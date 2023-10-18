Бранч «Собака.ru» и бренда FINN FLARE в ресторане Veter

Для гостей бранча, шеф-повар Veter Михаил Бобылёв подготовил специальное меню, в котором представил свои фавориты из основного предложения ресторана — гравлаксиз лосося, крудо из гребешка с персиком и облепихой, эклер с крабом, черную треску. В меню добавили и специальное блюдо, разработанное для бранча — тарталетку с черной икрой и гребешком. Кроме того, в преддверии осеннего обновления Михаил Бобылёв представил новый десерт — солодовый бисквит, шоколадное кремю, соус карамель-кориандр, который можно будет попробовать со следующей недели (как и другие новинки основного меню).