Петербургский вайб в Москве: как прошла светская премьера сериала «Саша и Питер»

Героиня февральского номера «Собака.ru» Валерия Шкирандо презентовала свой режиссерский дебют, романтическую комедию «Саша и Питер».
Антон Филипенко, Филлип Ершов
Аглая Тарасова, исполнившая главная роль в сериале и ставшая героиней февральской обложки «Собака.ru», на премьеру не приехала: cover-girl этого месяца сейчас отдыхает в Таиланде. Именно поэтому дирижировать происходящим взялась режиссер-дебютант Валерия Шкирандо — выйдя на сцену, она поблагодарила всех, кто принимал участие в создании сериала, а также извинилась перед теми, с кем, «может быть, была не сильно нежна во время съемок». «Исходя из того, что получилось, это того стоило», — подытожила Шкирандо.
Музыкальный клуб «16 тонн» для премьеры был выбран неслучайно: на премьеру из Петербурга в Москву приехала «simple russian girl» Женя Любич, чтобы презентовать новый сингл «Случайный поворот», который стал заглавным саундтреком сериала. Певица спела и другие песни, которые также можно будет услышать в новом шоу: «Бродский», «Галактика», «Невский проспект» и «Лето». Также Любич исполнила свою знаменитую Russian Girl, собравшиеся в зале сразу подхватили знакомые слова.
Также поддержать режиссера-дебютанта пришли исполнители главных ролей в сериале Антон Филипенко, Полина Филоненко, Никита Тарасов и Иван Мулин. Кроме того, на премьеру заглянули лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» актер Денис Прытков, доминатрикс Сабина Ахмедова, оставившая дома плеть и ботфорты, звезда сериала «1703» Кузьма Сапрыкин, блогер Женя Искандарова и другие.
Сериал рассказывает о Саше, расставшейся с бойфрендом после десяти лет отношения. Девушка, узнав, что ее экс женится на другой в Санкт-Петербурге, переезжать жить в город, где устраивается работать в ЗАГС, в котором должно пройти его торжество. Но все идет не по плану, когда вместо того, чтобы соединять сердца, она начинает их разъединять — Сашу достается место регистратора разводов.
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