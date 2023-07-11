Светская хроника Репортажи Репортажи Сольный концерт Эми Питерс Поделиться Подписаться Подписаться: Telegram Яндекс Дзен Вконтакте Одноклассники E-mail рассылка Sobaka.ru Viber Яндекс Мессенджер RSS Поделиться: ВКонтакте Telegram Одноклассники WhatsApp Viber Яндекс Мессенджер Скопировать ссылку Отправить по почте Отправить в Pocket 8 июля прошел сольный концерт Эми Питерс в стиле диско, фанк и лаунж. Экстравагантная петербурженка c южнo-африканскими, индийскими и ирландско-американскими корнями собрала специальную программу для фестиваля «КурортКонцерт. Следите за нашими новостями в Telegram Автор: Сергей Колесников, 11 июля, 2023 Комментарии Комментарии (0) Наши проекты
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