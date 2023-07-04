Лариса Долина, Екатерина Стриженова и Артем Овчаренко на показе новой коллекции DIEGO M

Игра геометрических форм и яркие цвета — основные темы новой коллекции DIEGO M FW 23/24. Надо отметить, что верхняя одежда марки – элегантные пальто, комфортные пуховики и куртки-трансформеры – уже давно находятся в статусе маст-хэвов русской зимы и межсезонья. В заключение вечера всех гостей ждал сюрприз: Диего Мацци (под бурные аплодисменты) исполнил несколько любимых песен.