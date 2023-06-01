Полина Сидихина, Виктория Портфолио и Покрас Лампас: как прошло DLT Fashion Show

31 мая на последнем этаже ДЛТ после годового перерыва вновь состоялось DLT Fashion Show. На подиуме, оформленном в лучших традициях «Дюны», показали актуальные коллекции Jil Sander, Dries Van Noten, Alexander McQueen и другие. Полюбоваться происходящим явились селебрити, любимые клиенты ДЛТ, редакторы, инфлюенсеры и Покрас Лампас в выдающихся ботинках собственного дизайна. Рассказываем, как это было!
Почти семь десятков образов для вашего лучшего лета собрали стилисты ДЛТ для шоу в атриуме главного универмага города. Было все: летящие блузы и брюки из льна Brunello Cucinelli, костюмы кроше LVIR и Erika Cavallini, трикотажные платья Canessa и Low Classic, платья-рубашки CO и юбки из денима Diesel.
Команда стилистов ДЛТ во главе с Юкой Вижгородской выступила преимущественно в жанре тихой отпускной роскоши: чистые оттенки, прямые силуэты, летние материалы и максимальная сдержанность. Из лучших фэшн-трюков: повязанные где-то в глубине брючных оверсайз костюмов летящие платки, двоящиеся юбки и плетеные сумки, придающие даже самому строгому комплекту летний солнечный вайб.
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