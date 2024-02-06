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Репортажи

Хайди Клум и Том Каулитц, Крисси Тейген и Джон Ледженд и другие звездные пары на GRAMMY 2024

На вручение главной музыкальной награды пришло сразу несколько звездных пар. 

Хайди Клум и Том Каулитц

Хайди Клум и Том Каулитц
Getty

Хайди Клум и Том Каулитц

Хайди Клум и Том Каулитц — главные завсегдатаи всех светских мероприятий. Звезды регулярно выходят в свет и не скрывают своих чувств на публике. Для выхода пара выбрала созвучные наряды — оба предпочли черные образы: Хайди надела усыпанное стразами платье Valdrin Sahiti, а Том — черный классический костюм. 

Крисси Тейген и Джон Ледженд

Крисси Тейген и Джон Ледженд
Getty

Крисси Тейген и Джон Ледженд

Крисси Тейген и Джон Ледженд
Getty

Крисси Тейген и Джон Ледженд

Крисси Тейген и Джон Ледженд — одна из самых ярких пар музыкального небосвода США. Звезды, как и их коллеги Том и Хайди, регулярно появляются вместе на светских мероприятиях. Для выхода мать четверых детей выбрала платье-мини с огромным цветком вместо юбки от Sophie Couture, дополнив образ босоножками на высоком каблуке. Джон Ледженд появился на ковровой дорожке в атласном черном костюме, который он разбавил шелковой рубашкой с удлиненным воротом. 

Келли Осборн и Сид Уилсон

Келли Осборн и Сид Уилсон
Getty

Келли Осборн и Сид Уилсон

Кажется, бойфренд Келли Осборн, музыкант группы Slipknot, Сид Уилсон не верит, что 2024 год будет лучше 2023. Иначе как объяснить его костюм, в котором он пришел на церемонию вручения: СМИ уже отметили, что артист явно готов к возможному грядущему апокалипсису. Несмотря на экстравагантный образ спутника, Келли выбрала элегантное полупрозрачное корсетное платье Christian Siriano, дополнив образ сумочкой в виде радиоприемника.

Кельвин Харрис и Вик Хоуп

Кельвин Харрис и Вик Хоуп

Кельвин Харрис и Вик Хоуп

Продюсер и диджей Кельвин Харрис впервые вышел в свет с супругой, британской телеведущей Вик Хоуп после свадьбы, которая прошла в сентябре прошлого года. На премию артист надел светло-коричневый костюм с необычным узором, а его спутница предпочла полупрозрачное серебряное платье, расшитое маленькими стразами. 

Эшли Симпсон и Эван Росс

Эшли Симпсон и Эван Росс

Эшли Симпсон и Эван Росс

Эшли и Джессика Симпсон

Эшли и Джессика Симпсон

Но были и те звезды, которые до самой премии не дошли, но заглянули на after-party «Грэмми» для просмотра церемонии: например, впервые за долгое время на публике появилась Эшли Симпсон. Звезда 00-х пришла на вечеринку вместе с супругом, актером Эваном Россом и сестрой, певицей и актрисой Джессикой. 

Аня Тейлор-Джой и Малкольм Макрей

Аня Тейлор-Джой и Малкольм Макрей
Getty

Аня Тейлор-Джой и Малкольм Макрей

На вечеринку по случаю «Грэмми» заглянула и звезда сериала «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой с супругом, музыкантом Малкольмом Макреем. Кстати, это стало первое появление звезд на публике после свадьбы, прошедшей в конце прошлого года. 

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