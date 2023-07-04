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Лариса Долина, Екатерина Стриженова и Артем Овчаренко на показе новой коллекции DIEGO M

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В московском Лотте Отеле состоялся показ семейного итальянского бренда DIEGO M, организованный в честь 20-летнего юбилея компании. Мануэла Бортоламеолли и Диего Мацци, основатели и идейные вдохновители бренда, лично встречали гостей, среди которых были замечены Лариса Долина, Екатерина Стриженова, Ирина Безрукова и другие.

Коллекции DIEGO M FW 23/24

Мануэла Бортоламеолли и Диего Мацци

Лариса Долина

Екатерина Стриженова

Мануэла Бортоламеолли, Артём Овчаренко и Диего Мацци 

Ирина Безрукова 

Игра геометрических форм и яркие цвета — основные темы новой коллекции DIEGO M FW 23/24.  Надо отметить, что верхняя одежда марки – элегантные пальто, комфортные пуховики и куртки-трансформеры – уже давно находятся в статусе маст-хэвов русской зимы и межсезонья. В заключение вечера всех гостей ждал сюрприз: Диего Мацци (под бурные аплодисменты) исполнил несколько любимых песен. 

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