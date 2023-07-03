Светлана Ходченкова, Максим Матвеев и Надежда Батоева на торжественном благотворительном приеме в Зимнем дворце

В Эрмитаже постарались воссоздать атмосферу пышного праздника рыцарских времен – прием проходил в рыцарском зале, в галереях ренессансной живописи и средневекового искусства, затем последовал ужин в Иорданской галерее и турнир трубадуров при участии артистов балета Мариинского театра в Фельдмаршальском зале. По традиции в Павильонном зале Малого Эрмитажа устроили бой часов «Павлин», а в заключение предложили гостям коктейль в Висячем саду.