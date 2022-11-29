20 ноября состоялось открытие новой Beauty клиники LA Clinique. На вечере компания собрала самых главных гостей — постоянные клиенты, врачи, и друзья бренда. Мероприятие прошло в дружеской, тёплой атмосфере, которую руководство планирует поддерживать и в дальнейшей работе клиники.
Анна Лебедева — врач косметолог, дерматолог, владелица LA Clinique с сестрой Елизаветой Уваровой
Яна Зайка, Мария Емельяненкова, Татьяна Рыбальченко, Полина Сычева
Антон и Кристина Голубевы
Евгения Гусева, Анна Лебедева, Екатерина Крупнова
Елена Парфенова, Ирина Еремеева
Герман Медведев
Анна Лебедева, Александр Зайцев
Павел Беседин, Ирина Ковальчук
Дарья Гербова, Евгения Гусева, Анна Лебедева, Екатерина Крупнова
Анна Лебедева, Яна Зайка — основатель и владелец Z CLUB
Александр Зайцев, Анна Лебедева, Кристина и Антон Голубевы
Этери Петрова, Ольга Уварова
Фото: Елизавета Медунецкая
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