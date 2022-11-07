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Репортажи

Ирада Берг, Игорь Миркурбанов на премьере музыкально-драматической истории «Мистификатор»

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31 октября на «Новой сцене» Александринского театра прошла премьера музыкально-драматической истории о жизни Кайли Миноуг и Майкла Хатченса – «Мистификатор». Показ состоялся в рамках проекта «Чтения со смыслом». Писательница Ирада Берг посадила Кайли Миноуг и Майкла Хатченса друг перед другом для долгого молчания и громкого разговора. «Мистификатор» – это иинтервью с ними, и их диалог друг с другом, и беседа музыки с литературой.

Ирада Берг, Эдуард Тиктинский, Игорь Миркурбанов, Дмитрий Сизов, Алексей Мартынов
Ирада Берг

Юлия Пашковская

Игорь Миркурбанов

Александр Малич
Анастасия Контарович
Ирада Берг

Евгений Рогач, Владислав Кононенко

Дмитрий Сизов

Ольга Цыпалкина

Режиссером постановки выступил Алексей Мартынов выпускник Школы-студии МХАТ им. Вл. И. Немировича-Данченко. За музыкальное составляющее отвечал Дмитрий Сизов, который погрузил зрителей в атмосферу конца 1980-ых, а композитор Максим Винер нашел новое звучание для привычных каверов и создал тонкие аранжировки для признанных хитов Майкла и Кайли.

Мария Варахалина, Дмитрий Сизов, Иван Кожевников, Александр Голубев

Максим Ефимов, Ирада Берг

Анастасия Пащенко, Мария Орлова

Олеся Макарова, Елизавета Любимова

Генеральными партнёрами проекта выступили группа RBI и Альфа-Банк.

Екатерина Венедиктова

Ирада Берг, Эдуард Тиктинский, Игорь Миркурбанов
Максим Ефимов, Анастасия Контарович

Юлия Пашковская, Игорь Миркурбанов

Мария Варахалина

Ирада Берг, Игорь Миркурбанов

Фото: Елизавета Медунецкая, Михаил Вильчук

Реклама: Благотворительный Фонд «РЕНЕССАНС», ОГРН 1057810030178

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