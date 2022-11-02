18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
  • News
Репортажи

Открытие итальянского FIGATA bistro шеф-повара Ильи Бурнасова

Поделиться:

28 октября на Малой Морской прошло открытие итальянского FIGATA bistro — нового проекта шеф-повара Ильи Бурнасова. Он обещает показать гостям эстетику Италии, лишенную стереотипов и полную необычных открытий. Броское название FIGATA происходит от итальянского «круто», Илья так и говорит про новое бистро: «FIGATA — это круто!»

Илья Бурнасов
Михаил Стацюк, Валерия Кирсанова

Светлана Соколова

Татьяна Тангирова, Илья Бурнасов

Эльмира Тулебаева, Андрей Безбородкин

Ксения Микичура

Алина Валеева

Ирина Смирнова

Екатерина Котляр, Алиса Жессон

В меню вошли рецепты, которые Илья привозил из своих путешествий по Апеннинскому полуострову. Вся паста, которую подавали гостям — домашняя, ее делали прямо в зале. Знакомые вкусы отличались нетривиальной подачей: например, ризотто подавали слоями на большой доске. Отдельное внимание неповторимым десертам, приготовленным шеф-кондитером Маргаритой Арзамазовой (известна по совместной работе с Луиджи Маньи в московском Pinch, имеет 2 бронзовых медали ПИР экспо, является финалисткой Chef a la Russe).

Команда Figata Bistro

Анита Бабоян

Игорь Павловский, Яна Голубева

Светлана Соколова, Дарья Кецмур, Ксения Микичура

Нэлли Шарм

Ксения Микичура, Дарья Кецмур

Татьяна Тангирова
Илья Бурнасов, Маргарита Арзамазова

Дарья Панкратова

Светлана Соколова, Анита Бабоян, Дарья Кецмур, Ксения Микичура

Дмитрий Грозный

Светлана Соколова

Фото: Анастасия Большакова

Реклама: ООО «Морская», ОГРН 1227800049443

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: