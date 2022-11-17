18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Презентация клуба дизайнеров и архитекторов Derevo Park

Поделиться:

Студия Derevo Park на специальной вечеринке в пространстве Zarenkov Gallery презентовала клуб дизайнеров и архитекторов. Тема вечера «Между небом и землей» идеально описывала суть сада и ландшафтного дизайна. Ведь именно сад находится в равновесии между небом и землей, отсюда дополнение к названию вечеринки — Feel Balance.

Валентина Нагиева

Ольга Кудряшова

На этом вечере организаторы решили объединить всех талантливых дизайнеров и архитекторов Санкт-Петербурга. В центре зала стоял мольберт с холстом, кистями и красками. На нем гости могли оставить свой творческий автограф, поделиться настроением или написать пожелание. А на дегустации китайского чая  все присутствующие смогли погрузиться в «чайное состояние». Гостей также ждала живая музыка в стиле Jazz Blues.

Юлия Тарасенко

Руслан Чернобаев

Павел Кулаков

Реклама: ООО "ДЕРЕВОПАРК" ОГРН 1167847268412

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: