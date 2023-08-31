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Репортажи

Тихая роскошь: как прошло открытие Венецианского кинофестиваля

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В этом году открытие юбилейного 80-го Венецианского кинофестиваля прошло непривычно тихо. Все дело в голливудской забастовке киноактеров, из-за которой пришлось перенести даже премьеру Challengers Луки Гуаданьино (фильм должен был открывать итальянский смотр). Тем не менее на красной дорожке нашлось место роскошным образам (и эффектным выходам). 

Getty Images

Мариякарла Босконо в Dolce & Gabbana

Getty Images

Ксения Рапопорт

Getty Images

Шарлотта Рэмплинг в Courreges и Лилиана Кавани в Golden Goose

Getty Images

Бьянка Брандолини в Schiaparelli

Getty Images

Катерина Мурино в Armani

Getty Images

Клаудия Джерини в Luisa Spagnoli

Getty Images

Джейн Кэмпион в Dior

Getty Images

Элиза Визари в Armani

Getty Images

Валентина Черви в Valentino

Getty Images

Элис Диоп в Louis Vuitton

Getty Images

Тони Гарн в Alberta Ferretti

Getty Images

Малика Аянэ, Armani

Главная звезда вечера — модель Мариякарла Босконо в алом платье Dolce & Gabbana с остромодным капюшоном (как тебе такое, жрица Владыки Света?). Модный дом вечера — Armani, собравший на красную дорожку львиную долю итальянских кинодив (от патронессы фестиваля Катерины Мурино до Анны Ферцетти и Элизы Визари). Плюс в Schiaparelli блеснула светская львица Бьянка Брандолини, а в Ermanno Scervino — модель Бьянка Балти и актриса Свева Альвити.

Getty Images

Лука Гуаданьино в Prada

Getty Images

Кэролин Ху в Givenchy

Getty Images

Франческа Инауди в Vivienne Westwood

Getty Images

Мэдисин Райан в Armani

Getty Images

Джулия Бевилаква в Santoni

Getty Images

Бьянка Балти в Ermanno Scervino

Getty Images

Паола Турани в Zuhair Murad

Getty Images

Анна Ферцетти в Armani

Getty Images

Миа Хансен-Лёве в Chanel

Getty Images

Шу Ци в Alberta Ferretti

Getty Images

Аличе Кампелло в Armani

Getty Images

Свева Альвити в Ermanno Scervino

Отрицают фэшн правила игры титаны киноиндустрии: Миа Хансен-Лёве («Остров Бергмана») появилась на дорожке в пляжно-курортном Chanel (образ наверняка пришелся по душе Coco Capitán), а Джейн Кэмпион и Лилиана Кавани выбрали для открытия фестиваля костюмные двойки. Вместе с Кавани на дорожку вышла Шарлотта Рэмплинг со внушительным обвесом от Courreges, а заодно Ксения Раппопорт, сыгравшая одну из главных ролей в «Сроке времени» Кавани.

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