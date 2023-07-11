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Репортажи

Сольный концерт Эми Питерс

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8 июля прошел сольный концерт Эми Питерс в стиле диско, фанк и лаунж. Экстравагантная петербурженка c южнo-африканскими, индийскими и ирландско-американскими корнями собрала специальную программу для фестиваля «КурортКонцерт.

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