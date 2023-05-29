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50 оттенков черного: как прошло закрытие Каннского кинофестиваля?

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Завершился 76-й международный кинофестиваль в Каннах (под девизом: сдержанно и в пол). Среди гостей Квентин Тарантино, Ева Лонгория, Джейн Фонда и многие другие. Рассказываем, как это было.

Getty Images

Джейн Фонда в Ami

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Икрам Абди в Nina Ricci

Getty Images

Ларсен Томпсон в Armani Privé

Getty Images

Адель Экзаркопулос в Valentino и Винсент Лакост

 

Getty Images

Джейкоб Ротт в Ferragamo

Getty Images

Джереми О. Харрис

 

Getty Images

Даниела Косио в Louis Vuitton

Getty Images

Зара Амир Эбрахими

Getty Images

Изабели Фонтана в Avellano

Getty Images

Шарлотт Ле Бон

Безусловный тренд финальной красной дорожки — total black (во всевозможных вариациях). Было все: Зара Амир Эбрахими в стеганой стразами юбке, Изабели Фонтана в доминатрикс латексе Avellano, Джейн Фонда в мерцающей ассиметрии Ami. Икрам Абди лишь частично перешла на сторону зла, выбрав двуцветное черно-белое платье (и шляпу!) от Nina Ricci.

Getty Images

Ева Лонгория в Tony Ward

Getty Images

Квентин Тарантино и Даниэла Пик

Getty Images

Тусо Мбеду в Elie Saab

Getty Images

Фань Бинбин в Georges Hobeika

Getty Images

Николай Костер-Вальдау

 

Getty Images

Бри Ларсон в Chanel

Getty Images

Анаис Демустье в Prada

Getty Images

Паула Бер

Getty Images

Ребекка Мир

Getty Images

Вирна Топпи

Getty Images

Мишель Ферраччи и Эмили Декенн

Вторым по популярности оказался (нет, не красный) розовый! За конвенциональную женственность и исключительную сдержанность в этот вечер отвечали Тусо Мбеду в платье-клумбе от Elie Saab, Анаис Демустье в блестящем Prada и Бри Ларсон в цветочном Chanel.

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