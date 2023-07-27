Russkaya Skazka провела благотворительный концерт в павловском Павильоне Роз

23 июля в Павловске был организован благотворительный концерт, гости которого приняли участие в финансовой поддержке медицинскому центру «Милосердие», проекту Марфо-Мариинской обители.
Концерт прошел в Павильоне Роз, любимом месте отдыха супруги Павла I императрицы Марии Федоровны. Программа состояла из произведений Д. Д. Шостаковича, П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова и Иоганна Штрауса, который не раз выступал в Павловске. Музыкальные шедевры исполнили оперный и вокальный концертмейстер театра "Санкт-Петербург Опера" Мария Кустанович, и солист Петербургской Филармонии Юрий Полосьмаков.
Дресс-кодом были заявлены платья в нежных оттенках лета в стиле ампир, юные музы ювелирного дома блистали в великолепных нарядах авторства московского модельера Марии Алексеевой. Ротонду и Танцевальный зал украсили цветочные композиции Monceu Flowers.
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