлор была замечена ее близкая подруга Блейк Лайвли, Лана Дель Рей и другие звезды. 

Для выхода на матч кантри-певица выбрала черный полупрозрачный корсет и брюки в тон с разрезами, добавив к своему образу ожерелье с номером, под которым играет Трэвис. Звезда «Сплетницы» предпочла более спортивный наряд, надев свободный костюм Adidas и белый кроп-топ. Лана Дель Рей накинула красную кожаную куртку поверх чёрного комбинезона по фигуре. 

Кендалл Дженнер, Хлое Кардашьян, Хейли и Джастин Бибер
Getty/Архив героев

Кендалл Дженнер, Хлое Кардашьян, Хейли и Джастин Бибер

Ким Кардашьян и YouTube-блогер MrBeast
Getty/Архив героев

Ким Кардашьян и YouTube-блогер MrBeast

Практически в полном составе на арене Allegiant высадился Кардашьян-Дженнер-десант: на трибунах были замечены и Ким, и Хлое, и Кендалл. Последняя появилась вместе с четой Биберов, которым в последнее время западные СМИ предрекают скорый развод, но те, несмотря на это, продолжают выглядеть на публике счастливой парой. 

Бейонсе и Jay-Z
Getty/Архив героев/ Кадр из видео

Бейонсе и Jay-Z

Jay-Z с детьми
Getty/Архив героев/ Кадр из видео

Jay-Z с детьми 

Гвен Стефани и Блейк Шелтон
Getty/Архив героев/ Кадр из видео

Гвен Стефани и Блейк Шелтон

Леди Гага и Майкл Полански
Getty/Архив героев/ Кадр из видео

Леди Гага и Майкл Полански

Леонардо ДиКаприо
Getty/Архив героев/ Кадр из видео

Леонардо ДиКаприо 

Кроме того, на трибуне были замечены Бейонсе и Jay-Z — певица пыталась скрыться от камер, но операторам удалось пару раз заснять звезду, Гвен Стефани и Блейк Шелтон, Леди Гага и Майкл Полански. Также инкогнито попытался остаться Леонардо ДиКаприо, но даже солнцезащитные очки не смогли скрыть его от репортёров. 

Post Malone
Getty

Post Malone

Риба Макинтайр
Getty

Риба Макинтайр

 

Andra Day
Getty

Andra Day

 

Также на арене Allegiant в Парадайсе (штат Невада) появились исполнители Post Malone, Риба Макинтайр и Andra Day. Они исполнили несколько патриотичных песен и гимн Америки. 

Тейлор Свифт и «Канзас-Сити Чифс»
Getty

Тейлор Свифт и «Канзас-Сити Чифс»

Тейлор Свифт все-таки принесла удачу команде своего возлюбленного: «Канзас-Сити Чифс» второй раз подряд и четвертый раз в своей истории стал победителем «Супербоула». 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: