Творческий вечер Александра Цыпкина в «Трех Грациях»

13 апреля состоялось одно из самых ярких событий весеннего Санкт-Петербурга. Гостем Клуба друзей «Привилегия» стал писатель, драматург, сценарист и эксперт по стратегическим коммуникациям Александр Цыпкин. Мероприятие прошло в клубном доме «Три Грации» на Захарьевской улице, 41, реставрацией которого занимается ГК «Еврострой».
Гости мероприятия
Этибар Гулиев, Оксана Кравцова, Айгюн Нагиева, автор картины «Лошадь»
Евгения Краева, Алексей Неймышев, Катрин Шариф
Екатерина Патрушева
Елена Алескерова и Юлия Черкасова, сеть премиальных салонов Chisla
Елена Бурик
Информационный партнёр вечера - ROYAL RADIO 98.6 FM
Ирина Веселова, бренд-директор ГК «Еврострой»
Ирина и Алиса Медведевы, Оксана Кравцова, Марина Индиан
Ирина Леус, Марина Суворова, ГК «Еврострой»
Ирина Медведева
Константин Набель, Мария Иванова-Сорокина, Александр Цыпкин, Павел Иванов
Дмитрий Дубинин
Партнеры вечера – ювелирная мастерская Parure Atelier
Кристина Кравцова
Серафима Мазнова, компания LADOGA
Мария Осипова
Наталья Базлова
Наталья Глебко
Натали Васильева
«Это самый талантливый, искрометный и потрясающий писатель нашего времени», - сказала на открытии генеральный директор ГК «Еврострой», создательница Клуба друзей «Привилегия» Оксана Кравцова.
Александр прочел новые, неопубликованные рассказы и с удовольствием пообщался с гостями, ответив на десятки вопросов, поделившись своими взглядами на мир.
Айгюн Нагиева, Оксана Кравцова
Александр Цыпкин, Евгения Шляхова
Алина Бурик
Наталья Баллер
Валерия Тихонова, компания БКС УЛЬТИМА
Наталья Солдатова
Вероника Князева, Александр Цыпкин, Вероника Перкаль-Проворная
Вероника Перкаль-Проворная, Валерий и Оксана Кравцовы
Галина Линник, Анна Каменева
Работа художницы Айгюн Нагиевой
Галина Макарова
Гости мероприятия
Гости мероприятия
Гости мероприятия
Партнер вечера - Shliakhov Company (производство премиальной мебели)
Гости мероприятия
Денис и Евгения Шляховы, компания Shliakhov Company
Партнер вечера - компания LADOGA
Художница из Азербайджана Айгюн Нагиева прислала свои уникальные картины. Партнерами мероприятия выступили ювелирная мастерская Parure Atelier, сеть премиальных салонов красоты CHISLA, инвестиционная компания «БКС Ультима», производитель мебели премиального сегмента Shliakhov company и компания LADOGA. Информационный партнер – ROYAL RADIO.
Денис и Екатерина Агаповы
Ольга Боглюкова
Партнер вечера - ювелирная мастерская Parure Atelier
Ольга Курбатова, Наталья Глебко
Ольга Курбатова
Регина Долинская
Самсонова Наталья, RoyalRadio 98,6 FM
Наталья Самсонова, Леонид Рысев, Анна Ходоровкая
Серафима Мазнова и Андрей Пепелин
Партнер вечера - сеть премиальных салонов красоты CHISLA
Партнер вечера - Shliakhov Company (производство премиальной мебели)
Сосновский Григорий, компания БКС УЛЬТИМА
Юлия Бранденбург ГК «Еврострой»
Юлия Хельд
Юрий Пелин, Ирина Веселова
Нина Валяльщикова
Гости мероприятия
Гости мероприятия
Гостья мероприятия
Анзор и Оксана Берсировы
Гости мероприятия
Гости мероприятия
Гостья мероприятия
Гостья мероприятия
Гостья мероприятия
Гости мероприятия
Гости мероприятия
Фото: Анастасия Большакова, Михаил Петрушин
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