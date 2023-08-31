Тихая роскошь: как прошло открытие Венецианского кинофестиваля

В этом году открытие юбилейного 80-го Венецианского кинофестиваля прошло непривычно тихо. Все дело в голливудской забастовке киноактеров, из-за которой пришлось перенести даже премьеру Challengers Луки Гуаданьино (фильм должен был открывать итальянский смотр). Тем не менее на красной дорожке нашлось место роскошным образам (и эффектным выходам).