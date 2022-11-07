Ирада Берг, Игорь Миркурбанов на премьере музыкально-драматической истории «Мистификатор»

31 октября на «Новой сцене» Александринского театра прошла премьера музыкально-драматической истории о жизни Кайли Миноуг и Майкла Хатченса – «Мистификатор». Показ состоялся в рамках проекта «Чтения со смыслом». Писательница Ирада Берг посадила Кайли Миноуг и Майкла Хатченса друг перед другом для долгого молчания и громкого разговора. «Мистификатор» – это иинтервью с ними, и их диалог друг с другом, и беседа музыки с литературой.