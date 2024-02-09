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Петербургский вайб в Москве: как прошла светская премьера сериала «Саша и Питер»

Героиня февральского номера «Собака.ru» Валерия Шкирандо презентовала свой режиссерский дебют, романтическую комедию «Саша и Питер». 

Валерия Шкирандо
Пресс-служба
Валерия Шкирандо
Полина Филоненко
Пресс-служба
Полина Филоненко
Женя Любич
Пресс-служба
Женя Любич
Сабина Ахмедова. Мария Андреева
Пресс-служба
Сабина Ахмедова, Мария Андреева
Антон Филипенко, Филлип Ершов
Пресс-служба

 Антон Филипенко, Филлип Ершов

Аглая Тарасова, исполнившая главная роль в сериале и ставшая героиней февральской обложки «Собака.ru», на премьеру не приехала: cover-girl этого месяца сейчас отдыхает в Таиланде. Именно поэтому дирижировать происходящим взялась режиссер-дебютант Валерия Шкирандо — выйдя на сцену, она поблагодарила всех, кто принимал участие в создании сериала, а также извинилась перед теми, с кем, «может быть, была не сильно нежна во время съемок». «Исходя из того, что получилось, это того стоило», — подытожила Шкирандо. 

Женя Любич
Пресс-служба
Женя Любич
Женя Любич
Пресс-служба
Женя Любич

Музыкальный клуб «16 тонн» для премьеры был выбран неслучайно: на премьеру из Петербурга в Москву приехала «simple russian girl» Женя Любич, чтобы презентовать новый сингл «Случайный поворот», который стал заглавным саундтреком сериала. Певица спела и другие песни, которые также можно будет услышать в новом шоу: «Бродский», «Галактика», «Невский проспект» и «Лето». Также Любич исполнила свою знаменитую Russian Girl, собравшиеся в зале сразу подхватили знакомые слова.  

Денис Прытков со спутницей
Пресс-служба

Денис Прытков со спутницей 

Екатерина Молоховская
Пресс-служба

Екатерина Молоховская

Иван Мулин
Пресс-служба

Иван Мулин

Женя Искандарова
Пресс-служба

Женя Искандарова 

Никита Тарасов
Пресс-служба

Никита Тарасов

Также поддержать режиссера-дебютанта пришли исполнители главных ролей в сериале Антон Филипенко, Полина Филоненко, Никита Тарасов и Иван Мулин. Кроме того, на премьеру заглянули лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» актер Денис Прытков, доминатрикс Сабина Ахмедова, оставившая дома плеть и ботфорты, звезда сериала «1703» Кузьма Сапрыкин, блогер Женя Искандарова и другие.

Ольга Виниченко
Пресс-служба

Ольга Виниченко

Григорий Верник
Пресс-служба

Григорий Верник

Кузьма Сапрыкин со спутницей
Пресс-служба

Кузьма Сапрыкин со спутницей

Мария Лисовая
Пресс-служба

Мария Лисовая

Сериал рассказывает о Саше, расставшейся с бойфрендом после десяти лет отношения. Девушка, узнав, что ее экс женится на другой в Санкт-Петербурге, переезжать жить в город, где устраивается работать в ЗАГС, в котором должно пройти его торжество. Но все идет не по плану, когда вместо того, чтобы соединять сердца, она начинает их разъединять — Сашу достается место регистратора разводов. 

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Люди:
Сабина Ахмедова, Валерия Шкирандо, Полина Филоненко Женя Любич

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