Лариса Долина, Екатерина Стриженова и Артем Овчаренко на показе новой коллекции DIEGO M

В московском Лотте Отеле состоялся показ семейного итальянского бренда DIEGO M, организованный в честь 20-летнего юбилея компании. Мануэла Бортоламеолли и Диего Мацци, основатели и идейные вдохновители бренда, лично встречали гостей, среди которых были замечены Лариса Долина, Екатерина Стриженова, Ирина Безрукова и другие.
Игра геометрических форм и яркие цвета — основные темы новой коллекции DIEGO M FW 23/24. Надо отметить, что верхняя одежда марки – элегантные пальто, комфортные пуховики и куртки-трансформеры – уже давно находятся в статусе маст-хэвов русской зимы и межсезонья. В заключение вечера всех гостей ждал сюрприз: Диего Мацци (под бурные аплодисменты) исполнил несколько любимых песен.
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