Презентация клуба дизайнеров и архитекторов Derevo Park

На этом вечере организаторы решили объединить всех талантливых дизайнеров и архитекторов Санкт-Петербурга. В центре зала стоял мольберт с холстом, кистями и красками. На нем гости могли оставить свой творческий автограф, поделиться настроением или написать пожелание. А на дегустации китайского чая все присутствующие смогли погрузиться в «чайное состояние». Гостей также ждала живая музыка в стиле Jazz Blues.