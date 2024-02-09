Петербургский вайб в Москве: как прошла светская премьера сериала «Саша и Питер»

Аглая Тарасова, исполнившая главная роль в сериале и ставшая героиней февральской обложки «Собака.ru», на премьеру не приехала: cover-girl этого месяца сейчас отдыхает в Таиланде. Именно поэтому дирижировать происходящим взялась режиссер-дебютант Валерия Шкирандо — выйдя на сцену, она поблагодарила всех, кто принимал участие в создании сериала, а также извинилась перед теми, с кем, «может быть, была не сильно нежна во время съемок». «Исходя из того, что получилось, это того стоило», — подытожила Шкирандо.