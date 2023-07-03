Светлана Ходченкова, Максим Матвеев и Надежда Батоева на торжественном благотворительном приеме в Зимнем дворце

В Государственном Эрмитаже состоялся торжественный благотворительный прием в пользу Фонда целевого капитала.
Мероприятие происходило в Зимнем дворце, и было посвящено открытию выставки «Цари и рыцари». Гости приема, в числе которых значились Светлана Ходченкова, Максим Матвеев, Надежда Батоева и Александр Сокуров, стали ее первыми посетителями.
В Эрмитаже постарались воссоздать атмосферу пышного праздника рыцарских времен – прием проходил в рыцарском зале, в галереях ренессансной живописи и средневекового искусства, затем последовал ужин в Иорданской галерее и турнир трубадуров при участии артистов балета Мариинского театра в Фельдмаршальском зале. По традиции в Павильонном зале Малого Эрмитажа устроили бой часов «Павлин», а в заключение предложили гостям коктейль в Висячем саду.
Надежда Батоева
Станислав Ершов
Марина Цыгулева и Александра Иванова
Инна Баженова и Дмитрий Саморуков
Владимир Хавинсон
Татьяна Тылевич и Дмитрий Тылевич
Камо Арутюнян, Юлия Визгалина, Нино Ревишвили, Карен Арутюнян
Анна Зуева, Екатерина Сираканян и Елена Молодцова
Ольга Таратынова и Анастасия Саутова
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