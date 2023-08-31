Тихая роскошь: как прошло открытие Венецианского кинофестиваля

В этом году открытие юбилейного 80-го Венецианского кинофестиваля прошло непривычно тихо. Все дело в голливудской забастовке киноактеров, из-за которой пришлось перенести даже премьеру Challengers Луки Гуаданьино (фильм должен был открывать итальянский смотр). Тем не менее на красной дорожке нашлось место роскошным образам (и эффектным выходам).
Мариякарла Босконо в Dolce & Gabbana
Ксения Рапопорт
Шарлотта Рэмплинг в Courreges и Лилиана Кавани в Golden Goose
Бьянка Брандолини в Schiaparelli
Катерина Мурино в Armani
Клаудия Джерини в Luisa Spagnoli
Джейн Кэмпион в Dior
Элиза Визари в Armani
Валентина Черви в Valentino
Элис Диоп в Louis Vuitton
Тони Гарн в Alberta Ferretti
Малика Аянэ, Armani
Главная звезда вечера — модель Мариякарла Босконо в алом платье Dolce & Gabbana с остромодным капюшоном (как тебе такое, жрица Владыки Света?). Модный дом вечера — Armani, собравший на красную дорожку львиную долю итальянских кинодив (от патронессы фестиваля Катерины Мурино до Анны Ферцетти и Элизы Визари). Плюс в Schiaparelli блеснула светская львица Бьянка Брандолини, а в Ermanno Scervino — модель Бьянка Балти и актриса Свева Альвити.
Лука Гуаданьино в Prada
Кэролин Ху в Givenchy
Франческа Инауди в Vivienne Westwood
Мэдисин Райан в Armani
Джулия Бевилаква в Santoni
Бьянка Балти в Ermanno Scervino
Паола Турани в Zuhair Murad
Анна Ферцетти в Armani
Миа Хансен-Лёве в Chanel
Шу Ци в Alberta Ferretti
Аличе Кампелло в Armani
Свева Альвити в Ermanno Scervino
Отрицают фэшн правила игры титаны киноиндустрии: Миа Хансен-Лёве («Остров Бергмана») появилась на дорожке в пляжно-курортном Chanel (образ наверняка пришелся по душе Coco Capitán), а Джейн Кэмпион и Лилиана Кавани выбрали для открытия фестиваля костюмные двойки. Вместе с Кавани на дорожку вышла Шарлотта Рэмплинг со внушительным обвесом от Courreges, а заодно Ксения Раппопорт, сыгравшая одну из главных ролей в «Сроке времени» Кавани.
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