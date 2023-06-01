Полина Сидихина, Виктория Портфолио и Покрас Лампас: как прошло DLT Fashion Show

Почти семь десятков образов для вашего лучшего лета собрали стилисты ДЛТ для шоу в атриуме главного универмага города. Было все: летящие блузы и брюки из льна Brunello Cucinelli, костюмы кроше LVIR и Erika Cavallini, трикотажные платья Canessa и Low Classic, платья-рубашки CO и юбки из денима Diesel.