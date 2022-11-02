Открытие итальянского FIGATA bistro шеф-повара Ильи Бурнасова

В меню вошли рецепты, которые Илья привозил из своих путешествий по Апеннинскому полуострову. Вся паста, которую подавали гостям — домашняя, ее делали прямо в зале. Знакомые вкусы отличались нетривиальной подачей: например, ризотто подавали слоями на большой доске. Отдельное внимание неповторимым десертам, приготовленным шеф-кондитером Маргаритой Арзамазовой (известна по совместной работе с Луиджи Маньи в московском Pinch, имеет 2 бронзовых медали ПИР экспо, является финалисткой Chef a la Russe).