Хайди Клум и Том Каулитц, Крисси Тейген и Джон Ледженд и другие звездные пары на GRAMMY 2024

Но были и те звезды, которые до самой премии не дошли, но заглянули на after-party «Грэмми» для просмотра церемонии: например, впервые за долгое время на публике появилась Эшли Симпсон. Звезда 00-х пришла на вечеринку вместе с супругом, актером Эваном Россом и сестрой, певицей и актрисой Джессикой.