Ирада Берг, Игорь Миркурбанов на премьере музыкально-драматической истории «Мистификатор»

31 октября на «Новой сцене» Александринского театра прошла премьера музыкально-драматической истории о жизни Кайли Миноуг и Майкла Хатченса – «Мистификатор». Показ состоялся в рамках проекта «Чтения со смыслом». Писательница Ирада Берг посадила Кайли Миноуг и Майкла Хатченса друг перед другом для долгого молчания и громкого разговора. «Мистификатор» – это иинтервью с ними, и их диалог друг с другом, и беседа музыки с литературой.
Юлия Пашковская
Игорь Миркурбанов
Евгений Рогач, Владислав Кононенко
Дмитрий Сизов
Ольга Цыпалкина
Режиссером постановки выступил Алексей Мартынов выпускник Школы-студии МХАТ им. Вл. И. Немировича-Данченко. За музыкальное составляющее отвечал Дмитрий Сизов, который погрузил зрителей в атмосферу конца 1980-ых, а композитор Максим Винер нашел новое звучание для привычных каверов и создал тонкие аранжировки для признанных хитов Майкла и Кайли.
Мария Варахалина, Дмитрий Сизов, Иван Кожевников, Александр Голубев
Анастасия Пащенко, Мария Орлова
Олеся Макарова, Елизавета Любимова
Генеральными партнёрами проекта выступили группа RBI и Альфа-Банк.
Екатерина Венедиктова
Юлия Пашковская, Игорь Миркурбанов
Мария Варахалина
Фото: Елизавета Медунецкая, Михаил Вильчук
Реклама: Благотворительный Фонд «РЕНЕССАНС», ОГРН 1057810030178
Комментарии (0)