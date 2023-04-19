Творческий вечер Александра Цыпкина в «Трех Грациях»

«Это самый талантливый, искрометный и потрясающий писатель нашего времени», - сказала на открытии генеральный директор ГК «Еврострой», создательница Клуба друзей «Привилегия» Оксана Кравцова.

Александр прочел новые, неопубликованные рассказы и с удовольствием пообщался с гостями, ответив на десятки вопросов, поделившись своими взглядами на мир.