18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Творческий вечер Александра Цыпкина в «Трех Грациях»

Поделиться:

13 апреля состоялось одно из самых ярких событий весеннего Санкт-Петербурга. Гостем Клуба друзей «Привилегия» стал писатель, драматург, сценарист и эксперт по стратегическим коммуникациям Александр Цыпкин. Мероприятие прошло в клубном доме «Три Грации» на Захарьевской улице, 41, реставрацией которого занимается ГК «Еврострой».

Александр Цыпкин, Оксана Кравцова, Валерий Кравцов

Гости мероприятия

Этибар Гулиев, Оксана Кравцова, Айгюн Нагиева, автор картины «Лошадь»

Евгения Краева, Алексей Неймышев, Катрин Шариф

Екатерина Патрушева

Елена Алескерова и Юлия Черкасова, сеть премиальных салонов Chisla

Елена Бурик

Информационный партнёр вечера - ROYAL RADIO 98.6 FM

Ирина Веселова, бренд-директор ГК «Еврострой»

Ирина и Алиса Медведевы, Оксана Кравцова, Марина Индиан

Ирина Леус, Марина Суворова, ГК «Еврострой»

Ирина Медведева

Константин Набель, Мария Иванова-Сорокина, Александр Цыпкин, Павел Иванов

Дмитрий Дубинин

Партнеры вечера –  ювелирная мастерская Parure Atelier

Кристина Кравцова

Серафима Мазнова, компания LADOGA

Александр Цыпкин, Максим Ефимов

Мария Осипова

Наталья Базлова

Наталья Глебко

Натали Васильева

Александр Цыпкин, Этибар Гулиев
Александр Цыпкин, Анна Бадаева

«Это самый талантливый, искрометный и потрясающий писатель нашего времени», - сказала на открытии генеральный директор ГК «Еврострой», создательница Клуба друзей «Привилегия» Оксана Кравцова.

Александр прочел новые, неопубликованные рассказы и с удовольствием пообщался с гостями, ответив на десятки вопросов, поделившись своими взглядами на мир.

Айгюн Нагиева, Оксана Кравцова

Александр Цыпкин, Евгения Шляхова

Александр Цыпкин

Алина Бурик

Наталья Баллер

Валерия Тихонова, компания БКС УЛЬТИМА

Наталья Солдатова

Вероника Князева, Александр Цыпкин, Вероника Перкаль-Проворная

Вероника Перкаль-Проворная, Валерий и Оксана Кравцовы

Галина Линник, Анна Каменева

Работа художницы Айгюн Нагиевой

Галина Макарова

Галина Свинген

Гости мероприятия

Гости мероприятия

Гости мероприятия

Партнер вечера - Shliakhov Company (производство премиальной мебели)

Гости мероприятия

Дария Рамазанова

Денис и Евгения Шляховы, компания Shliakhov Company

Партнер вечера - компания LADOGA

Художница из Азербайджана Айгюн Нагиева прислала свои уникальные картины. Партнерами мероприятия выступили ювелирная мастерская Parure Atelier, сеть премиальных салонов красоты CHISLA, инвестиционная компания «БКС Ультима», производитель мебели премиального сегмента Shliakhov company и компания LADOGA. Информационный партнер – ROYAL RADIO.

Оксана Кравцова

Денис и Екатерина Агаповы

Ольга Боглюкова

Партнер вечера - ювелирная мастерская Parure Atelier

Ольга Курбатова, Наталья Глебко

Ольга Курбатова

Регина Долинская

Самсонова Наталья, RoyalRadio 98,6 FM

Наталья Самсонова, Леонид Рысев, Анна Ходоровкая

Серафима Мазнова и Андрей Пепелин

Партнер вечера - сеть премиальных салонов красоты CHISLA

Партнер вечера - Shliakhov Company (производство премиальной мебели)

Сосновский Григорий, компания БКС УЛЬТИМА

Юлия Бранденбург ГК «Еврострой»

Юлия Хельд

Юрий Пелин, Ирина Веселова

Нина Валяльщикова

Гости мероприятия

Гости мероприятия

Гостья мероприятия

Анзор и Оксана Берсировы

Гости мероприятия

Гости мероприятия

Гостья мероприятия

Александр Цыпкин

Гостья мероприятия

Гостья мероприятия

Оксана Кравцова, Александр Цыпкин

Гости мероприятия

Гости мероприятия

Фото: Анастасия Большакова, Михаил Петрушин

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: