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Репортажи

Полина Сидихина, Виктория Портфолио и Покрас Лампас: как прошло DLT Fashion Show

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31 мая на последнем этаже ДЛТ после годового перерыва вновь состоялось DLT Fashion Show. На подиуме, оформленном в лучших традициях «Дюны», показали актуальные коллекции Jil Sander, Dries Van Noten, Alexander McQueen и другие.  Полюбоваться происходящим явились селебрити, любимые клиенты ДЛТ, редакторы, инфлюенсеры и Покрас Лампас в выдающихся ботинках собственного дизайна. Рассказываем, как это было!

Денис Денисов

Покрас Лампас

Денис Денисов

Виктория Портфолио

Денис Денисов

Полина Сидихина

Денис Денисов

Ольга Суркова, Екатерина Смольникова

Денис Денисов

Михаил Стацюк

Денис Денисов

Аня Мелехина

Денис Денисов

Алина Чичина

Денис Денисов

Тима Шохи

Денис Денисов

Лидия Метельская и Александра Ульянова

Денис Денисов

Марина Норокос

Денис Денисов

Ника Плеханова с подругой

Почти семь десятков образов для вашего лучшего лета собрали стилисты ДЛТ для шоу в атриуме главного универмага города. Было все: летящие блузы и брюки из льна Brunello Cucinelli, костюмы кроше LVIR и Erika Cavallini, трикотажные платья Canessa и Low Classic, платья-рубашки CO и юбки из денима Diesel. 

Команда стилистов ДЛТ во главе с Юкой Вижгородской выступила преимущественно в жанре тихой отпускной роскоши: чистые оттенки, прямые силуэты, летние материалы и максимальная сдержанность. Из лучших фэшн-трюков: повязанные где-то в глубине брючных оверсайз костюмов летящие платки, двоящиеся юбки и плетеные сумки, придающие даже самому строгому комплекту летний солнечный вайб.

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