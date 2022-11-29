20 ноября состоялось открытие новой Beauty клиники LA Clinique. На вечере компания собрала самых главных гостей — постоянные клиенты, врачи, и друзья бренда. Мероприятие прошло в дружеской, тёплой атмосфере, которую руководство планирует поддерживать и в дальнейшей работе клиники.