Презентация клуба дизайнеров и архитекторов Derevo Park

Студия Derevo Park на специальной вечеринке в пространстве Zarenkov Gallery презентовала клуб дизайнеров и архитекторов. Тема вечера «Между небом и землей» идеально описывала суть сада и ландшафтного дизайна. Ведь именно сад находится в равновесии между небом и землей, отсюда дополнение к названию вечеринки — Feel Balance.
На этом вечере организаторы решили объединить всех талантливых дизайнеров и архитекторов Санкт-Петербурга. В центре зала стоял мольберт с холстом, кистями и красками. На нем гости могли оставить свой творческий автограф, поделиться настроением или написать пожелание. А на дегустации китайского чая все присутствующие смогли погрузиться в «чайное состояние». Гостей также ждала живая музыка в стиле Jazz Blues.
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