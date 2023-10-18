Бранч «Собака.ru» и бренда FINN FLARE в ресторане Veter

Бренд FINN FLARE представил в Петербурге новую сезонную коллекцию бренда линейки Premium. Презентация прошла в формате бранча, на котором собрались инфлюенсеры и стилисты. Локацией для знакомства с коллекцией и идеологией финской марки стал ресторан Veter.
Гости бранча смогли проникнуться фирменной скандинавской эстетикой FINN FLARE: лаконичный декор, природные элементы в виде цветов и сезонных овощей, монохром. Все это отлично зарифмовалось с представленными айтемами из новой коллекции Premium.
Анатоль Вовк
Виолетта Сорокина
Ксения Молоткова
Ирина Федулова
Юлия Косых
В основе премиальной коллекции — скандинавский минимализм, спокойные силуэты, натуральные материалы и приглушенная палитра северной осени. Центральной частью осеннего гардероба по версии FINN FLARE стали пальто, пуховики и вязаный трикотаж. А именно пальто из микса шерсти и шелка (с подкладкой из смесовой вискозы) в оттенках мха и мокрой земли, пуховики из пальтовой шерсти и наполнителем из гусиного пуха в светло-сером и пудровом оттенках, свитеры иконических фасонов — водолазки и модели с v-вырезом из тонкой мериносовой шерсти с добавлением волокон альпаки и кашемира.
Лена Голова
Юлия Машнич
Ирина Федулова
Света Кипарисс
Представила сезонную коллекцию и рассказала о философии бренда и скандинавском стиле директор отдела моды и образа жизни «Собака.ru» Юлия Машнич. Продолжился бранч диалогами о моде, искусстве, светскими чтениями, а также примеркой новой коллекции FINN FLARE.
Света Кипарисс
Для гостей бранча, шеф-повар Veter Михаил Бобылёв подготовил специальное меню, в котором представил свои фавориты из основного предложения ресторана — гравлаксиз лосося, крудо из гребешка с персиком и облепихой, эклер с крабом, черную треску. В меню добавили и специальное блюдо, разработанное для бранча — тарталетку с черной икрой и гребешком. Кроме того, в преддверии осеннего обновления Михаил Бобылёв представил новый десерт — солодовый бисквит, шоколадное кремю, соус карамель-кориандр, который можно будет попробовать со следующей недели (как и другие новинки основного меню).
Фото: Анастасия Большакова
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