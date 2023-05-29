50 оттенков черного: как прошло закрытие Каннского кинофестиваля?

Вторым по популярности оказался (нет, не красный) розовый! За конвенциональную женственность и исключительную сдержанность в этот вечер отвечали Тусо Мбеду в платье-клумбе от Elie Saab, Анаис Демустье в блестящем Prada и Бри Ларсон в цветочном Chanel.