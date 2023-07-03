18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Светлана Ходченкова, Максим Матвеев и Надежда Батоева на торжественном благотворительном приеме в Зимнем дворце

Поделиться:

В Государственном Эрмитаже состоялся торжественный благотворительный прием в пользу Фонда целевого капитала.
Мероприятие происходило в Зимнем дворце, и было посвящено открытию выставки «Цари и рыцари». Гости приема, в числе которых значились Светлана Ходченкова, Максим Матвеев, Надежда Батоева и Александр Сокуров,  стали ее первыми посетителями.
 

Лиза Медунецкая

Михаил Пиотровский

Лиза Медунецкая

Михаил Стацюк, Светлана Ходченкова, Максим Матвеев

Лиза Медунецкая

Светлана Ходченкова в Rasario

Лиза Медунецкая

Александр Сокуров

Лиза Медунецкая

Ольга Курбатова

Лиза Медунецкая

Максим Матвеев

Лиза Медунецкая

Борис Пиотровский

В Эрмитаже постарались воссоздать атмосферу пышного праздника рыцарских времен – прием проходил в рыцарском зале, в галереях ренессансной живописи и средневекового искусства, затем последовал ужин в Иорданской галерее и турнир трубадуров при участии артистов балета Мариинского театра в Фельдмаршальском зале. По традиции в Павильонном зале Малого Эрмитажа устроили бой часов «Павлин», а в заключение предложили гостям коктейль в Висячем саду.

Лиза Медунецкая

Надежда Батоева

Лиза Медунецкая

Станислав Ершов

Лиза Медунецкая

Марина Цыгулева и Александра Иванова

Лиза Медунецкая

Инна Баженова и Дмитрий Саморуков

Лиза Медунецкая

Владимир Хавинсон

Лиза Медунецкая

Татьяна Тылевич и Дмитрий Тылевич

Лиза Медунецкая

Камо Арутюнян, Юлия Визгалина, Нино Ревишвили, Карен Арутюнян

Лиза Медунецкая

Анна Зуева, Екатерина Сираканян и Елена Молодцова

Лиза Медунецкая

Ольга Таратынова и Анастасия Саутова

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: