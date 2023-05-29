50 оттенков черного: как прошло закрытие Каннского кинофестиваля?

Завершился 76-й международный кинофестиваль в Каннах (под девизом: сдержанно и в пол). Среди гостей Квентин Тарантино, Ева Лонгория, Джейн Фонда и многие другие. Рассказываем, как это было.
Безусловный тренд финальной красной дорожки — total black (во всевозможных вариациях). Было все: Зара Амир Эбрахими в стеганой стразами юбке, Изабели Фонтана в доминатрикс латексе Avellano, Джейн Фонда в мерцающей ассиметрии Ami. Икрам Абди лишь частично перешла на сторону зла, выбрав двуцветное черно-белое платье (и шляпу!) от Nina Ricci.
Вторым по популярности оказался (нет, не красный) розовый! За конвенциональную женственность и исключительную сдержанность в этот вечер отвечали Тусо Мбеду в платье-клумбе от Elie Saab, Анаис Демустье в блестящем Prada и Бри Ларсон в цветочном Chanel.
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