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Репортажи

Russkaya Skazka провела благотворительный концерт в павловском Павильоне Роз

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23 июля в Павловске был организован благотворительный концерт, гости которого приняли участие в финансовой поддержке медицинскому центру «Милосердие», проекту Марфо-Мариинской обители.

Фото предоставлено пресс-службой Russkaya Skazka

Команда Russkaya Skazka

Фото предоставлено пресс-службой Russkaya Skazka
Фото предоставлено пресс-службой Russkaya Skazka

Петр Аксенов

Фото предоставлено пресс-службой Russkaya Skazka
Фото предоставлено пресс-службой Russkaya Skazka

Мария Кустанович

Фото предоставлено пресс-службой Russkaya Skazka

Юрий Полосьмаков

Фото предоставлено пресс-службой Russkaya Skazka

Анна Де Кастро (Health and Beauty Technology), Петр Аксенов, Инна Матусевич и Наталья Щепетова

Фото предоставлено пресс-службой Russkaya Skazka

Анастасия Томпсон, Серафима Крамер, Елена Трушина

Фото предоставлено пресс-службой Russkaya Skazka

Анастасия Томпсон

Фото предоставлено пресс-службой Russkaya Skazka

Анна Завтур

Фото предоставлено пресс-службой Russkaya Skazka

Сергей Свирский, Александра Свирская

Концерт прошел в Павильоне Роз, любимом месте отдыха супруги Павла I императрицы Марии Федоровны. Программа состояла из произведений Д. Д. Шостаковича, П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова и Иоганна Штрауса, который не раз выступал в Павловске. Музыкальные шедевры исполнили оперный и вокальный концертмейстер театра "Санкт-Петербург Опера" Мария Кустанович, и солист Петербургской Филармонии Юрий Полосьмаков.

Фото предоставлено пресс-службой Russkaya Skazka
Фото предоставлено пресс-службой Russkaya Skazka

Мария Чумакова, Роман Гребенец

Фото предоставлено пресс-службой Russkaya Skazka
Фото предоставлено пресс-службой Russkaya Skazka

Ксения Гаврилюк

Фото предоставлено пресс-службой Russkaya Skazka

Ксения Мезенцева

Фото предоставлено пресс-службой Russkaya Skazka

Мария Чеблакова (So/Sofitel Saint-Petersburg)

Фото предоставлено пресс-службой Russkaya Skazka
Фото предоставлено пресс-службой Russkaya Skazka

Ольга Малиновская, Мария Алексеева

Фото предоставлено пресс-службой Russkaya Skazka

Пелагея Щербенко

Фото предоставлено пресс-службой Russkaya Skazka

Серафима Крамер

Фото предоставлено пресс-службой Russkaya Skazka

Юлия Прокип

Дресс-кодом были заявлены платья в нежных оттенках лета в стиле ампир, юные музы ювелирного дома блистали в великолепных нарядах авторства московского модельера Марии Алексеевой. Ротонду и Танцевальный зал украсили цветочные композиции Monceu Flowers.

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