Открытие итальянского FIGATA bistro шеф-повара Ильи Бурнасова

28 октября на Малой Морской прошло открытие итальянского FIGATA bistro — нового проекта шеф-повара Ильи Бурнасова. Он обещает показать гостям эстетику Италии, лишенную стереотипов и полную необычных открытий. Броское название FIGATA происходит от итальянского «круто», Илья так и говорит про новое бистро: «FIGATA — это круто!»
Светлана Соколова
Эльмира Тулебаева, Андрей Безбородкин
Ксения Микичура
Алина Валеева
Ирина Смирнова
Екатерина Котляр, Алиса Жессон
В меню вошли рецепты, которые Илья привозил из своих путешествий по Апеннинскому полуострову. Вся паста, которую подавали гостям — домашняя, ее делали прямо в зале. Знакомые вкусы отличались нетривиальной подачей: например, ризотто подавали слоями на большой доске. Отдельное внимание неповторимым десертам, приготовленным шеф-кондитером Маргаритой Арзамазовой (известна по совместной работе с Луиджи Маньи в московском Pinch, имеет 2 бронзовых медали ПИР экспо, является финалисткой Chef a la Russe).
Команда Figata Bistro
Анита Бабоян
Игорь Павловский, Яна Голубева
Светлана Соколова, Дарья Кецмур, Ксения Микичура
Нэлли Шарм
Ксения Микичура, Дарья Кецмур
Дарья Панкратова
Фото: Анастасия Большакова
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