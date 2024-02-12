Ашер, Тейлор Свифт и Бейонсе: как прошел «Супербоул-2024»

Финальный матч сезона за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США, в котором встретились «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско Форти Найнерс», собрал внушительную толпу звездных болельщиков.
Гвоздем программы стало появление певца Ашера на Halftime Show (кстати, самые громкие шоу в перерыве «Супербоула» ищите здесь) — за время своего нахождения на стадионе звезда R&B успел представить новый альбом «Coming Home». Во время выступления к исполнителю присоединялась то Алиша Киз, то H.E.R, то Лил Джон, то Лудакрис. Интересно, что за сам перформанс Ашеру не заплатят — организаторы шоу покроют лишь расходы, связанные с самим представлением и дорогой.
Тейлор Свифт, Блейк Лайвли, Лана Дель Рей
Все взгляды в этот вечер были устремлены даже не на поле, а на VIP-трибуны, где сидела Тейлор Свифт с друзьями и родственниками. Она успела прилететь из Токио, где она выступала в рамках своего тура The Eras, чтобы поддержать возлюбленного, игрока «Канзас-Сити Чифс» Трэвиса Келси. Специально для исполнительницы и ее близких спортсмен выкупил целый VIP-сектор на трибунах. В компании Тейлор была замечена ее близкая подруга Блейк Лайвли, Лана Дель Рей и другие звезды.
Для выхода на матч кантри-певица выбрала черный полупрозрачный корсет и брюки в тон с разрезами, добавив к своему образу ожерелье с номером, под которым играет Трэвис. Звезда «Сплетницы» предпочла более спортивный наряд, надев свободный костюм Adidas и белый кроп-топ. Лана Дель Рей накинула красную кожаную куртку поверх чёрного комбинезона по фигуре.
Практически в полном составе на арене Allegiant высадился Кардашьян-Дженнер-десант: на трибунах были замечены и Ким, и Хлое, и Кендалл. Последняя появилась вместе с четой Биберов, которым в последнее время западные СМИ предрекают скорый развод, но те, несмотря на это, продолжают выглядеть на публике счастливой парой.
Кроме того, на трибуне были замечены Бейонсе и Jay-Z — певица пыталась скрыться от камер, но операторам удалось пару раз заснять звезду, Гвен Стефани и Блейк Шелтон, Леди Гага и Майкл Полански. Также инкогнито попытался остаться Леонардо ДиКаприо, но даже солнцезащитные очки не смогли скрыть его от репортёров.
Также на арене Allegiant в Парадайсе (штат Невада) появились исполнители Post Malone, Риба Макинтайр и Andra Day. Они исполнили несколько патриотичных песен и гимн Америки.
Тейлор Свифт и «Канзас-Сити Чифс»
Тейлор Свифт все-таки принесла удачу команде своего возлюбленного: «Канзас-Сити Чифс» второй раз подряд и четвертый раз в своей истории стал победителем «Супербоула».
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